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對於尋求在專案中利用機器學習功能的開發人員來說，資料科學和機器學習平台是必不可少的工具。這些平台有助於機器學習演算法的建置、部署和監控，使開發人員能夠創建有效的業務解決方案。它們將智慧演算法與數據集成，使用戶能夠無縫連接數據並開發適合其需求的演算法。 這些平台提供了一系列功能，可滿足不同專業程度的使用者的需求。有些提供預先建構的演算法和直覺的工作流程，具有拖放建模和視覺化介面等功能，使技術背景有限的使用者可以使用它們。其他人需要更高級的開發和編碼技能，但提供更大的靈活性和客製化選項。 這些演算法的功能涵蓋廣泛，包括影像辨識、自然語言處理、語音辨識、推薦系統和其他機器學習功能。這種多功能性使開發人員能夠解決不同的用例和業務需求。 數據科學和機器學習平台的主要優勢之一是它們能夠使機器學習民主化，使沒有廣泛數據科學技能的用戶能夠利用人工智慧的力量。這些平台的運作方式類似於平台即服務 (PaaS)，但具有專門的機器學習功能，為使用者提供開發和部署 AI 解決方案的機會，而無需從頭開始建立一切。 要被歸類為資料科學和機器學習平台，產品必須符合特定標準： * 數據連接：平台應提供開發人員將數據連接到機器學習演算法的機制，促進學習和適應過程。 * 演算法創建：使用者應該能夠在平台內創建自己的機器學習演算法。此外，該平台還可以為新手用戶或常見用例提供預先建置的演算法。 * 部署可擴展性：該平台應提供大規模部署人工智慧解決方案的能力，使用戶能夠在生產環境中有效地實施其模型。 透過滿足這些標準，資料科學和機器學習平台使開發人員能夠在其專案中利用機器學習和人工智慧的潛力，無論他們的專業知識水平如何。
提議新的應用程式
RunLve
web.runlve.com
RunLve是一款提供數據科學工具與AI管理的平台，幫助用戶輕鬆探索和應用人工智能解決方案。
Box
box.com
Box是一個雲端文件管理和協作平台，支持安全存儲、共享和多設備同步，適合團隊遠程合作。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote是一個雲端協作數據科學筆記本，支援數據連接、實時協作、版本控制、以及各種編程語言的工具整合。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Databricks
databricks.com
Databricks是一個統一的數據分析平台，結合數據工程、數據科學和業務分析，支持高效的數據處理和集成式分析。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda是一個綜合平台，用於簡化數據科學和機器學習項目，提供軟件包管理和環境創建功能，支持團隊協作及安全性。
Lightning AI
lightning.ai
Lightning AI 是一款雲端平台，無需設置即可進行 AI 開發、訓練和部署，支持多節點和持久存儲。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
Obviously AI
obviously.ai
顯然AI是一款無代碼工具，幫助用戶建立機器學習模型，進行預測分析，並簡化數據科學流程，無需編程知識。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
Hex
hex.tech
Hex是一個協作分析和數據科學的平台，結合代碼筆記、數據應用和知識管理，便於使用數據和共享結果。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow是一個開源的機器學習框架，用於訓練和推理深度神經網絡，支持多種硬體平台，廣泛應用於不同AI任務。
Observable
observablehq.com
Observable 是一個幫助開發者創建和部署數據應用、儀表板和報告的解決方案，支持即時加載和協作的互動筆記本。
Landing AI
landing.ai
Landing AI是一個無需編碼的計算機視覺系統開發和部署平台，適用於各種行業，支持雲端和邊緣部署。
JADBio
jadbio.com
JADBio是一個基於Web的應用，簡化健康數據分析及生物標誌物發現，提供無代碼界面和自動化機器學習工具。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
OpenText
opentext.com
OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 應用程式簡化資料標註流程，幫助企業快速建立高質量的自訂模型、生成式 AI 和大型語言模型的數據集。
SAS
sas.com
SAS應用程序是一套綜合數據管理和分析工具，支持人工智能及雲部署，幫助組織進行預測分析和數據建模。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai是一個開源的AI和機器學習平台，提供自動化工具，幫助用戶構建和部署機器學習模型，支持多種編程語言。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j是一個圖形數據庫，專注於存儲和查詢複雜的互連數據，適用於數據分析和機器學習應用。
Akkio
akkio.com
Akkio是一個AI數據平台，幫助機構和客戶進行實時數據驅動決策，包括數據清理、預測和績效評估。
Sensetime
sensetime.com
Sensetime是一個AI技術平台，提供計算機視覺和面部識別等解決方案，增強數位體驗並服務多個行業。
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB是一個開源平台，使企業能夠從數據中訓練和應用人工智能模型，進行預測和分析。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr是一個圖像標註平台，提供協作註釋工作流和質量監測，旨在提高計算機視覺模型的準確性與效率。
DataRobot
datarobot.com
DataRobot是一個企業AI平台，提供自動化機器學習功能，支持模型管理、數據集成及可自定義AI應用程序，適用於各類業務需求。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.AI開發人員應用程序幫助開發人員創建和部署企業級人工智能應用，支持多種AI技術並確保透明性與可擴展性。
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 應用先進 AI 自動化複雜數據輸入，包括商業發票和包裝清單，可輕鬆整合到現有系統中。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球領先的加密貨幣採礦共享服務平台，提供雲採礦和專有設備解決方案，方便用戶進行數字資產挖掘。
Encord
encord.com
Encord是一個端到端平台，用於高效註釋數據，開發與部署AI系統，以支持機器學習模型的訓練與管理。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud是一個雲端機器學習平台，提供數據科學和機器學習的開發、部署及數據管道解決方案。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty是一款圖像和視頻標註平台，結合人工與AI技術，快速生成高品質的標註數據，以支持AI模型的開發。
BigML
bigml.com
BigML是一個雲端機器學習平台，提供簡單易用的工具來創建和管理機器學習模型，支持數據分析與預測應用。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是AI開發平台，簡化數據管理和模型部署，支持多種數據類型，幫助開發者和數據科學家共同創建AI應用。
Neural Designer
neuraldesigner.com
神經設計師是一款易於使用的機器學習工具，支持用戶構建和評估神經網絡，無需深入編程知識。
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.AI開發人員應用程序提供了一個平台，使開發人員能夠集成和測試AI功能，促進軟件開發及自動化。
Exploratory
exploratory.io
Exploratory 是一款簡單易用的數據科學應用，幫助用戶快速探索數據、發現深入見解並有效傳達信息。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE 是一個無需編碼的數據科學和機器學習平台，讓用戶快速構建高性能的 ML 應用，從原始數據到預測和洞察都在單一流程中完成。
Deci AI
deci.ai
Deci AI應用程式提供深度學習加速平台，幫助開發者快速優化和部署準確性高的AI模型，提升推論性能並降低計算成本。
KNIME
knime.com
KNIME是一個開源數據分析平台，使用視覺化拖放介面，幫助用戶進行數據整合、轉換和分析，支持各種編程語言。
Qlik
qlik.com
Qlik 是一個商業智能和數據分析平台，幫助組織從數據中獲取見解，提供交互式儀表板和自助服務功能。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一個數據分析平台，幫助企業利用數據和AI進行決策和預測，支持數據準備和模型構建。
DagsHub
dagshub.com
DagsHub是數據科學項目的平台，提供數據版本控制、實驗跟踪、標註和可視化工具，促進團隊合作與數據管理。
DataCanvas
datacanvas.com
DataCanvas是一個自動化數據科學平台，為數據科學家和人工智慧專業人士提供開發工具與支援服務，支持機器學習分析和即時計算。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 讓企業在幾分鐘內建立、推出和管理 AI 應用程式，無需數據科學家或現有數據。可用於 Excel、Google Sheets 或 API。
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一個無需編碼的 AI 平台，幫助數據科學家和企業專家設計及部署 AI 解決方案，快速建立和測試機器學習模型。
Chooch
chooch.ai
Chooch是一個視覺AI平台，結合生成AI和計算機視覺，幫助企業自動化視覺數據分析和檢測。
Incorta
incorta.com
Incorta是一個數據平台，簡化多個系統的數據訪問與分析，支持用戶自助探索和報告，提升決策效率。
Altair One
altairone.com
Altair One是一個統一的數據分析平台，提供數據轉換、預測分析、實時處理及團隊協作功能，幫助組織提升數據利用效率。
Spotfire
spotfire.com
Spotfire是一個數據分析平台，支持實時分析、數據可視化和協作，適用於技術和非技術用戶。
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm是一款綜合人工智慧解決方案平台，專注於機器學習和數據分析，幫助企業提升運營和決策效率。
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai 是一個人工智能應用，透過自然語言協助企業非技術人員查詢數據，快速提供數據洞察，支持業務決策。
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS是一個端到端的多雲平台，用於構建、部署和擴展數據應用程序，簡化數據管理和處理，以提升運營效率。
UbiOps
ubiops.com
UbiOps是一個簡化機器學習和人工智能工作流程的平臺，提供模型部署、管理和監視功能，幫助用戶高效整合和運行AI應用。
Pecan
pecan.ai
山核桃是一個預測分析平台，利用AI分析數據，幫助企業作出明智的決策，能快速生成和部署預測模型。
Zerve
zerve.ai
Zerve是一款數據科學和AI開發環境，可幫助用戶簡化數據分析流程並整合大型語言模型，適用於數據密集型項目。
Graphext
graphext.com
Graphext是一個無代碼商業智能平台，幫助企業通過數據分析與可視化得出見解，支持多種數據源及數據模型。
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