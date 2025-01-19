資料脫敏軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 留尼旺

Very Good Security

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非常好的安全性 (VGS) 使其可以對敏感資料進行操作，而無需承擔保護資料的成本或責任。 VGS 還幫助其獲得 PCI、SOC2 和其他合規性認證。 VGS 是敏感資料託管機構，可提供統包安全性，無需對現有產品或系統進行任何變更。它加快了上市時間並簡化了敏感資料的使用，同時消除了違規風險。畢竟，駭客無法竊取不存在的東西。 VGS 是支付代幣化領域的全球領導者。它受到包括商家、金融科技公司和銀行在內的財富 500 強組織的信賴，可儲存和豐富跨卡、銀行帳戶和數位錢包的敏感支付資料。 VGS 在全球管理超過40 億個令牌，提供了一個解決方案套件，其中包括可組合的卡片管理平台、符合PCI 的保管庫以及網路增值服務（例如網路令牌、帳戶更新程式和卡片屬性） 。 其解決方案透過更高的授權率、減少詐欺和提高營運效率來增加收入，同時與現有技術堆疊無縫整合。它儲存了 70% 的美國卡，並解決了關鍵的支付接受挑戰，包括多 PSP 管理、編排支援、PCI 合規性和 PII 保護。 VGS 使客戶能夠擁有、控制和洞察支付數據，從而提升跨行業的成長和用戶體驗。