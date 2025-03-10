LiveRamp

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LiveRamp 是世界上最具創新性公司的資料協作平台。作為消費者隱私、資料道德和基礎身分的領導者，LiveRamp 為建立具有無與倫比的清晰度和背景的互聯客戶視圖設定了新標準，同時保護品牌和消費者信任。 LiveRamp 提供了在資料存在的任何地方進行協作的靈活性，以支援各種資料協作用例 - 組織內部、品牌之間以及整個全球網路。數百家全球創新者- 從標誌性消費品牌和科技巨頭到銀行、零售商和醫療保健領導者- 依靠LiveRamp 通過加深客戶參與度和忠誠度、激活新的合作夥伴關係以及最大化第一方的價值來建立持久的品牌和商業價值數據，同時保持在不斷變化的合規性和隱私要求的最前線。 LiveRamp 總部位於加州舊金山，在全球設有辦公室。