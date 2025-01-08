資料遺失防護 (DLP) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 甘比亞

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI 的 Zendesk DLP 是一款專為防止資料外洩而設計的 AI 原生工具。它旨在降低在 Zendesk 中分享機密、惡意或個人身分內容的風險。 該工具也是雲原生的，被認為準確且易於使用。其核心功能是防止人工智慧應用程式和資料管道中的資料洩露，並且它提供了一項名為「Nightfall’s Firewall for AI」的特殊功能。 它專為各種通訊管道量身定制，包括 SaaS 和電子郵件、瀏覽器和自訂應用程式。此外，它還可以與 Slack、Jira、Confluence、Salesforce、Github 等一系列應用程式整合。 Nightfall AI 為 AI 安全、內部風險、SaaS 安全、治理和風險以及外部威脅提供解決方案。在合規性方面，它涵蓋了 HIPAA、PCI、GDPR/CCPA、ISO 27001、SOC 2 和 SOX 等領域。 該工具提供快速 API 啟動和 GenAI 檢測等功能。 Nightfall DLP 用於自動偵測和修復 Zendesk 中敏感資料和個人識別資料的外洩。 它提供即時警報和自動補救措施，以減少合規工作量，同時提供基於機器學習的偵測器，以高精度識別潛在的安全和合規風險。