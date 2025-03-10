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最受歡迎 最近新增 資料遺失防護 (DLP) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

資料遺失防護 (DLP) 軟體也稱為資料外洩防護軟體，旨在保護和管理敏感的業務資訊。 DLP 解決方案的一個基本方面是分發控制，它可以防止用戶將機密資料發送到公司網路之外。安全團隊和網路管理員制定規則來規範誰可以存取、修改和共享敏感資訊。 DLP 工具在網路層級和各個端點上管理資料保護，從而在整個組織內保持一致的策略實施。這些工具對於保護資料和防止內部外洩至關重要。