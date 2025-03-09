Nymiz

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使用 Nymiz 將敏感資訊替換為合成資料、標記化或星號。這消除了損害資料隱私的可能性，同時保持了資料的可用性和上下文，使其適合資料共享和機器學習應用程式。 該平台提供各種可逆和不可逆的工作流程，包括匿名化和假名化。它還提供標記化和合成數據替換等替代方法來匿名或編輯數據，根據特定用例和組織的最終目標量身定制。 用於知識管理的人工智慧驅動資料匿名化： -> Nymiz 偵測非結構化檔案（doc、docx、xls、xlsx、jpg、tlf、png、pdf）和結構化資料（資料庫）中的敏感數據，並可逆或不可逆地對其進行匿名化或假名化。 -> 透過識別姓名、電話號碼和社會安全號碼等上下文特定數據，與缺乏人工智慧功能的工具相比，Nymiz 取得了更出色的結果。 -> 它在資料層級提供了額外的安全層。如果匿名或假名資訊因安全漏洞被盜或因人為錯誤而暴露，則該資訊沒有實際價值。 -> Nymiz 可以讀取英語和西班牙語以外的 102 種語言的資料。 -> Nymiz 能夠滿足各種框架的隱私和資料保護方面的監管要求：GDPR、CCPA、LOGPD 等。 其團隊專門設計客製化資料匿名解決方案，以滿足您組織的獨特需求。 -> 基於雲端的解決方案（SaaS） -> API 集成 -> 本地解決方案 -> IT諮詢與管理服務