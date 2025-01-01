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資料脫敏軟體 - 最受歡迎的應用程式

資料脫敏軟體透過使用隨機字元或其他資料來掩飾組織的重要數據，使其仍可供組織使用，但外部力量無法使用，從而保護組織的重要資料。

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。

Very Good Security

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Very Good Security（VGS）幫助用戶安全地管理敏感數據，提供數據保護和合規解決方案，防止數據洩露，並加速市場推廣。

TrueVault

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truevault.com

TrueVault是一個綜合的隱私平台，專注於醫療保健領域的數據管理與合規，提供安全存儲、數據加密及訪問控件等功能。

K2View

K2View

k2view.com

K2View是一個數據管理平台，通過微型數據庫技術統一和管理業務實體的數據，提供實時數據同步及數據隱私保護功能。

Tonic.ai

Tonic.ai

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Tonic.ai是生成合成數據的平臺，能在保護隱私的同時，滿足各行各業對數據的需求，助力軟件開發及數據分析。

Nymiz

Nymiz

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Nymiz是一款數據匿名軟件，通過替換敏感信息以保護隱私，支持多語言並符合各類法律法規，適用於數據分享和機器學習。

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LiveRamp是一個數據協作平台，幫助企業整合客戶數據，提供針對性廣告和個性化體驗，並支持跨平台數據合作測量和分析。

Protegrity

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Protegrity是一個數據保護平台，幫助組織有效管理與保護敏感數據，確保數據隱私和遵守監管標準。

InfoSum

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InfoSum是一個數據協作平台，提供安全的數據清理室，允許企業在保護客戶隱私的同時，安全地連接和分析客戶數據。

Satori

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Satori是一個數據安全平台，可幫助數據團隊管理數據訪問和保護敏感數據，確保符合安全和合規要求。

Original Software

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這款企業測試平台可減少錯誤和更新失敗的風險，節省最多60%的測試時間，支援ERP及各類技術堆疊的測試。

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