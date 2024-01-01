數據科學和機器學習平台 - 最受歡迎的應用程式 - 格陵蘭

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對於尋求在專案中利用機器學習功能的開發人員來說，資料科學和機器學習平台是必不可少的工具。這些平台有助於機器學習演算法的建置、部署和監控，使開發人員能夠創建有效的業務解決方案。它們將智慧演算法與數據集成，使用戶能夠無縫連接數據並開發適合其需求的演算法。 這些平台提供了一系列功能，可滿足不同專業程度的使用者的需求。有些提供預先建構的演算法和直覺的工作流程，具有拖放建模和視覺化介面等功能，使技術背景有限的使用者可以使用它們。其他人需要更高級的開發和編碼技能，但提供更大的靈活性和客製化選項。 這些演算法的功能涵蓋廣泛，包括影像辨識、自然語言處理、語音辨識、推薦系統和其他機器學習功能。這種多功能性使開發人員能夠解決不同的用例和業務需求。 數據科學和機器學習平台的主要優勢之一是它們能夠使機器學習民主化，使沒有廣泛數據科學技能的用戶能夠利用人工智慧的力量。這些平台的運作方式類似於平台即服務 (PaaS)，但具有專門的機器學習功能，為使用者提供開發和部署 AI 解決方案的機會，而無需從頭開始建立一切。 要被歸類為資料科學和機器學習平台，產品必須符合特定標準： * 數據連接：平台應提供開發人員將數據連接到機器學習演算法的機制，促進學習和適應過程。 * 演算法創建：使用者應該能夠在平台內創建自己的機器學習演算法。此外，該平台還可以為新手用戶或常見用例提供預先建置的演算法。 * 部署可擴展性：該平台應提供大規模部署人工智慧解決方案的能力，使用戶能夠在生產環境中有效地實施其模型。 透過滿足這些標準，資料科學和機器學習平台使開發人員能夠在其專案中利用機器學習和人工智慧的潛力，無論他們的專業知識水平如何。
提議新的應用程式
RunLve
web.runlve.com
Runlve 處於人工智慧革命的中心。 Runlve 提供資料科學工具、MLOps 以及資料和模型管理，為我們的客戶和社群提供 AI 功能，推動他們的專案向前發展。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。 官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在為團隊建立最好的數據科學筆記本。在筆記本中，使用者可以連接他們的數據，透過即時協作和版本控制來探索和分析數據，並輕鬆共享。所有這一切都是透過在雲端中運行的強大的、基於瀏覽器的 UI 完成的。 特點包括： * 透過 URL 分享筆記本和項目 * 透過版本控制邀請其他人查看、評論和協作 * 發布帶有可視化演示的筆記本 * 在專案之間共用資料集 * 完整的linux終端訪問 * 程式碼補全 * 自動Python套件管理 * 從github導入 * PostgreSQL資料庫連接
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲是全球最大的雲端運算公司之一，在全球提供可擴展、安全、可靠的雲端運算服務，透過全面的雲端產品和解決方案加速數位化進程。
Obviously AI
obviously.ai
顯然，人工智慧是一種無程式碼工具，旨在簡化資料科學的過程。它包含機器學習模型建構、解釋結果和預測結果的功能，所有這些功能都在一個介面中。 可以在幾分鐘內直接從平台建立和部署模型，與傳統編碼方法相比節省了大量時間。它支援各種形式的預測，包括對客戶流失、潛在客戶轉換和貸款償還等因素進行分類，對銷售、動態定價和收益率等結果進行回歸，以及預測一段時間內的數量（如未來幾個月的銷售或庫存）的時間序列價格。 該工具的功能不僅限於模型建構。它支援快速部署 AI 模型、即時 API 整合（用於在應用程式中動態進行預測）、在 PowerBI 或 Looker 等其他工具中視覺化預測資料、自動化模型監控以及透過...
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。 從想法到模型，快如閃電。一起編碼。原型。在 GPU 上進行訓練。規模。服務。 從您的瀏覽器 - 零設定。 AI Studio 是您的雲端筆記型電腦。零設定。時刻準備著。持久性儲存和環境。 CPU 上的程式碼。在 GPU 上除錯。擴展到多節點。進行清掃、作業等。 使用 PyTorch Lightning、Fabric、Lit-GPT、torchmetrics 等縮放模型。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda 擁有超過 4500 萬用戶和 25 萬個組織使用該平台，是世界上最受歡迎的數據科學平台，也是現代人工智慧開發的基礎。該公司率先將 Python 用於數據科學，擁護其充滿活力的社區，並繼續管理開源項目，使未來的人工智慧創新成為可能。 我們的企業級和工作站解決方案使世界各地的企業、研究和學術機構能夠利用開源的力量來獲得競爭優勢、開創性的研究和一個更美好的世界。
Observable
observablehq.com
Observable 是一種端到端解決方案，可協助開發人員建立和部署富有表現力的高效能資料應用程式、儀表板和報表。與傳統 BI 工具不同，Observable 允許開發人員使用程式碼建立儀表板，這樣他們就可以開發自訂報告並發現更深入、更細緻的見解。建構者可以在即時協作筆記本中迭代和探索資料。在 Observable 上安全地部署和託管資料應用程式很容易。我們負責 SSO、工作區管理、審核日誌等，因此開發人員可以專注於建立其團隊所見過的最佳資料應用程式。更好的儀表板、數據應用程式和報告是使用程式碼建立的。最好的都是用 Observable 創建的。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家獨立的人工智慧公司，專注於電腦視覺、自然語言處理和音訊辨識。 Clarifai 成立於 2013 年，是最早成立的深度學習平台之一，為非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料提供人工智慧平台。其平台支援整個人工智慧生命週期，包括圖像、視訊、文字和音訊資料的資料探索、資料標記、模型訓練、評估和推理。 Clarifai 總部位於華盛頓特區，利用機器學習和深度神經網路自動識別和分析圖像、視訊、文字和音訊。 Clarifai 使用戶能夠透過 API、行動 SDK 和/或本地解決方案將人工智慧技術應用到他們的產品中。
Hex
hex.tech
Hex 是一個協作分析和資料科學平台。它結合了程式碼筆記本、資料應用程式和知識管理，使資料的使用和結果的共享變得容易。 Hex 將最好的筆記本、BI 和文件整合到一個無縫的協作 UI 中。一起或單獨使用 SQL、Python 和 R。透過在任何人都可以使用的響應式佈局中進行拖放操作，將作品作為互動式資料應用程式在內部或外部發布。利用完整的 UI 元件庫進行即時發布並獲得即時評論，以獲得強大的使用者體驗。透過允許任何人發現和使用數據，使用 Hex 建立組織知識。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
Kili Technology
kili-technology.com
快速建立高品質資料集。 企業相信我們能夠簡化他們的資料標記操作，並為其自訂模型、生成式人工智慧和法學碩士建立最佳資料集 ___ 為什麼選擇奇力科技？ 你可能不知道這一點，但： MNIST 的資料集錯誤率為 3.4%，仍被超過 38,000 篇論文引用。 ImageNet 資料集及其眾包標籤的錯誤率為 6%。該資料集可以說是 Google 和 Facebook 開發的最受歡迎的圖像識別系統的基礎。這些資料集中的系統錯誤會產生現實後果。在包含錯誤的資料上訓練的模型被迫學習這些錯誤，從而導致錯誤的預測或需要對不斷增加的資料進行重新訓練以「消除」錯誤。 每個產業都開始了解人工智慧的變革潛力...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB 是一個利用企業資料客製化人工智慧的平台。 MindsDB 訓練、測試，然後選擇最準確的最先進的 AI 模型來應用於您的數據，為您提供超準確的預測和預測。
Akkio
akkio.com
Akkio 是一個主要為機構及其客戶設計的人工智慧資料平台，旨在促進數據驅動的即時決策。其功能範圍廣泛，包括但不限於準備和清理資料、進行預測和預測以及評估績效。 值得注意的是，Akkio 以其用戶友善性、規模和經濟性而自豪。該平台提供諸如用於互動式資料處理的聊天探索和聊天資料準備以及用於全面見解的生成報告等功能。 它允許代理商創建客戶儀表板，以查明廣告支出浪費的領域、效果最好的廣告等。該平台可以顯示歷史數據中的模式，以預測未來結果並產生關鍵見解，以增強客戶體驗和活動績效。 鑑於 Akkio 的預測人工智慧引擎旨在發現隱藏的數據寶石，用戶不僅可以預測未來的結果，還可以使用這些預測見解來制定...
V7
v7labs.com
V7 是一款專為電腦視覺和生成式人工智慧應用而設計的人工智慧資料引擎。該平台為企業培訓資料提供基礎設施，包括標籤、工作流程、資料集，並具有人機互動培訓功能。 它提供多種註釋屬性來提高人工智慧模型的資料品質。憑藉自動註釋、醫學成像 DICOM 註釋、資料集管理和模型管理等功能，V7 可以自動化並簡化各種任務。 其影像和視訊標註工具旨在提高資料標註的精度。此外，它還支援自訂資料管道的建置和自動化，並具有用於自動化光學字元辨識 (OCR) 和智慧型文件處理 (IDP) 工作流程的工具。 它可用於農業、汽車、建築、能源、食品飲料、醫療保健等各個行業。它提供即時團隊註釋的協作功能，並提供貼標機和模...
Red Hat
redhat.com
紅帽是全球領先的企業開源解決方案提供商，採用社群驅動的方法來提供高效能的 Linux、混合雲、邊緣和 Kubernetes 技術。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智慧回饋循環的訓練資料平台。我們的技術幫助人工智慧優先的組織開發電腦視覺人工智慧，以在其資料管道中實現自動化。我們的 saas 平台為 ML 科學家解決了挑戰，他們需要以安全的方式更快、更方便、迭代地存取訓練數據，以訓練他們的電腦視覺/非結構化數據 AI 模型。我們努力以「實現它」的態度提供服務。 我們的重點產業包括醫療保健、自動駕駛汽車、智慧城市、零售和製造業。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud 是一款屢獲殊榮的 ML 平台，適用於擁有 100,000 多名用戶的任何雲，包括 NVIDIA、CFA Institute、Snowflake、Flatiron School、Nestle 等。它是一款用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。使用者可以在完全託管的環境中啟動具有 4TB RAM 的筆記本、新增 GPU、連接到分散式工作叢集、建立大型語言模型等。資料科學家和分析師使用他們想要使用的工具可以最好地工作。您可以在 Saturn Cloud 中使用您喜歡的語言、IDE 和機器學習庫。 我們提供完整的 Git 整合、共享自訂映像和安全...
Dataiku
dataiku.com
Dataiku 是 Everyday AI 的平台，系統化資料的使用以達到卓越的業務成果。使用 Dataiku 的組織將其人員（無論是技術人員和程式碼工作人員，還是業務方面的低程式碼或無程式碼人員）提升到非凡的水平，使他們能夠利用資料做出更好的日常決策。 全球超過 500 家公司使用 Dataiku 來系統化其資料、分析和人工智慧的使用，推動從詐欺檢測到客戶流失預防、預測性維護到供應鏈優化等各種用例。
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 現在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智慧生命週期的人機互動人工智慧解決方案的全球領導者。 不再為了效率而犧牲品質。 了解有關Accelerated Annotation 的更多信息，這是一款新的Vision AI 產品，它將CloudFactory 一流的員工隊伍與行業領先的AI 輔助標記技術相結合，生成高質量標記數據的速度比手動標記快5 倍。 Hasty 平台提供從原始影像和影片到生產就緒模型所需的一切。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球領先的礦機共享服務平台，為用戶提供全方位的加密貨幣挖礦和雲端託管解決方案。它是世界上第一個為最小的 1 TH 提供真正運算能力的平台。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai是一家領先的企業人工智慧軟體供應商，致力於加速數位轉型。 C3 AI 學院提供學習體驗，使開發人員和資料科學家無論專業程度如何都能取得成功。這些課程向學生展示 C3 AI 應用平台的核心概念，並教導他們如何建立機器學習應用程式。簡短的高級主題課程讓學生更深入地研究這些主題並磨練特定技能。無論您需要如何使用 C3 AI 應用平台取得成功，我們都可以為您提供培訓支援。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一個用於機器學習和人工智慧的免費開源軟體庫。它可用於一系列任務，但特別關注深度神經網路的訓練和推理。它是由 Google Brain 團隊開發的，供 Google 內部研究和生產使用。
Sensetime
sensetime.com
致力於發展創新人工智慧技術，為經濟、社會和人類發展做出積極貢獻。
Chooch
chooch.ai
Chooch 是領先的視覺AI 平台，它將生成式AI 和電腦視覺相結合，幫助企業自動執行重複的手動視覺審查任務，使搜尋影片資料更加高效，並允許企業將人力資源重新分配到更高價值的活動。 Chooch 的 ImageChat Generative AI 可以使用提示技術視訊和影像資料進行系統查詢，以監控特定的視覺效果或動作，並在檢測到時發送即時警報以啟動進一步的行動。 Chooch 被用於許多不同的應用程序，包括檢測零售盜竊、監控工作場所安全、檢測武器、監控自助結帳、數位資產管理等等。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人們創建資料科學專案的地方。使用 DAGsHub 發現、複製並為您喜愛的資料科學專案做出貢獻。 利用流行的開源工具來版本化資料集和模型、追蹤實驗、標記資料和視覺化結果
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 專注於使用先進的人工智慧來自動執行複雜的資料輸入。 PaperEntry AI 是我們的無邊界人工智慧技術，可簡化海關及其他領域的複雜文件，包括商業發票、裝箱單、PGA 等。 PaperEntry AI 具有複雜的、可訓練的 AI 引擎，結合了 OCR、自然語言處理、電腦視覺和深度學習 AI 建模。 將我們的技術無縫整合到您公司的現有系統中。易於使用的介面和工作流程直接連接到您現有的 TMS，消除任何學習曲線。我們還提供用於文件自動化的 API，確保滿足任何資料輸入需求的可設定性。 親自體驗一下吧！聯絡我們，讓我們的團隊示範下一代資料輸入自動化。安排演示，看...
Qlik
qlik.com
Qlik 憑藉強大的資料整合、品質和分析能力，正在引領人工智慧驅動的企業之路。借助 Qlik，組織可以更充分地利用數據並交付更好的業務成果。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一個尖端的人工智慧開發平台，它正在改變組織建立人工智慧應用程式的方式。 Dataloop 的平台經過精心設計，旨在滿足處於 AI 開發流程核心的開發人員的需求，使資料和 AI 模型的使用更加簡單、直觀。 Dataloop 的綜合解決方案涵蓋整個人工智慧開發生命週期，提供簡化資料管理、註解、模型選擇和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以協作為重點，允許開發人員、資料科學家和工程師無縫協作，打破傳統孤島並促進創新。 主要功能包括用於建立資料管道的直覺拖放介面、龐大的預先建置 AI 元素和模型庫以及強大的資料管理和註釋功能。這些功能旨在幫助開發人員快速建立原型、迭...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一個無程式碼人工智慧平台，可協助資料科學家、領域專家和業務利害關係人無縫設計和部署人工智慧解決方案。 Decanter AI 透過直覺的介面為企業提供世界一流的機器學習技術，使企業能夠透過快速建置、測試和部署高度準確的機器學習模型，使用人工智慧驅動的方法解決業務挑戰。
KNIME
knime.com
KNIME 幫助個人和組織理解數據。 KNIME Software 透過直覺的介面連接儀表板和進階分析的世界，適合任何處理資料的人。它使更多的業務專家能夠自給自足，讓更多的數據專家能夠將業務推向現代數據科學的前沿，整合最新的人工智慧和機器學習技術。 KNIME 的獨特之處在於其開放式方法，可確保新技術的輕鬆採用和麵向未來的存取。
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用於開發和部署機器學習模型的強大軟體工具。它提供了一個用戶友好的介面，允許用戶建立、訓練和評估神經網絡，而無需廣泛的程式設計知識。憑藉廣泛的功能和演算法，Neural Designer 簡化了從資料預處理到模型優化的整個機器學習工作流程。此外，它還支援各種資料類型，包括數字、分類和文本，使其在各個領域具有通用性。此外，Neural Designer 還提供自動模型選擇和超參數優化，使用戶能夠輕鬆找到最適合其資料的模型。最後，其直觀的可視化和全面的報告有助於解釋和理解模型的性能。無論您是初學者還是經驗豐富的資料科學家，Neural Designer 都可以加...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai 是首屈一指的語言理解人工智慧平台。其獨特的 NL 混合方法將類人符號理解和機器學習相結合，將語言密集型流程轉化為實踐知識，提供改善整個組織決策所需的洞察力。透過提供全方位的本地、私有和公有雲產品，expert.ai 增強了業務運營，加速和擴展了數據科學能力，並簡化了保險、銀行和金融、出版和媒體等眾多行業的人工智慧採用，國防與情報、生命科學與製藥、石油天然氣與能源等。
Encord
encord.com
Encord 是從資料中解鎖人工智慧的端到端平台。大規模安全地開發、測試和部署預測性和生成式人工智慧系統，以釋放機器學習的價值。創建高品質的訓練資料、利用主動學習管道、評估模型品質、微調模型等等，全部集中在一個易於使用的平台上。 * 註釋 - 透過可自訂的工作流程和品質控制工具，有效地標記任何視覺模式並管理大規模註釋團隊。 * 主動 - 測試、驗證和評估您的模型，並展示、整理和優先考慮最有價值的數據進行標記，以增強模型性能。 * Apollo - 大規模訓練、微調和管理專有模型和基礎模型，用於生產人工智慧應用。 * 加速 - 按需、專業的標籤服務可協助您擴大規模。 Encord 受到 Rap...
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供對模擬和數據分析技術以及可擴展 HPC 和雲端資源的動態、協作訪問，所有這些都集中在一個地方。
Deci AI
deci.ai
Deci 透過使用 AI 建立更好的 AI，使深度學習能夠發揮其真正潛力。借助該公司的端到端深度學習加速平台，人工智慧開發人員可以為任何環境（包括雲端、邊緣或行動）建置、優化和部署更快、更準確的模型。 借助 Deci 的平台，開發人員可以在任何硬體上將深度學習模型推理效能提高 3 倍至 15 倍，同時仍保持準確性。這直接轉化為有限硬體上的新用例，大大縮短了開發週期，並將計算成本降低了高達 80%。 該平台由 Deci 的自動神經架構構建 (AutoNAC) 技術提供支持，這是一種演算法優化引擎，可最大限度地利用任何硬體。 AutoNAC 引擎包含一個神經架構搜尋(NAS) 元件，該元件可以...
UbiOps
ubiops.com
將您的本地分析腳本轉變為強大的數據驅動應用程式！ UbiOps 是一個易於使用的部署和服務層，適用於您的資料科學、人工智慧和機器學習程式碼。它將您的 Python 和 R 模型和腳本轉換為即時 Web 服務，讓您隨時隨地使用它們。從簡單的資料處理功能到複雜的機器學習 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以輕鬆地在您自己的應用程式、網站或資料/IT 基礎設施內運行它們。無需擔心安全性、可靠性或可擴展性。 UbiOps 顯著降低了開發成本，提高了資料科學團隊的生產力並縮短了上市時間。 UbiOps 可用作軟體即服務 (SaaS) 或安裝在您自己的（雲端）環境中。您可以從我們的 ...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j 是一種資料科學和機器學習引擎，它使用資料中的關係來改善預測。它插入企業資料生態系統，以便您可以快速將更多資料科學專案投入生產。使用包含超過65 種預先調整的圖形演算法的目錄，資料科學家可以在幾秒鐘內探索數十億個數據點，以識別隱藏的聯繫並產生引人注目的視覺化效果，從而幫助利益相關者做出更好的決策。實際的業務應用程式和營運受益於上下文優先分析，只有圖形才能跨專案提供，例如推薦引擎、異常和欺詐檢測、路線優化、行銷、網路分析等等。
JADBio
jadbio.com
JADBio 將強大的端到端機器學習平台與豐富的功能（包括智慧功能）相結合，使健康數據分析師和生命科學專業人士能夠輕鬆且經濟地使用數據科學來發現知識，同時減少時間和精力選擇預測模型的重用。 JADBio 的醫療保健專用平台提供了領先的人工智慧工具和自動化功能，使生命科學專業人員能夠快速輕鬆地建立和部署準確且可解釋的預測模型，即使他們沒有數據科學專業知識。平台支援缺失值的預處理和插補；它選擇特徵和建模、調整超參數，並有效測試數千種演算法配置，以確定產生最終 ML 模型的最佳配置。該平台評估其預測性能並產生大量的可視化和報告。客戶能夠選擇多個選定的功能子集來產生相同的預測模型，使用 JADBio...
DataRobot
datarobot.com
打開。靈活的。旨在適應您團隊的人工智慧需求。 DataRobot 將您所有的生成和預測工作流程整合到一個強大的平台中。快速交付您的業務所需的人工智慧，管理您的所有資產，並聘請世界一流的人工智慧專家。
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® 軟體是 Cloud Software Group 的一個業務部門，為資料密集型企業提供強大的自助式分析。 Spotfire 超越了基本的後視儀表板，為資料探索和即時決策提供了單一的視覺化分析平台。在點擊式無程式碼資料科學的支持下，Spotfire 甚至允許非開發人員同時分析靜態數據和動態數據，從而更快地獲得洞察並獲得更好的業務成果。 Spotfire 現在是 Cloud Software Group 的一部分。
DataCanvas
datacanvas.com
北京澤雲科技有限公司（DataCanvas）成立於2013年，專注於自動化數據科學平台的持續開發和建設，專注於為數據科學家和人工智慧從業者提供整套開發平台，並提供全面的配套服務助力政府和企業智慧化升級轉型。 DataCanvas是一家中國公司自主研發的。 DataCanvas依賴國內外領先的資料科學平台，為政府、金融、航空、製造、交通、教育、房地產、網路等產業客戶提供即時、敏捷的AI能力建置。 透過DataCanvas平台，可以提供自動機器學習分析和即時運算能力，幫助業務分析師和資料科學家快速協作開發，實現自動模型創建、管理和應用支援。 以科技創新、人工智慧等前沿技術和解決方案為客戶業務...
BigML
bigml.com
BigML 提供高度可擴展、基於雲端的機器學習服務，該服務易於使用、無縫整合且可立即採取行動。現在每個人都可以在他們的應用程式中實施數據驅動的決策。 BigML 適用於小數據和大數據。 機器學習可用於分析和預測： * 客戶行為，提高顧客忠誠度 * 網站存取行為，提高網站轉換率 * 診斷，支援醫療保健、硬體維護和許多其他領域 * 風險概況，以處理貸款申請 * 庫存水平，優化商品供應 * 以及許多其他應用程序，在數據中尋找模式可以創造新的見解，並使用這些模式進行預測可以創造新的價值。 BigML 的服務使用起來很簡單。您不必成為專家即可從機器學習技術中受益。只需上傳您的數據並開始探索。
Incorta
incorta.com
Incorta 的開放資料交付平台簡化了對來自多個複雜企業系統的資料的訪問，以釋放組織資料的全部價值，使其易於分析。在GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和Sorenson Capital 的支持下，Incorta 幫助最具前瞻性的公司應對最嚴峻的數據挑戰，從中端市場的創新者到財富1000 強類別的領導者，如Broadcom、Comcast、和快門。欲了解更多信息，請訪問 www.incorta.com。
Rescale
rescale.com
Rescale 是專為雲端建置的高效能運算！ Rescale 使組織能夠透過消除複雜性來實現科學和工程突破。 從超音速噴射機到個人化醫療，工程師們正在利用Rescale 平台以前所未有的速度和效率加速新產品創新，Rescale 平台是一種用於混合雲端上大運算和研發協作的智慧全端自動化解決方案。 Rescale 使 IT 領導者能夠提供高效能運算即服務，並在具有安全性、架構和財務控制的混合雲控制平面上實現軟體自動化。
Hiro
hiro.so
Hiro 建立了將 Web3 引入比特幣的開發人員工具。 Hiro 的工具套件透過智慧合約、數位資產和去中心化應用程式釋放了比特幣的全部潛力。
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS（OVHcloud 旗下公司）是第一個用於建置、部署和擴展生產級資料應用程式和演算法的端到端多雲平台。我們將資料工程、資料科學和商業智慧統一到一個自動化的整合環境中，以最小的技術複雜性實現更快的價值實現。該平台提供低程式碼、完全安全的介面，以簡化資料存取和處理，並實現資料驅動專案的敏捷性。借助 ForePaaS，客戶的交付時間縮短了 10 倍，將專案投入生產只需幾週而不是幾個月。
Exploratory
exploratory.io
Exploratory 的簡單 UI 體驗使任何人都可以使用數據科學來快速探索數據、發現更深入的見解並進行有效溝通。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一個資料科學和機器學習(ML) 平台，使每個人（甚至是新手用戶）能夠在幾分鐘或幾小時（而不是幾週或幾個月）內以經濟實惠的方式建構高效能ML 應用程式- 否需要編碼。 易於使用的連接工具鏈提供了您在單一管道中從原始資料到預測和見解所需的一切。手動和重複的機器學習任務是自動化的，引擎的智慧功能有助於端到端地指導使用者。 您可以透過引擎的無程式碼圖形使用者介面 (GUI) 或 API 和 SDK 來開發和部署 ML 應用程式。因此，無論您是建立一個沒有專用資料科學資源的小型試點項目，還是部署大型企業機器學習系統，您都可以為現有團隊配備正確的工具，...
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai的使命是成為企業的人工智慧技術合作夥伴。 其產品AlgForce Copilot創建了「AIGC+Data Insight」解決方案。利用生成式AI和低程式碼引擎，輔助企業非技術人員使用自然語言查詢資料庫。 AlgForce Copilot作為所有非技術人員的24/7數據洞察AI“外腦”，旨在實現數據訪問民主化，賦能企業打造數據驅動的增長飛輪！
Zerve
zerve.ai
數據科學和人工智慧開發環境，專為程式碼優先數據團隊而建置。將原型無縫轉換為軟體，準備好自行部署或移交給工程團隊進行部署。
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra 是一個自助服務平台，供 ML 工程師根據原始事件資料定義即時管道。插入您的事件流，聲明您的轉換，並立即在線上和離線提供功能。無需重新實施—無需管理基礎設施 成長團隊使用 Sumatra 透過為每個用戶提供個人化體驗來優化轉換。 - 人工智慧驅動的受眾放大 - 漏斗每個階段的個人化 - 優化轉換速度比 A/B 測試快 3 倍
Qwak
qwak.com
Qwak 是一個完全託管、可訪問且可靠的 AI 平台，允許 AI 從業者轉換和存儲數據，構建、訓練和部署其 AI 應用程序，然後監控整個管道，所有這些都在一個平台中進行。 Qwak 的即用即付定價模式讓您可以輕鬆地大規模交付成果。