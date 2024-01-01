資料虛擬化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 愛沙尼亞

Denodo

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我們使組織能夠即時連接到所有數據。 Denodo 是由資料虛擬化支援的邏輯資料結構領域的領導者，提供跨最廣泛的企業、雲端、大數據和非結構化資料來源的資料存取、資料治理和資料交付功能，而無需將資料從原始儲存庫中移出。 Denodo 各主要產業的客戶都獲得了顯著的業務敏捷性和投資報酬率。 Denodo 平台提供用於語義搜尋和企業範圍資料治理的主動資料目錄、由AI 提供支援的業界領先的智慧查詢加速、用於多雲和混合部署的自動化雲端基礎設施管理，以及用於自助服務的嵌入式資料準備功能。 Denodo 提供了任何其他技術所沒有的獨特的資料整合和管理方法。 Denodo 客戶報告指出：與ETL 相比，業務用戶...