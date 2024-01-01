數據科學和機器學習平台 - 最受歡迎的應用程式 - 巴貝多

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對於尋求在專案中利用機器學習功能的開發人員來說，資料科學和機器學習平台是必不可少的工具。這些平台有助於機器學習演算法的建置、部署和監控，使開發人員能夠創建有效的業務解決方案。它們將智慧演算法與數據集成，使用戶能夠無縫連接數據並開發適合其需求的演算法。 這些平台提供了一系列功能，可滿足不同專業程度的使用者的需求。有些提供預先建構的演算法和直覺的工作流程，具有拖放建模和視覺化介面等功能，使技術背景有限的使用者可以使用它們。其他人需要更高級的開發和編碼技能，但提供更大的靈活性和客製化選項。 這些演算法的功能涵蓋廣泛，包括影像辨識、自然語言處理、語音辨識、推薦系統和其他機器學習功能。這種多功能性使開發人員能夠解決不同的用例和業務需求。 數據科學和機器學習平台的主要優勢之一是它們能夠使機器學習民主化，使沒有廣泛數據科學技能的用戶能夠利用人工智慧的力量。這些平台的運作方式類似於平台即服務 (PaaS)，但具有專門的機器學習功能，為使用者提供開發和部署 AI 解決方案的機會，而無需從頭開始建立一切。 要被歸類為資料科學和機器學習平台，產品必須符合特定標準： * 數據連接：平台應提供開發人員將數據連接到機器學習演算法的機制，促進學習和適應過程。 * 演算法創建：使用者應該能夠在平台內創建自己的機器學習演算法。此外，該平台還可以為新手用戶或常見用例提供預先建置的演算法。 * 部署可擴展性：該平台應提供大規模部署人工智慧解決方案的能力，使用戶能夠在生產環境中有效地實施其模型。 透過滿足這些標準，資料科學和機器學習平台使開發人員能夠在其專案中利用機器學習和人工智慧的潛力，無論他們的專業知識水平如何。
提議新的應用程式
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 處於人工智慧革命的中心。 Runlve 提供資料科學工具、MLOps 以及資料和模型管理，為我們的客戶和社群提供 AI 功能，以推動他們的專案向前發展。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如閃電 - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda 擁有超過 4500 萬用戶和 25 萬個組織使用該平台，是世界上最受歡迎的數據科學平台，也是現代人工智慧開發的基礎。該公司率先將 Python 用於數據科學，擁護其充滿活力的社區，並繼續管理開源項目，使未來的人工智慧創新成為可能。 我們的企業級和工作站解決方案使世界各地的企業、研究和學術機構能夠利用開源的力量來獲得競爭優勢、開創性的研究和一個更美好的世界。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
mindsdb
mindsdb.com
資料庫中的 NLP。 只需幾行 SQL 即可將 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的強大功能應用於資料庫中的文字數據
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Akkio
akkio.com
分析師的預測人工智慧。 透過快速洞察和輕鬆預測，為您的營運帶來競爭優勢。無需編碼。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家由人工智慧（AI）和機器學習公司，成立於2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.資助的後期成長創投基金CapitalG作為投資者加入Dataiku，並宣布獲得獨角獸地位，估值14億美元。 Dataiku 目前在紐約、巴黎、倫敦、慕尼黑、雪梨、新加坡和杜拜設有辦事處，在全球擁有 500 多名員工。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智慧回饋循環的訓練資料平台。我們的技術幫助人工智慧優先的組織開發電腦視覺人工智慧，以在其資料管道中實現自動化。我們的 saas 平台為 ML 科學家解決了挑戰，他們需要以安全的方式更快、更方便、迭代地存取訓練數據，以訓練他們的電腦視覺/非結構化數據 AI 模型。我們努力以「實現它」的態度提供服務。 我們的重點產業包括醫療保健、自動駕駛汽車、智慧城市、零售和製造業。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle...
Red Hat
redhat.com
紅帽是全球領先的企業開源解決方案提供商，採用社群驅動的方法來提供高效能的 Linux、混合雲、邊緣和 Kubernetes 技術。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球領先的礦機共享服務平台，為用戶提供全方位的加密貨幣挖礦和雲端託管解決方案。它是世界上第一個為最小的 1 TH 提供真正運算能力的平台。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai是一家領先的企業人工智慧軟體供應商，致力於加速數位轉型。 C3 AI 學院提供學習體驗，使開發人員和資料科學家無論專業程度如何都能取得成功。這些課程向學生展示 C3 AI 應用平台的核心概念，並教導他們如何建立機器學習應用程式。簡短的高級主題課程讓學生更深入地研究這些主題並磨練特定技能。無論您需要如何使用 C3 AI 應用平台取得成功，我們都可以為您提供培訓支援。
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 專注於使用先進的人工智慧來自動執行複雜的資料輸入。 PaperEntry AI 是我們的無邊界人工智慧技術，可簡化海關及其他領域的複雜文件，包括商業發票、裝箱單、PGA 等。 PaperEntry AI 具有複雜的、可訓練的 AI 引擎，結合了 OCR、自然語言處理、電腦視覺和深度學習 AI 建模。 將我們的技術無縫整合到您公司的現有系統中。易於使用的介面和工作流程直接連接到您現有的 TMS，消除任何學習曲線。我們還提供用於文件自動化的 API，確保滿足任何資料輸入需求的可設定性。 親自體驗一下吧！聯絡我們，讓我們的團隊示範下一代資料輸入自動化。安排演示，看...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一個用於機器學習和人工智慧的免費開源軟體庫。它可用於一系列任務，但特別關注深度神經網路的訓練和推理。它是由 Google Brain 團隊開發的，供 Google 內部研究和生產使用。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人們創建資料科學專案的地方。使用 DAGsHub 發現、複製並為您喜愛的資料科學專案做出貢獻。
Qlik
qlik.com
Qlik® 可協助您使用資料解決問題、實現新目標並滿足關鍵業務需求。一切都從這裡開始。與支援您的人工智慧策略的數據整合和分析解決方案行業領導者合作。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 現在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智慧生命週期的人機互動人工智慧解決方案的全球領導者。 不再為了效率而犧牲品質。 了解有關Accelerated Annotation 的更多信息，這是一款新的Vision AI 產品，它將CloudFactory 一流的員工隊伍與行業領先的AI 輔助標記技術相結合，生成高質量標記數據的速度比手動標記快5 倍。 Hasty 平台提供從原始影像和影片到生產就緒模型所需的一切。
Deci AI
deci.ai
Deci 透過使用 AI 建立更好的 AI，使深度學習能夠發揮其真正潛力。借助該公司的端到端深度學習加速平台，人工智慧開發人員可以為任何環境（包括雲端、邊緣或行動）建置、優化和部署更快、更準確的模型。 借助 Deci 的平台，開發人員可以在任何硬體上將深度學習模型推理效能提高 3 倍至 15 倍，同時仍保持準確性。這直接轉化為有限硬體上的新用例，大大縮短了開發週期，並將計算成本降低了高達 80%。 該平台由 Deci 的自動神經架構構建 (AutoNAC) 技術提供支持，這是一種演算法優化引擎，可最大限度地利用任何硬體。 AutoNAC 引擎包含一個神經架構搜尋(NAS) 元件，該元件可以...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一個無程式碼人工智慧平台，可協助資料科學家、領域專家和業務利害關係人無縫設計和部署人工智慧解決方案。 Decanter AI 透過直覺的介面為企業提供世界一流的機器學習技術，使企業能夠透過快速建置、測試和部署高度準確的機器學習模型，使用人工智慧驅動的方法解決業務挑戰。
UbiOps
ubiops.com
將您的本地分析腳本轉變為強大的數據驅動應用程式！ UbiOps 是一個易於使用的部署和服務層，適用於您的資料科學、人工智慧和機器學習程式碼。它將您的 Python 和 R 模型和腳本轉換為即時 Web 服務，讓您隨時隨地使用它們。從簡單的資料處理功能到複雜的機器學習 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以輕鬆地在您自己的應用程式、網站或資料/IT 基礎設施內運行它們。無需擔心安全性、可靠性或可擴展性。 UbiOps 顯著降低了開發成本，提高了資料科學團隊的生產力並縮短了上市時間。 UbiOps 可用作軟體即服務 (SaaS) 或安裝在您自己的（雲端）環境中。您可以從我們的 ...
Sensetime
sensetime.com
致力於發展創新人工智慧技術，為經濟、社會和人類發展做出積極貢獻。
KNIME
knime.com
KNIME 幫助個人和組織理解數據。 KNIME Software 透過直覺的介面連接儀表板和進階分析的世界，適合任何處理資料的人。它使更多的業務專家能夠自給自足，讓更多的數據專家能夠將業務推向現代數據科學的前沿，整合最新的人工智慧和機器學習技術。 KNIME 的獨特之處在於其開放式方法，可確保新技術的輕鬆採用和麵向未來的存取。
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用於開發和部署機器學習模型的強大軟體工具。它提供了一個用戶友好的介面，允許用戶建立、訓練和評估神經網絡，而無需廣泛的程式設計知識。憑藉廣泛的功能和演算法，Neural Designer 簡化了從資料預處理到模型優化的整個機器學習工作流程。此外，它還支援各種資料類型，包括數字、分類和文本，使其在各個領域具有通用性。此外，Neural Designer 還提供自動模型選擇和超參數優化，使用戶能夠輕鬆找到最適合其資料的模型。最後，其直觀的可視化和全面的報告有助於解釋和理解模型的性能。無論您是初學者還是經驗豐富的資料科學家，Neural Designer 都可以加...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai 是首屈一指的語言理解人工智慧平台。其獨特的 NL 混合方法將類人符號理解和機器學習相結合，將語言密集型流程轉化為實踐知識，提供改善整個組織決策所需的洞察力。透過提供全方位的本地、私有和公有雲產品，expert.ai 增強了業務運營，加速和擴展了數據科學能力，並簡化了保險、銀行和金融、出版和媒體等眾多行業的人工智慧採用，國防與情報、生命科學與製藥、石油天然氣與能源等。
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
JADBio
jadbio.com
無程式碼機器學習可自動發現生物標誌物，並根據您的研究需求解釋其作用
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
DataRobot
datarobot.com
打開。靈活的。旨在適應您團隊的人工智慧需求。 DataRobot 將您所有的生成和預測工作流程整合到一個強大的平台中。快速交付您的業務所需的人工智慧，管理您的所有資產，並聘請世界一流的人工智慧專家。
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。
Rescale
rescale.com
Rescale 是一個雲端模擬平台，可協助工程師和科學家利用雲端中的高效能運算 (HPC) 建置、運算、分析和擴展仿真
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS（OVHcloud 旗下公司）是第一個用於建置、部署和擴展生產級資料應用程式和演算法的端到端多雲平台。我們將資料工程、資料科學和商業智慧統一到一個自動化的整合環境中，以最小的技術複雜性實現更快的價值實現。該平台提供低程式碼、完全安全的介面，以簡化資料存取和處理，並實現資料驅動專案的敏捷性。借助 ForePaaS，客戶的交付時間縮短了 10 倍，將專案投入生產只需幾週而不是幾個月。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一個資料科學和機器學習(ML) 平台，使每個人（甚至是新手用戶）能夠在幾分鐘或幾小時（而不是幾週或幾個月）內以經濟實惠的方式建立高效能ML 應用程式- 否需要編碼。 易於使用的連接工具鏈提供了您在單一管道中從原始資料到預測和見解所需的一切。手動和重複的機器學習任務是自動化的，引擎的智慧功能有助於端到端地指導使用者。 可以透過引擎的無程式碼圖形使用者介面 (GUI) 或透過 API 和 SDK 來開發和部署 ML 應用程式。因此，無論您是建立一個沒有專用資料科學資源的小型試點項目，還是部署大型企業機器學習系統，您都可以為現有團隊配備正確的工具...
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai的使命是成為企業的人工智慧技術合作夥伴。 其產品AlgForce Copilot創建了「AIGC+Data Insight」解決方案。利用生成式AI和低程式碼引擎，輔助企業非技術人員使用自然語言查詢資料庫。 AlgForce Copilot作為所有非技術人員的24/7數據洞察AI“外腦”，旨在實現數據訪問民主化，賦能企業打造數據驅動的增長飛輪！
Zerve
zerve.ai
數據科學和人工智慧開發環境，專為程式碼優先數據團隊而建置。將原型無縫轉換為軟體，準備好自行部署或移交給工程團隊進行部署。
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra 是一個自助服務平台，供 ML 工程師根據原始事件資料定義即時管道。插入您的事件流，聲明您的轉換，並立即在線上和離線提供功能。無需重新實施—無需管理基礎設施 成長團隊使用 Sumatra 透過為每個用戶提供個人化體驗來優化轉換。 - 人工智慧驅動的受眾放大 - 漏斗每個階段的個人化 - 優化轉換速度比 A/B 測試快 3 倍
Qwak
qwak.com
Qwak 是一個完全託管、可訪問且可靠的 AI 平台，允許 AI 從業者轉換和存儲數據，構建、訓練和部署其 AI 應用程序，然後監控整個管道，所有這些都在一個平台中進行。 Qwak 的即用即付定價模式讓您可以輕鬆地大規模交付成果。
Graphext
graphext.com
Graphext 是一種先進的分析解決方案，可協助企業根據數據做出更好的決策。我們捕獲他們的數據，豐富數據並提供強大的視覺化介面，以找到有關他們的客戶、市場和產品的可行見解。
Kortical
kortical.com
Kortical - 端到端 ML 平台 - 可編輯程式碼，專為資料科學家構建，幫助準備資料、構建 ML 模型、只需點擊幾下即可部署可擴展模型，並使用 ML Ops 功能對其進行管理。 Kortical 是不同的，因為它是用透明度和控制構建的，其中程式碼是可編輯的而不是隱藏在 UI 後面。一些獨特的工具包括，在建立模型之前建立新功能時對模型改進進行評分，將 NLP 的 DNN 的可解釋性重新轉換為文字和應用程式託管，以實現輕鬆可擴展的 ML 解決方案。 Kortical 是一個直覺、程式碼可選的平台，使用起來很有趣，因為它可以與您目前的工作流程配合使用，而不是將其隱藏在笨重的 Web 應用...
DataCanvas
datacanvas.com
北京澤雲科技有限公司（DataCanvas）成立於2013年，專注於自動化數據科學平台的持續開發和建設，專注於為數據科學家和人工智慧從業者提供整套開發平台，並提供全面的配套服務助力政府和企業智慧化升級轉型。 DataCanvas是一家中國公司自主研發的。 DataCanvas依賴國內外領先的資料科學平台，為政府、金融、航空、製造、交通、教育、房地產、網路等產業客戶提供即時、敏捷的AI能力建置。 透過DataCanvas平台，可以提供自動機器學習分析和即時運算能力，幫助業務分析師和資料科學家快速協作開發，實現自動模型創建、管理和應用支援。 以科技創新、人工智慧等前沿技術和解決方案為客戶業務創...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j 是一種資料科學和機器學習引擎，它使用資料中的關係來改善預測。它插入企業資料生態系統，以便您可以快速將更多資料科學專案投入生產。使用包含超過65 種預先調整的圖形演算法的目錄，資料科學家可以在幾秒鐘內探索數十億個數據點，以識別隱藏的聯繫並產生引人注目的視覺化效果，從而幫助利益相關者做出更好的決策。實際的業務應用程式和操作受益於上下文優先分析，只有圖形才能跨專案提供，例如推薦引擎、異常和欺詐檢測、路線優化、行銷、網路分析等等。
BigML
bigml.com
BigML 提供高度可擴展、基於雲端的機器學習服務，該服務易於使用、無縫整合且可立即採取行動。現在每個人都可以在他們的應用程式中實施數據驅動的決策。 BigML 適用於小數據和大數據。 機器學習可用於分析和預測： * 客戶行為，提高顧客忠誠度 * 網站存取行為，提高網站轉換率 * 診斷，支援醫療保健、硬體維護和許多其他領域 * 風險概況，以處理貸款申請 * 庫存水平，優化商品供應 * 以及許多其他應用程序，在數據中尋找模式可以創造新的見解，並使用這些模式進行預測可以創造新的價值。 BigML 的服務使用起來很簡單。您不必成為專家即可從機器學習技術中受益。只需上傳您的數據並開始探索。
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Incorta
incorta.com
Incorta 的開放資料交付平台簡化了對來自多個複雜企業系統的資料的訪問，以釋放組織資料的全部價值，使其易於分析。在GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和Sorenson Capital 的支持下，Incorta 幫助最具前瞻性的公司應對最嚴峻的數據挑戰，從中端市場的創新者到財富1000 強行業的領導者，如Broadcom、Comcast、和快門。欲了解更多信息，請訪問 www.incorta.com。
Pecan
pecan.ai
Pecan 的預測分析軟體專為產生影響而設計。在幾天內獲得準確、可行的預測並釋放 AutoML 的力量。