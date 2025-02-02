數據科學和機器學習平台 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

JADBio

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JADBio 將強大的端到端機器學習平台與豐富的功能（包括智慧功能）相結合，使健康數據分析師和生命科學專業人士能夠輕鬆且經濟地使用數據科學來發現知識，同時減少時間和精力選擇預測模型的重用。 JADBio 的醫療保健專用平台提供了領先的人工智慧工具和自動化功能，使生命科學專業人員能夠快速輕鬆地建立和部署準確且可解釋的預測模型，即使他們沒有數據科學專業知識。平台支援缺失值的預處理和插補；它選擇特徵和建模、調整超參數，並有效測試數千種演算法配置，以確定產生最終 ML 模型的最佳配置。該平台評估其預測性能並產生大量的可視化和報告。客戶能夠選擇多個選定的功能子集來產生相同的預測模型，使用 JADBio 廣泛的內容庫建立自己的高級客製化模型，或移除現成的模型並將其自訂為自己的模型。所有產生的模型都可以以可執行形式下載，應用於外部驗證集，或透過輸入所選特徵的觀察值來手動運行。 JADBio 的庫包含數千種演算法和預先建構模型，可以預測常見的醫療保健問題，還包含因果發現或存活預測以及其他事件發生時間結果等新穎功能。 JADBio 的預先建構元素和 AutoML 功能為健康資料科學家、生物資訊學家和沒有內部資料科學專業知識的組織提供了低程式碼選項，可以輕鬆且經濟地分析其健康資料。同時，JADBio REST API 允許高階使用者在自己的應用程式中利用 JADBio 的功能或自動化其工作流程和流程。 透過提供專為生命科學家構建的端到端平台，並得到歐洲最大研究中心的研發支持，我們允許客戶利用其不斷增長的生物醫學數據，並在幾分鐘內將其投入生產。