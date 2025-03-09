找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料遺失防護 (DLP) 軟體也稱為資料外洩防護軟體，旨在保護和管理敏感的業務資訊。 DLP 解決方案的一個基本方面是分發控制，它可以防止用戶將機密資料發送到公司網路之外。安全團隊和網路管理員制定規則來規範誰可以存取、修改和共享敏感資訊。 DLP 工具在網路層級和各個端點上管理資料保護，從而在整個組織內保持一致的策略實施。這些工具對於保護資料和防止內部外洩至關重要。
提議新的應用程式
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud是一個SaaS管理平台，簡化用戶生命週期管理，自動化入職、卸貨和安全政策，幫助IT團隊提高效率。
Box
box.com
Box是一個雲端文件管理和協作平台，支持安全存儲、共享和多設備同步，適合團隊遠程合作。
Netskope
netskope.com
Netskope是一個雲安全平台，提供對雲應用程序和數據的監控及管理，支持零信任和數據保護功能。
Nira
nira.com
NIRA是一個數據訪問治理平台，可幫助公司保護其Google Workspace和Microsoft 365文檔免受未經授權的訪問。 該平台提供了誰可以訪問公司信息，監視文件活動，管理多個文件的用戶訪問權限的工具以及強大的批量修復功能以及管理員的安全策略自動化。 公司將NIRA與其Google工作區，Microsoft 365，OneDrive和SharePoint Environments集成，以實現管理，安全和合規性用例。這些用例包括實時文件監視，漏洞警報，管理外部訪問，高級自動化和員工安全工作流。 NIRA為管理員和員工提供了強大的工具。 NIRA的員工安全門戶網站允許員工獲得完整的可見性並控制訪問其文檔的訪問，並在一個地方降低違規風險。這使得解決風險並容易進行安全審核。 NIRA得到了包括A.Capital，Decibel，SV Angel和8位資本在內的投資者的支持。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI 的 Zendesk DLP 是一款專為防止資料外洩而設計的 AI 原生工具。它旨在降低在 Zendesk 中分享機密、惡意或個人身分內容的風險。 該工具也是雲原生的，被認為準確且易於使用。其核心功能是防止人工智慧應用程式和資料管道中的資料洩露，並且它提供了一項名為「Nightfall’s Firewall for AI」的特殊功能。 它專為各種通訊管道量身定制，包括 SaaS 和電子郵件、瀏覽器和自訂應用程式。此外，它還可以與 Slack、Jira、Confluence、Salesforce、Github 等一系列應用程式整合。 Nightfall AI 為 AI 安全、內部風險、SaaS 安全、治理和風險以及外部威脅提供解決方案。在合規性方面，它涵蓋了 HIPAA、PCI、GDPR/CCPA、ISO 27001、SOC 2 和 SOX 等領域。 該工具提供快速 API 啟動和 GenAI 檢測等功能。 Nightfall DLP 用於自動偵測和修復 Zendesk 中敏感資料和個人識別資料的外洩。 它提供即時警報和自動補救措施，以減少合規工作量，同時提供基於機器學習的偵測器，以高精度識別潛在的安全和合規風險。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
Teramind
teramind.co
Teramind是一款監控和分析員工行為的應用，提供數據丟失預防、生產力分析及合規性審核功能。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi 是一家網路安全公司，提供在軟體即服務平台上提供的解決方案。 Trustifi 憑藉最易於使用和部署的電子郵件安全產品引領市場，該產品由單一供應商提供入站和出站電子郵件安全。對於任何組織（除了員工之外）來說，最有價值的資產是電子郵件中包含的數據，Trustifi 的主要目標是保護客戶的數據、聲譽和品牌免受與電子郵件相關的所有威脅。透過 Trustifi 的入站防護、資料遺失防護、帳戶接管保護和電子郵件加密，客戶始終領先攻擊者一步。 www.trustifi.com
1Fort
1fort.com
1Fort 簡化了為中間市場企業提供網路保險的流程，節省了保險經紀人及其客戶的時間和金錢。經紀商利用 1Fort 來幫助客戶在幾天而不是幾週內獲得保險，從而在更短的時間內為更多市場提供報價。企業使用 1Fort 自動化高達 90% 的工作，以滿足安全要求，使他們能夠獲得更優惠的保單和更全面的覆蓋範圍。
© 2025 WebCatalog, Inc.