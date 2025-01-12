資料脫敏軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料脫敏軟體透過使用隨機字元或其他資料來掩飾組織的重要數據，使其仍可供組織使用，但外部力量無法使用，從而保護組織的重要資料。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
K2View
k2view.com
在K2view，我們相信每個企業都應該能夠利用其數據變得像行業中最好的公司一樣具有顛覆性和敏捷性。 我們的數據產品平台提供對業務重要的任何事物的可信、整體和即時視圖 - 無論是客戶、供應商、員工、訂單、貸款還是患者。 這個平台支援許多用例，包括Customer 360、測試資料管理、資料隱私、雲端遷移、遺留應用程式現代化等，與任何其他替代方案相比，它可以在不到一半的時間內以一半的成本交付業務成果。 K2view 資料產品平台可在數週內完成部署、線性擴展並動態適應變化。它支援雲端、本地或混合環境中的現代資料架構—資料網格、資料結構和資料中心。 數據最密集、最具前瞻性的公司都依賴 K2view 數據產品平台，包括 AT&T、American Express、IQVIA、Verizon、Sun Life 和 Vodafone。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
非常好的安全性 (VGS) 使其可以對敏感資料進行操作，而無需承擔保護資料的成本或責任。 VGS 還幫助其獲得 PCI、SOC2 和其他合規性認證。 VGS 是敏感資料託管機構，可提供統包安全性，無需對現有產品或系統進行任何變更。它加快了上市時間並簡化了敏感資料的使用，同時消除了違規風險。畢竟，駭客無法竊取不存在的東西。 VGS 是支付代幣化領域的全球領導者。它受到包括商家、金融科技公司和銀行在內的財富 500 強組織的信賴，可儲存和豐富跨卡、銀行帳戶和數位錢包的敏感支付資料。 VGS 在全球管理超過40 億個令牌，提供了一個解決方案套件，其中包括可組合的卡片管理平台、符合PCI 的保管庫以及網路增值服務（例如網路令牌、帳戶更新程式和卡片屬性） 。 其解決方案透過更高的授權率、減少詐欺和提高營運效率來增加收入，同時與現有技術堆疊無縫整合。它儲存了 70% 的美國卡，並解決了關鍵的支付接受挑戰，包括多 PSP 管理、編排支援、PCI 合規性和 PII 保護。 VGS 使客戶能夠擁有、控制和洞察支付數據，從而提升跨行業的成長和用戶體驗。
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp 是世界上最具創新性公司的資料協作平台。作為消費者隱私、資料道德和基礎身分的領導者，LiveRamp 為建立具有無與倫比的清晰度和背景的互聯客戶視圖設定了新標準，同時保護品牌和消費者信任。 LiveRamp 提供了在資料存在的任何地方進行協作的靈活性，以支援各種資料協作用例 - 組織內部、品牌之間以及整個全球網路。數百家全球創新者- 從標誌性消費品牌和科技巨頭到銀行、零售商和醫療保健領導者- 依靠LiveRamp 通過加深客戶參與度和忠誠度、激活新的合作夥伴關係以及最大化第一方的價值來建立持久的品牌和商業價值數據，同時保持在不斷變化的合規性和隱私要求的最前線。 LiveRamp 總部位於加州舊金山，在全球設有辦公室。
InfoSum
infosum.com
InfoSum 是全球領先的資料協作平台和唯一安全的資料無塵室，使公司能夠提供更好的客戶體驗，同時優先考慮客戶隱私。 InfoSum 支援多方之間的安全連接，以釋放其客戶資料的全部潛力，而不會產生暴露或濫用的風險。 InfoSum 不僅優先考慮消費者隱私，還透過專利的非行動數據技術增強，以創建最受保護、連接最緊密、最容易存取的資料協作網路。 InfoSum 成立於 2016 年，其願景是連接世界資料而不共享資料。該公司擁有多項專利，保護其「資料不移動」的發明。繼 2021 年 8 月進行 B 輪投資以及快速擴大的客戶群後，該公司預計將持續成長。
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai 透過消除隱私和資料可用性之間的權衡，使所有技術資料消費者的資料存取民主化。 Tonic 的解決方案合成了安全、高保真版本的生產數據，不含敏感資訊和 PII。 各行業的數百個客戶都依靠 Tonic.ai 來建立資料驅動的軟體並微調 ML 訓練模型。他們獲得了生產數據的所有價值，而無需實際複製組織中的敏感數據，從而解鎖戰略數據資產以供跨職能使用，從工程到業務運營，甚至用於演示的銷售團隊。憑藉高品質的數據，團隊可以減少缺陷並加快交付速度，同時擁有強大的安全態勢
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。 大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
TrueVault
truevault.com
TrueVault 是一個全面的隱私平台，用於管理資料隱私法的合規性。我們的軟體由經驗豐富的律師打造，可協助您的業務從 0 成長到 100，並讓您一直保持在這個水平。
Original Software
originalsoftware.com
我們的企業測試平台受到數百家公司的信賴，可以降低錯誤和更新失敗的風險，並節省高達 60% 的測試時間。透過強大的單一平台邁向未來，管理、擷取和自動化您的 ERP 和整個技術堆疊的測試。本地、雲端、自訂應用程式或綠幕 - 它可以對所有這些進行測試。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一個資料安全平台，可讓資料團隊幫助使用者快速處理數據，同時滿足安全性和合規性要求。這反過來又可以幫助公司透過數據取勝，並更快地為人工智慧做好準備。 Satori 不斷發現資料庫、湖泊和倉庫中的敏感數據，追蹤數據使用情況並動態應用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以透過單一控制台管理存取、權限、安全性和合規性策略。 Satori 不斷發現資料儲存中的敏感數據，並在應用相關安全策略的同時動態追蹤資料使用。 Satori 使資料團隊能夠在整個組織內擴展有效的資料使用，同時滿足所有資料安全和合規性要求。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的資料保護解決方案和產品可以透過受保護的動態資料共享來提高您的業務能力。我們全面的方法使您能夠解鎖您的資料並將其變為現實。無論您的資料存放、移動或使用在何處，包括本地端、雲端以及兩者之間的任何地方，Protegrity 資料保護軟體都能提供最全面的保護。
Nymiz
nymiz.com
使用 Nymiz 將敏感資訊替換為合成資料、標記化或星號。這消除了損害資料隱私的可能性，同時保持了資料的可用性和上下文，使其適合資料共享和機器學習應用程式。 該平台提供各種可逆和不可逆的工作流程，包括匿名化和假名化。它還提供標記化和合成數據替換等替代方法來匿名或編輯數據，根據特定用例和組織的最終目標量身定制。 用於知識管理的人工智慧驅動資料匿名化： -> Nymiz 偵測非結構化檔案（doc、docx、xls、xlsx、jpg、tlf、png、pdf）和結構化資料（資料庫）中的敏感數據，並可逆或不可逆地對其進行匿名化或假名化。 -> 透過識別姓名、電話號碼和社會安全號碼等上下文特定數據，與缺乏人工智慧功能的工具相比，Nymiz 取得了更出色的結果。 -> 它在資料層級提供了額外的安全層。如果匿名或假名資訊因安全漏洞被盜或因人為錯誤而暴露，則該資訊沒有實際價值。 -> Nymiz 可以讀取英語和西班牙語以外的 102 種語言的資料。 -> Nymiz 能夠滿足各種框架的隱私和資料保護方面的監管要求：GDPR、CCPA、LOGPD 等。 其團隊專門設計客製化資料匿名解決方案，以滿足您組織的獨特需求。 -> 基於雲端的解決方案（SaaS） -> API 集成 -> 本地解決方案 -> IT諮詢與管理服務