數據科學和機器學習平台 - 最受歡迎的應用程式 - 烏干達

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對於尋求在專案中利用機器學習功能的開發人員來說，資料科學和機器學習平台是必不可少的工具。這些平台有助於機器學習演算法的建置、部署和監控，使開發人員能夠創建有效的業務解決方案。它們將智慧演算法與數據集成，使用戶能夠無縫連接數據並開發適合其需求的演算法。 這些平台提供了一系列功能，可滿足不同專業程度的使用者的需求。有些提供預先建構的演算法和直覺的工作流程，具有拖放建模和視覺化介面等功能，使技術背景有限的使用者可以使用它們。其他人需要更高級的開發和編碼技能，但提供更大的靈活性和客製化選項。 這些演算法的功能涵蓋廣泛，包括影像辨識、自然語言處理、語音辨識、推薦系統和其他機器學習功能。這種多功能性使開發人員能夠解決不同的用例和業務需求。 數據科學和機器學習平台的主要優勢之一是它們能夠使機器學習民主化，使沒有廣泛數據科學技能的用戶能夠利用人工智慧的力量。這些平台的運作方式類似於平台即服務 (PaaS)，但具有專門的機器學習功能，為使用者提供開發和部署 AI 解決方案的機會，而無需從頭開始建立一切。 要被歸類為資料科學和機器學習平台，產品必須符合特定標準： * 數據連接：平台應提供開發人員將數據連接到機器學習演算法的機制，促進學習和適應過程。 * 演算法創建：使用者應該能夠在平台內創建自己的機器學習演算法。此外，該平台還可以為新手用戶或常見用例提供預先建置的演算法。 * 部署可擴展性：該平台應提供大規模部署人工智慧解決方案的能力，使用戶能夠在生產環境中有效地實施其模型。 透過滿足這些標準，資料科學和機器學習平台使開發人員能夠在其專案中利用機器學習和人工智慧的潛力，無論他們的專業知識水平如何。
提議新的應用程式
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲（Alibaba Cloud）成立於2009年，是雲計算和人工智能的全球領導者，為200多個國家和地區的數千個企業，開發商和政府組織提供服務。致力於客戶的成功，阿里巴巴雲將作為其在線解決方案的一部分提供了可靠，安全的雲計算和數據處理功能。 2017年1月，阿里巴巴云成為奧運會的官方雲服務合作夥伴。
DataRobot
datarobot.com
打開。靈活的。旨在適應您團隊的人工智慧需求。 DataRobot 將您所有的生成和預測工作流程整合到一個強大的平台中。快速交付您的業務所需的人工智慧，管理您的所有資產，並聘請世界一流的人工智慧專家。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一個用於機器學習和人工智慧的免費開源軟體庫。它可用於一系列任務，但特別關注深度神經網路的訓練和推理。它是由 Google Brain 團隊開發的，供 Google 內部研究和生產使用。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充當您可信賴的業務副駕駛，目的是使您對數據驅動的決策更加聰明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics為每個用戶（無論是數據科學家，業務分析師還是非IT專家）都以與組織目標相關的方式執行相關分析的功能。它縮短了每個用戶的旅程從簡單的分析到復雜的分析，使他們可以利用數據探索未知的數據，確定新的關係，對結果有更深入的了解並挑戰現狀。通過IBM Cognos分析可視化，分析和分享有關您的數據的可行見解。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda 擁有超過 4500 萬用戶和 25 萬個組織使用該平台，是世界上最受歡迎的數據科學平台，也是現代人工智慧開發的基礎。該公司率先將 Python 用於數據科學，擁護其充滿活力的社區，並繼續管理開源項目，使未來的人工智慧創新成為可能。 我們的企業級和工作站解決方案使世界各地的企業、研究和學術機構能夠利用開源的力量來獲得競爭優勢、開創性的研究和一個更美好的世界。
Trendskout
trendskout.com
釋放人工智慧和自動化機器學習的力量 Trendskout 消除了典型人工智慧實作中昂貴且耗時的專案方法。我們的人工智慧軟體可以立即改善您的業務，並提供直覺的使用者介面，使複雜的底層人工智慧演算法易於存取。只需選擇您所需的 AI 應用程式並選擇所需的參數。 Trendskout 將為您的業務案例產生最合適的人工智慧模型。對人工智慧和自動化機器學習計畫的大量前期投資已成為過去。
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra 是一個自助服務平台，供 ML 工程師根據原始事件資料定義即時管道。插入您的事件流，聲明您的轉換，並立即在線上和離線提供功能。無需重新實施—無需管理基礎設施 成長團隊使用 Sumatra 透過為每個用戶提供個人化體驗來優化轉換。 - 人工智慧驅動的受眾放大 - 漏斗每個階段的個人化 - 優化轉換速度比 A/B 測試快 3 倍
Sensetime
sensetime.com
致力於發展創新人工智慧技術，為經濟、社會和人類發展做出積極貢獻。
Qwak
qwak.com
Qwak 是一個完全託管、可訪問且可靠的 AI 平台，允許 AI 從業者轉換和存儲數據，構建、訓練和部署其 AI 應用程序，然後監控整個管道，所有這些都在一個平台中進行。 Qwak 的即用即付定價模式讓您可以輕鬆地大規模交付成果。
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI 是作為雲端原生、基於微服務的容器化解決方案建構的，並透過持續滾動更新支援 CI/CD。這確保了敏捷性、可擴展性和彈性。它基於最好和最新的技術而構建，並且可擴展以滿足 5G 和數位現實的期望。
Gurobi
gurobi.com
Gurobi 生產世界上最快、最強大的數學優化求解器– Gurobi Optimizer – 40 多個不同行業的領先全球公司使用它來快速解決複雜的現實問題並做出自動化決策，以優化其效率和盈利能力。 作為數學優化軟體的市場領導者，我們的目標不僅是提供最好的求解器，而且還提供最好的支援——以便公司能夠充分利用數學優化的力量（單獨或與機器等其他人工智慧技術相結合）學習）來推動最佳的業務決策和結果。 Gurobi 成立於 2008 年，業務遍及美國、歐洲和亞洲，在全球擁有超過 2,500 家客戶，其中包括 SAP。法國航空、Uber 和國家橄欖球聯盟 (NFL)。
Graphext
graphext.com
Graphext 是一種先進的分析解決方案，可協助企業根據數據做出更好的決策。我們捕獲他們的數據，豐富數據並提供強大的視覺化介面，以找到有關他們的客戶、市場和產品的可行見解。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai是一家領先的企業人工智慧軟體供應商，致力於加速數位轉型。 C3 AI 學院提供學習體驗，使開發人員和資料科學家無論專業程度如何都能取得成功。這些課程向學生展示 C3 AI 應用平台的核心概念，並教導他們如何建立機器學習應用程式。簡短的高級主題課程讓學生更深入地研究這些主題並磨練特定技能。無論您需要如何使用 C3 AI 應用平台取得成功，我們都可以為您提供培訓支援。
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic 是 D2C 顧問集團的重要組成部分，處於保險科技和醫療保健數位創新的前沿。我們的平台透過自動化和數位化整個營運生命週期（包括銷售、入職、報價、承保、索賠處理和客戶服務）來徹底改變產業。 Artivatic 旨在滿足承運人、經紀人、經銷商、再保險公司、TPA 和醫療保健提供者的需求，在提供個人化解決方案的同時提高效率、透明度和風險管理。 我們的平台利用深度機器學習和專有演算法，提供無與倫比的分析、情報和決策能力。我們將傳統的一刀切模型轉變為敏捷的資料驅動系統。
Kortical
kortical.com
Kortical 是一個 AI 平台，旨在加速 AI 解決方案的交付，專注於提供透明的 AutoML、可擴展部署、ML Ops 和自動訓練 AI/ML 模型。 Kortical 主要為資料科學家和編碼人員設計，旨在簡化重複性任務並促進顯著的商業價值。它允許用戶使用 UI 和程式碼介面快速擴展 AI 和 ML 解決方案的交付。 該平台提供探索性資料分析、自訂資料清理和特徵工程的功能。借助 Kortical，使用者可以創建數千個模型實驗並指定每個細節或讓 AutoML 處理它。 該平台還擁有先進的模型可解釋性，並透過 UI 或 API 提供一鍵部署。此外，Kortical 允許建立、部署 ML 應用程式/服務和基礎設施，並可使用程式碼建置和部署 ML 應用程式。 值得注意的是，Kortical 強調其易用性的理念，同時提供修改人工智慧解決方案每個細節的功能。基於雲端的平台有助於快速有效地適應消費者和市場行為，促進人工智慧的自學習。
UbiOps
ubiops.com
將您的本地分析腳本轉變為強大的數據驅動應用程式！ UbiOps 是一個易於使用的部署和服務層，適用於您的資料科學、人工智慧和機器學習程式碼。它將您的 Python 和 R 模型和腳本轉換為即時 Web 服務，讓您隨時隨地使用它們。從簡單的資料處理功能到複雜的機器學習 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以輕鬆地在您自己的應用程式、網站或資料/IT 基礎設施內運行它們。無需擔心安全性、可靠性或可擴展性。 UbiOps 顯著降低了開發成本，提高了資料科學團隊的生產力並縮短了上市時間。 UbiOps 可用作軟體即服務 (SaaS) 或安裝在您自己的（雲端）環境中。您可以從我們的 WebApp 使用 UbiOps，或使用我們的命令列介面或 Python/R 用戶端進行整合。提供最大的靈活性，以適應您現有的資料科學堆疊和流程。
Civis Analytics
civisanalytics.com
Civis Analytics 協助組織利用數據在識別、吸引和吸引受眾方面獲得競爭優勢。憑藉一流的數據、尖端的軟體解決方案以及由數據科學家、開發人員和調查科學專家組成的跨學科團隊的強大組合，Civis 與領先的公共和私營部門組織合作，制定數據驅動的決策對於他們如何開展業務至關重要。
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智慧公司，提供平台、應用程式和服務，幫助企業利用人工智慧的潛力來增加收入、增加利潤和提高效率。 Peak 的雲端人工智慧平台提供了廣泛的功能集，使技術和商業團隊能夠在整個企業中大規模建置、部署和管理人工智慧應用程式。 它還具有現成的應用程式庫，適合 CPG、零售和製造等行業的各種用例。這些應用程式允許用戶快速應用人工智慧來實現商業目標，同時為他們提供隨著時間的推移擴展人工智慧使用所需的工具。
Datagran
datagran.io
一個簡單的工具，透過數據整合整個公司，包括專家和非專家。創建複雜的模型和分析，並基於它們進行共享和採取行動。
DataCanvas
datacanvas.com
北京澤雲科技有限公司（DataCanvas）成立於2013年，專注於自動化數據科學平台的持續開發和建設，專注於為數據科學家和人工智慧從業者提供整套開發平台，並提供全面的配套服務助力政府和企業智慧化升級轉型。 DataCanvas是一家中國公司自主研發的。 DataCanvas依賴國內外領先的資料科學平台，為政府、金融、航空、製造、交通、教育、房地產、網路等產業客戶提供即時、敏捷的AI能力建置。 透過DataCanvas平台，可以提供自動機器學習分析和即時運算能力，幫助業務分析師和資料科學家快速協作開發，實現自動模型創建、管理和應用支援。 以科技創新、人工智慧等前沿技術和解決方案為客戶業務創造更大價值。本公司擁有優秀的資料科學家及產品研發團隊，在自動深度機器學習、資料建模、大數據分析等領域擁有前沿產業實務經驗。 2020年，DataCanvas憑藉著原創DeepTables開源項目，在包括知名電商公司、搜尋引擎公司在內的1100多個團隊的Kaggle競賽中獲得全球第一名。 總部位於北京，面向全國，在上海、山東、深圳設有分公司。
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 專注於使用先進的人工智慧來自動執行複雜的資料輸入。 PaperEntry AI 是我們的無邊界人工智慧技術，可簡化海關及其他領域的複雜文件，包括商業發票、裝箱單、PGA 等。 PaperEntry AI 具有複雜的、可訓練的 AI 引擎，結合了 OCR、自然語言處理、電腦視覺和深度學習 AI 建模。 將我們的技術無縫整合到您公司的現有系統中。易於使用的介面和工作流程直接連接到您現有的 TMS，消除任何學習曲線。我們還提供用於文件自動化的 API，確保滿足任何資料輸入需求的可設定性。 親自體驗一下吧！聯絡我們，讓我們的團隊示範下一代資料輸入自動化。安排演示，看看我們即時處理您最複雜的文件。 告別過時的手動資料輸入和基本 OCR 軟體。與GenAI自動化一起擁抱未來！
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle、 ADP、WorkDay、IFFCO-Tokio 和 AES。 H2O.ai 的 AI for Good 計畫定期支持非營利組織、基金會和社區推動教育、醫療保健和環境保護的努力，包括確定易受自然災害影響的地區和保護瀕危物種。
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一個雲端原生PaaS，供機器學習團隊在自己的雲端/本地基礎設施上建置、部署和交付ML/LLM 應用程序，並透過正確的治理控制以更快、可擴展、經濟高效的方式，使他們能夠實現90比其他團隊更快實現價值 %。 TrueFoundry 抽象化所需的工程並提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和應用程式模板，使組織能夠加快整體 GenAI/LLMOps 框架的佈局。企業可以在其內部系統中即插即用這些加速器，也可以在我們的加速器之上進行構建，以便為 GenAI 開發人員提供他們選擇的 LLMOps 平台。 TrueFoundry 是模組化的，完全由 API 驅動，與市場上流行的工具（如 LangChain、VectorDBs、GuardRails 等）進行了原生整合。 TrueFoundry 與超過 25 家財富 500 強公司以及高科技中端市場公司合作，包括 WadhwaniAI、WhatFix、2 家財富 100 強醫療保健、Games24x7、AvisoAI 等。 TrueFoundry 得到了紅杉資本、Eniac 和Naval Ravikant、Anthony Goldbloom 等天使投資人的支持，以及來自頂尖科技公司的50 多位AI 和ML 領導者、財富500 強CXO 以及AlphaSense、Innovaccer、WhatFix、Rubrik 等獨角獸公司創辦人的支持。
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon 是一家軟體公司，為作業排程、IT 自動化、加速和可擴展性、大數據、分散式運算和應用程式編排提供創新的開源解決方案。 Activeeon 協助公司自動化並加速上市，透過工作負載自動化取得競爭優勢。 Activeeon 生產可在雲端和本地端以授權或 SaaS 模式使用的 ProActive 軟體。我們的軟體透過多語言工作流程來編排應用程式和流程，同時增加運算資源的彈性和可擴展性，從而幫助使用者實現其業務目標。最值得注意的是，ProActive 非常適合依賴本地、混合和多雲基礎架構的流程。 Activeeon 將兩種主要產品商業化： 1) ProActive Workflows & Scheduling - 作業調度和工作負載自動化解決方案，從多語言工作流程的定義到調度和元調度，一直到雲端資源管理，這是雲端時代節省時間和成本的關鍵功能。 2) 機器學習開放工作室 - 完全開放、多語言、多人工智慧框架、並且可由我們的最終用戶完全客製化和擴展的資料科學和機器學習平台。
Infoveave
infoveave.com
Infoveave®是一個統一的數據自動化和決策情報平台，它整合了來自多個來源的數據，以提供智能信息和及時的見解，而這些信息反過來又為企業提供了製定關鍵任務決策所需的清晰度。 Infoveave®的4個支柱是 *見解 - 創建交互式可視化以提供可行的見解。編織引人入勝的敘述，量身定制為影響 *分析 - 探索模式以預測結果。使用What -If，Automl＆Python *自動化進行有影響力的分析 - 設置智能數據管道以流式傳輸行進程，減少手動任務並增強數據流 *數據應用程序 - 構建數據驅動的應用程序，以啟用最後一英里數據收集。鏈接到自動化並觸發動作
Hiro
hiro.so
Hiro 建立了將 Web3 引入比特幣的開發人員工具。 Hiro 的工具套件透過智慧合約、數位資產和去中心化應用程式釋放了比特幣的全部潛力。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 現在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智慧生命週期的人機互動人工智慧解決方案的全球領導者。 不再為了效率而犧牲品質。 了解有關Accelerated Annotation 的更多信息，這是一款新的Vision AI 產品，它將CloudFactory 一流的員工隊伍與行業領先的AI 輔助標記技術相結合，生成高質量標記數據的速度比手動標記快5 倍。 Hasty 平台提供從原始影像和影片到生產就緒模型所需的一切。
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS（OVHcloud 旗下公司）是第一個用於建置、部署和擴展生產級資料應用程式和演算法的端到端多雲平台。我們將資料工程、資料科學和商業智慧統一到一個自動化的整合環境中，以最小的技術複雜性實現更快的價值實現。該平台提供低程式碼、完全安全的介面，以簡化資料存取和處理，並實現資料驅動專案的敏捷性。借助 ForePaaS，客戶的交付時間縮短了 10 倍，將專案投入生產只需幾週而不是幾個月。
Exploratory
exploratory.io
Exploratory 的簡單 UI 體驗使任何人都可以使用數據科學來快速探索數據、發現更深入的見解並進行有效溝通。
evoML
evoml.ai
evoML 讓資料科學家、工程師和業務領導者能夠將高效 ML 模型的交付速度從幾個月縮短到幾週，並提高 ML 程式碼效率，從而實現更快的運行速度和更高的獲利能力。
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® 軟體是 Cloud Software Group 的一個業務部門，為資料密集型企業提供強大的自助式分析。 Spotfire 超越了基本的後視儀表板，為資料探索和即時決策提供了單一的視覺化分析平台。在點擊式無程式碼資料科學的支持下，Spotfire 甚至允許非開發人員同時分析靜態數據和動態數據，從而更快地獲得洞察並獲得更好的業務成果。 Spotfire 現在是 Cloud Software Group 的一部分。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 透過我們獲得專利的實用 AI 平台幫助企業在幾分鐘內建立、啟動和管理 AI 應用程式 - 無需資料科學家、預先存在的資料或自訂基礎設施。 幫助您的組織獲得人工智慧驅動的效率，例如降低 ACH 回報率、預測沖銷、預測存款量、增加貸款報價等等。 可在 Excel 或 Google Sheets 中運作，或透過 API 來提供當今實用人工智慧的力量。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 處於人工智慧革命的中心。 Runlve 提供資料科學工具、MLOps 以及資料和模型管理，為我們的客戶和社群提供 AI 功能，推動他們的專案向前發展。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一個革命性的人工智慧平台，讓您可以輕鬆地將資料科學用於您的業務，而不受資源和基礎設施的障礙。從新創公司到大型企業，各種規模的企業都可以利用 Qualetics 平台來解決複雜的業務問題並推動成長。 Qualetics 與您的產品、系統或流程配合，利用機器學習、NLP、電腦視覺和文字分析等深度人工智慧技術來收集資料並處理資料。的團隊-易於理解的儀表板，提供頂層和微觀層面的見解。 Qualetics 不僅可以讓您輕鬆獲得正確的數據見解，還可以讓您的團隊更輕鬆地理解數據並採取行動。 Qualetics 的人工智慧管理系統 (AIMS) 平台是所需的工具組合，可協助將來自多個管道的資料路由到複雜的機器學習系統中，並以清晰、無縫的方式提供見解供企業使用。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j 是一種資料科學和機器學習引擎，它使用資料中的關係來改善預測。它插入企業資料生態系統，以便您可以快速將更多資料科學專案投入生產。使用包含超過65 種預先調整的圖形演算法的目錄，資料科學家可以在幾秒鐘內探索數十億個數據點，以識別隱藏的聯繫並產生引人注目的視覺化效果，從而幫助利益相關者做出更好的決策。實際的業務應用程式和營運受益於上下文優先分析，只有圖形才能跨專案提供，例如推薦引擎、異常和欺詐檢測、路線優化、行銷、網路分析等等。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一個資料科學和機器學習(ML) 平台，使每個人（甚至是新手用戶）能夠在幾分鐘或幾小時（而不是幾週或幾個月）內以經濟實惠的方式建構高效能ML 應用程式- 否需要編碼。 易於使用的連接工具鏈提供了您在單一管道中從原始資料到預測和見解所需的一切。手動和重複的機器學習任務是自動化的，引擎的智慧功能有助於端到端地指導使用者。 您可以透過引擎的無程式碼圖形使用者介面 (GUI) 或 API 和 SDK 來開發和部署 ML 應用程式。因此，無論您是建立一個沒有專用資料科學資源的小型試點項目，還是部署大型企業機器學習系統，您都可以為現有團隊配備正確的工具，以快速建立有意義的解決方案。 “引擎的強大之處不僅在於它能夠創建高品質的預測模型，還在於它能夠讓您在幾分鐘而不是幾週內啟動並運行並評估結果。”
TeleSign
telesign.com
Telesign 透過連結、保護和捍衛全球領導者的數位身份，為他們提供 Continuous Trust™。 Telesign 每月驗證超過 50 億個唯一電話號碼，代表全球行動用戶的一半，並提供對剩餘數十億電話號碼的重要洞察。該公司強大的人工智慧和廣泛的數據科學以速度、準確性和全球影響力的獨特組合提供身份。 Telesign 解決方案可防止詐欺、確保通訊安全，並透過讓公司和客戶充滿信心地參與來實現數位經濟。
Deci AI
deci.ai
Deci 透過使用 AI 建立更好的 AI，使深度學習能夠發揮其真正潛力。借助該公司的端到端深度學習加速平台，人工智慧開發人員可以為任何環境（包括雲端、邊緣或行動）建置、優化和部署更快、更準確的模型。 借助 Deci 的平台，開發人員可以在任何硬體上將深度學習模型推理效能提高 3 倍至 15 倍，同時仍保持準確性。這直接轉化為有限硬體上的新用例，大大縮短了開發週期，並將計算成本降低了高達 80%。 該平台由 Deci 的自動神經架構構建 (AutoNAC) 技術提供支持，這是一種演算法優化引擎，可最大限度地利用任何硬體。 AutoNAC 引擎包含一個神經架構搜尋(NAS) 元件，該元件可以重新設計給定的訓練模型的架構，以最佳地提高特定目標硬體的推理效能（吞吐量、延遲、記憶體等），同時保持其基線準確性。 Deci 在 MLPerf 行業基準測試中在英特爾 CPU 上實現了破紀錄的 11.8 倍加速推理速度，並被評為 CBInsights 人工智慧公司 100 強。在世界一流的深度學習專家團隊的領導下，Deci 讓人工智慧開發人員專注於他們最擅長的事情——為世界上最複雜的問題創建基於人工智慧的創新解決方案。
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一個無程式碼人工智慧平台，可協助資料科學家、領域專家和業務利害關係人無縫設計和部署人工智慧解決方案。 Decanter AI 透過直覺的介面為企業提供世界一流的機器學習技術，使企業能夠透過快速建置、測試和部署高度準確的機器學習模型，使用人工智慧驅動的方法解決業務挑戰。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球領先的礦機共享服務平台，為用戶提供全方位的加密貨幣挖礦和雲端託管解決方案。它是世界上第一個為最小的 1 TH 提供真正運算能力的平台。
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai的使命是成為企業的人工智慧技術合作夥伴。 其產品AlgForce Copilot創建了「AIGC+Data Insight」解決方案。利用生成式AI和低程式碼引擎，輔助企業非技術人員使用自然語言查詢資料庫。 AlgForce Copilot作為所有非技術人員的24/7數據洞察AI“外腦”，旨在實現數據訪問民主化，賦能企業打造數據驅動的增長飛輪！
Accern
accern.com
Accern 是一家領先的 NLP 公司，致力於協助企業開發特定產業的解決方案。該公司提供專為多個行業量身定制的綜合 NLP 平台、模型、數據和聊天，加快了金融服務、政府等領域領先組織的價值實現時間。憑藉簡化的無程式碼工作流程，輔以預先建立的分類法、50,000 多個分類模型以及對數十億行公共資料的訪問，Accern 正在徹底改變全球員工隊伍的營運效率。 Accern 的卓越成就使其在 Gartner® 2023 年資料科學、機器學習和銀行業新興技術炒作週期™ 中獲得顯著地位，並被 Fast Company 認可為科技領域的下一個大事件之一。 Accern 受到 Capgemini、UniCredit、Interactive Brokers、Mizuho Bank 和 Standard Bank 等全球領導者的精英資料團隊的信賴，促進了 NLP 解決方案的大規模建置和部署。 Accern 總部位於紐約州紐約市，很榮幸被評為福布斯 30 位 30 歲以下公司。該公司已從 Fusion Fund、Tribe Capital、Shasta Ventures、Allianz Strategy Ventures、Mighty Capital 等知名機構投資者籌集了 4,000 萬美元。
4Paradigm
en.4paradigm.com
第四範式是企業人工智慧的產業先驅和領導者，也是中國以平台為中心的決策人工智慧市場的最大參與者。公司提供端到端企業級人工智慧解決方案，服務業包括但不限於金融、零售、製造、能源電力、電信、醫療等。 第四範式自成立以來，備受資本市場關注。股東包括紅杉中國、博裕資本、春華資本等明星金融投資機構；國家製造業轉型基金、國家開發銀行、國信等國有投資平台；以及各大國有銀行、思科、中國三峽等金融及TMT企業。能源電力產業戰略投資機構。 憑藉著深厚的技術累積和成熟的產品能力，第四範式： ——以平台為中心的人工智慧決策市場中國排名第一（資料來源：中洞諮詢） ——自2018年以來中國機器學習平台市佔率排名第一（資料來源：IDC MarketScape） -- 2020年為47家世界500強及上市公司提供服務
Zerve
zerve.ai
數據科學和人工智慧開發環境，專為程式碼優先數據團隊而建置。將原型無縫轉換為軟體，準備好自行部署或移交給工程團隊進行部署。
Obviously AI
obviously.ai
顯然，人工智慧是一種無程式碼工具，旨在簡化資料科學的過程。它包含機器學習模型建構、解釋結果和預測結果的功能，所有這些功能都在一個介面中。 可以在幾分鐘內直接從平台建立和部署模型，與傳統編碼方法相比節省了大量時間。它支援各種形式的預測，包括對客戶流失、潛在客戶轉換和貸款償還等因素進行分類，對銷售、動態定價和收益率等結果進行回歸，以及預測一段時間內的數量（如未來幾個月的銷售或庫存）的時間序列價格。 該工具的功能不僅限於模型建構。它支援快速部署 AI 模型、即時 API 整合（用於在應用程式中動態進行預測）、在 PowerBI 或 Looker 等其他工具中視覺化預測資料、自動化模型監控以及透過 Zapier 提供的強大流程自動化功能。 該軟體還包括專門的數據科學專家的支持，以協助滿足團隊需求，例如數據合併、豐富、清理和其他統計任務。 此外，用戶可以將Beyond AI與Zapier、Airtable、Dropbox和Salesforce等其他工具集成，以增強他們的服務。
V7
v7labs.com
V7 是一款專為電腦視覺和生成式人工智慧應用而設計的人工智慧資料引擎。該平台為企業培訓資料提供基礎設施，包括標籤、工作流程、資料集，並具有人機互動培訓功能。 它提供多種註釋屬性來提高人工智慧模型的資料品質。憑藉自動註釋、醫學成像 DICOM 註釋、資料集管理和模型管理等功能，V7 可以自動化並簡化各種任務。 其影像和視訊標註工具旨在提高資料標註的精度。此外，它還支援自訂資料管道的建置和自動化，並具有用於自動化光學字元辨識 (OCR) 和智慧型文件處理 (IDP) 工作流程的工具。 它可用於農業、汽車、建築、能源、食品飲料、醫療保健等各個行業。它提供即時團隊註釋的協作功能，並提供貼標機和模型效能分析。 憑藉其增強的自動註釋功能，它加快了註釋的速度和準確性。該平台與 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支援視訊、圖像和文字資料等一系列資料類型。
Hex
hex.tech
Hex 是一個協作分析和資料科學平台。它結合了程式碼筆記本、資料應用程式和知識管理，使資料的使用和結果的共享變得容易。 Hex 將最好的筆記本、BI 和文件整合到一個無縫的協作 UI 中。一起或單獨使用 SQL、Python 和 R。透過在任何人都可以使用的響應式佈局中進行拖放操作，將作品作為互動式資料應用程式在內部或外部發布。利用完整的 UI 元件庫進行即時發布並獲得即時評論，以獲得強大的使用者體驗。透過允許任何人發現和使用數據，使用 Hex 建立組織知識。
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB 是一個利用企業資料客製化人工智慧的平台。 MindsDB 訓練、測試，然後選擇最準確的最先進的 AI 模型來應用於您的數據，為您提供超準確的預測和預測。
Akkio
akkio.com
Akkio 是一個主要為機構及其客戶設計的人工智慧資料平台，旨在促進數據驅動的即時決策。其功能範圍廣泛，包括但不限於準備和清理資料、進行預測和預測以及評估績效。 值得注意的是，Akkio 以其用戶友善性、規模和經濟性而自豪。該平台提供諸如用於互動式資料處理的聊天探索和聊天資料準備以及用於全面見解的生成報告等功能。 它允許代理商創建客戶儀表板，以查明廣告支出浪費的領域、效果最好的廣告等。該平台可以顯示歷史數據中的模式，以預測未來結果並產生關鍵見解，以增強客戶體驗和活動績效。 鑑於 Akkio 的預測人工智慧引擎旨在發現隱藏的數據寶石，用戶不僅可以預測未來的結果，還可以使用這些預測見解來制定相應的計劃和行動。 其存取和準備功能可輕鬆整合所有資料來源、根據需要修改資料並自動保持資料最新。最後，Akkio 對無程式碼 AI 實施的重視表明其致力於讓所有技能水平的用戶都能輕鬆存取 AI。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。 從想法到模型，快如閃電。一起編碼。原型。在 GPU 上進行訓練。規模。服務。 從您的瀏覽器 - 零設定。 AI Studio 是您的雲端筆記型電腦。零設定。時刻準備著。持久性儲存和環境。 CPU 上的程式碼。在 GPU 上除錯。擴展到多節點。進行清掃、作業等。 使用 PyTorch Lightning、Fabric、Lit-GPT、torchmetrics 等縮放模型。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
Pecan
pecan.ai
Pecan 成立於 2018 年，是一個預測分析平台，利用其開創性的 Predictive GenAI 消除人工智慧採用的障礙，使所有數據和業務團隊都可以使用預測建模。在生成式人工智慧的引導下，企業無需專業人員即可獲得跨各個業務領域的精確預測。預測 GenAI 可實現快速模型定義和訓練，而自動化流程則可加速 AI 實施。透過 Pecan 將預測性人工智慧和生成式人工智慧融合在一起，現在可以更快、更輕鬆地實現人工智慧的業務影響。欲了解更多信息，請訪問 www.pecan.ai。
Rescale
rescale.com
Rescale 是專為雲端建置的高效能運算！ Rescale 使組織能夠透過消除複雜性來實現科學和工程突破。 從超音速噴射機到個人化醫療，工程師們正在利用Rescale 平台以前所未有的速度和效率加速新產品創新，Rescale 平台是一種用於混合雲端上大運算和研發協作的智慧全端自動化解決方案。 Rescale 使 IT 領導者能夠提供高效能運算即服務，並在具有安全性、架構和財務控制的混合雲控制平面上實現軟體自動化。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (also written opentext) is a Canadian company that develops and sells enterprise information management (EIM) software.OpenText, headquartered in Waterloo, Ontario, Canada, is Canada's largest software company as of 2014 and recognized as one of Canada's top 100 employers 2016 by Mediacorp Canada Inc.OpenText software applications manage content or unstructured data for large companies, government agencies, and professional service firms. Opentext旨在解決信息管理要求，包括管理大量內容，符合監管要求以及移動和在線體驗管理。Opentext在全球範圍內僱用了14,000多名員工，並且是一家公開交易的公司，在納斯達克（OTEX）（OTEX）和多倫多證券交易所（Otex）上列出。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud 是一款屢獲殊榮的 ML 平台，適用於擁有 100,000 多名用戶的任何雲，包括 NVIDIA、CFA Institute、Snowflake、Flatiron School、Nestle 等。它是一款用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。使用者可以在完全託管的環境中啟動具有 4TB RAM 的筆記本、新增 GPU、連接到分散式工作叢集、建立大型語言模型等。資料科學家和分析師使用他們想要使用的工具可以最好地工作。您可以在 Saturn Cloud 中使用您喜歡的語言、IDE 和機器學習庫。 我們提供完整的 Git 整合、共享自訂映像和安全憑證存儲，讓您可以輕鬆地在雲端擴展和建立團隊。我們透過作業和部署等功能支援從實驗到生產的整個機器學習生命週期。這些功能和內建工具可以在團隊內輕鬆共享，因此可以節省時間並且可以重複工作。 Saturn Cloud 可在多種雲端上使用：AWS、Azure、GCP 和 OCI。請立即聯絡我們以獲得免費演示。
Observable
observablehq.com
Observable 是一種端到端解決方案，可協助開發人員建立和部署富有表現力的高效能資料應用程式、儀表板和報表。與傳統 BI 工具不同，Observable 允許開發人員使用程式碼建立儀表板，這樣他們就可以開發自訂報告並發現更深入、更細緻的見解。建構者可以在即時協作筆記本中迭代和探索資料。在 Observable 上安全地部署和託管資料應用程式很容易。我們負責 SSO、工作區管理、審核日誌等，因此開發人員可以專注於建立其團隊所見過的最佳資料應用程式。更好的儀表板、數據應用程式和報告是使用程式碼建立的。最好的都是用 Observable 創建的。
Kili Technology
kili-technology.com
快速建立高品質資料集。 企業相信我們能夠簡化他們的資料標記操作，並為其自訂模型、生成式人工智慧和法學碩士建立最佳資料集 ___ 為什麼選擇奇力科技？ 你可能不知道這一點，但： MNIST 的資料集錯誤率為 3.4%，仍被超過 38,000 篇論文引用。 ImageNet 資料集及其眾包標籤的錯誤率為 6%。該資料集可以說是 Google 和 Facebook 開發的最受歡迎的圖像識別系統的基礎。這些資料集中的系統錯誤會產生現實後果。在包含錯誤的資料上訓練的模型被迫學習這些錯誤，從而導致錯誤的預測或需要對不斷增加的資料進行重新訓練以「消除」錯誤。 每個產業都開始了解人工智慧的變革潛力並進行投資。但機器學習轉換器的革命和對機器學習模型優化的不懈關注正在達到收益遞減的地步。還有什麼？
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在為團隊建立最好的數據科學筆記本。在筆記本中，使用者可以連接他們的數據，透過即時協作和版本控制來探索和分析數據，並輕鬆共享。所有這一切都是透過在雲端中運行的強大的、基於瀏覽器的 UI 完成的。 特點包括： * 透過 URL 分享筆記本和項目 * 透過版本控制邀請其他人查看、評論和協作 * 發布帶有可視化演示的筆記本 * 在專案之間共用資料集 * 完整的linux終端訪問 * 程式碼補全 * 自動Python套件管理 * 從github導入 * PostgreSQL資料庫連接
Dataiku
dataiku.com
Dataiku 是 Everyday AI 的平台，系統化資料的使用以達到卓越的業務成果。使用 Dataiku 的組織將其人員（無論是技術人員和程式碼工作人員，還是業務方面的低程式碼或無程式碼人員）提升到非凡的水平，使他們能夠利用資料做出更好的日常決策。 全球超過 500 家公司使用 Dataiku 來系統化其資料、分析和人工智慧的使用，推動從詐欺檢測到客戶流失預防、預測性維護到供應鏈優化等各種用例。