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資料遺失防護 (DLP) 軟體
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資料遺失防護 (DLP) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

資料遺失防護 (DLP) 軟體也稱為資料外洩防護軟體，旨在保護和管理敏感的業務資訊。 DLP 解決方案的一個基本方面是分發控制，它可以防止用戶將機密資料發送到公司網路之外。安全團隊和網路管理員制定規則來規範誰可以存取、修改和共享敏感資訊。 DLP 工具在網路層級和各個端點上管理資料保護，從而在整個組織內保持一致的策略實施。這些工具對於保護資料和防止內部外洩至關重要。

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Box

Box

box.com

Box是一個雲端文件管理和協作平台，支持安全存儲、共享和多設備同步，適合團隊遠程合作。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope是一個雲安全平台，提供對雲應用程序和數據的監控及管理，支持零信任和數據保護功能。

Teramind

Teramind

teramind.co

Teramind是一款監控和分析員工行為的應用，提供數據丟失預防、生產力分析及合規性審核功能。

Nira

Nira

nira.com

Nira是一個數據訪問治理平台，幫助公司保護Google Workspace和Microsoft 365文件，防止未授權訪問，並提供監控及管理工具。

Coro

Coro

coro.net

Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud是一個SaaS管理平台，簡化用戶生命週期管理，自動化入職、卸貨和安全政策，幫助IT團隊提高效率。

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi是一個電子郵件安全平台，提供加密、數據丟失防護和合規性工具，以保護敏感信息並防止網絡攻擊。

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI是一款雲原生的數據洩漏防護工具，旨在檢測和防止Zendesk中的敏感信息外洩，並支持多種應用程式集成。

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort幫助中型企業簡化網絡保險投保過程，保險經紀人可更快速報價，企業可自動化大部分安全要求工作。

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