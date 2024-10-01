資料遺失防護 (DLP) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 福克蘭群島

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資料遺失防護 (DLP) 軟體也稱為資料外洩防護軟體，旨在保護和管理敏感的業務資訊。 DLP 解決方案的一個基本方面是分發控制，它可以防止用戶將機密資料發送到公司網路之外。安全團隊和網路管理員制定規則來規範誰可以存取、修改和共享敏感資訊。 DLP 工具在網路層級和各個端點上管理資料保護，從而在整個組織內保持一致的策略實施。這些工具對於保護資料和防止內部外洩至關重要。
提議新的應用程式
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。 官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
Netskope
netskope.com
Netskope 是全球 SASE 領導者，可協助組織應用零信任原則和 AI/ML 創新來保護資料並防禦網路威脅。 Netskope 平台快速且易於使用，為隨時隨地的人員、設備和資料提供最佳化的存取和即時安全性。 Netskope 幫助客戶降低風險、提高效能並獲得對任何雲端、Web 和私有應用程式活動的無與倫比的可見性。成千上萬的客戶信任 Netskope 及其強大的 NewEdge 網路來應對不斷變化的威脅、新風險、技術轉變、組織和網路變化以及新的監管要求。
Nira
nira.com
Nira 是一個資料存取治理平台，可協助公司保護其 Google Workspace 和 Microsoft 365 文件免遭未經授權的存取。該平台提供了對誰有權訪問公司資訊、監控文件活動、管理跨多個文件的用戶訪問權限的工具以及強大的批量修復功能和管理員安全策略自動化的完整可見性。本公司將 Nira 與其 Google Workspace、Microsoft 365、OneDrive 和 SharePoint 環境集成，以實現管理、安全性和合規性用例。這些用例包括即時文件監控、違規警報、管理外部存取、進階自動化和員工安全工作流程。 Nira 為管理員和員工提供了強大的工具。 Nira 的員工安...
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud 是市場領先的 SaaS 管理平台，使 IT 團隊能夠消除高達 78% 的 SaaS 管理工作。 BetterCloud 可在多 SaaS 環境中自動執行入職、離職和生命週期中期變更、SaaS 應用程式存取和權利以及安全策略。透過簡化和自動化關鍵工作（例如使用者生命週期流程和日常營運），BetterCloud 的數千名客戶享受更高的營運效率和員工生產力。 BetterCloud 擁有 10 多年開創 SaaS 營運運動的經驗，現在為全球最大的 SaaSOps 專家社群提供服務。 As host of Altitude, the industry's leading Sa...
Teramind
teramind.co
Teramind 是全球領先的內部威脅管理、資料遺失防護以及由使用者行為分析提供支援的生產力和流程最佳化解決方案供應商。 Teramind 為企業、政府和中小型企業提供服務，已為全球 10,000 多個組織提供了可操作的、有數據支援的勞動力洞察，以降低風險、提高生產力並簡化業務運營。 Teramind 的完全可自訂平台使企業能夠將數據客觀性帶入決策和營運中。 Teramind 平台可作為本地、雲端、私有雲或混合部署使用，使組織能夠利用取證支援的證據來偵測、預防和減輕內部威脅和資料遺失，同時提供可提高效率、生產力和效能的精細行為資料。
Coro
coro.net
Coro 是一種新型態網路安全平台。保護整個公司安全的單一平台。使用 Coro 時，您可以保護電子郵件、資料、端點設備、雲端應用程序，甚至用戶活動。有了 Coro，每個人都可以成為網路安全專家。 Coro 只需幾分鐘即可掌握，旨在將網路安全性從您的待辦事項清單中刪除。 Coro 由人工智慧提供支持，可以為您完成工作。我們的人工智慧可以修復 95% 的威脅，其餘的威脅您可以使用 Coro 獨特的一鍵解決來處理。 Coro 相信，無論您的規模如何，您都有權獲得企業級網路安全。獲得您從未見過的網路安全。今天試試科羅。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI 的 Zendesk DLP 是一款專為防止資料外洩而設計的 AI 原生工具。它旨在降低在 Zendesk 中分享機密、惡意或個人身分內容的風險。 該工具也是雲原生的，被認為準確且易於使用。其核心功能是防止人工智慧應用程式和資料管道中的資料洩露，並且它提供了一項名為「Nightfall’s Firewall for AI」的特殊功能。 它專為各種通訊管道量身定制，包括 SaaS 和電子郵件、瀏覽器和自訂應用程式。此外，它還可以與 Slack、Jira、Confluence、Salesforce、Github 等一系列應用程式整合。 Nightfall AI 為 A...
1Fort
1fort.com
1Fort 簡化了為中間市場企業提供網路保險的流程，節省了保險經紀人及其客戶的時間和金錢。經紀商利用 1Fort 來幫助客戶在幾天而不是幾週內獲得保險，從而在更短的時間內為更多市場提供報價。企業使用 1Fort 自動化高達 90% 的工作，以滿足安全要求，使他們能夠獲得更優惠的保單和更全面的覆蓋範圍。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi 是一家網路安全公司，提供在軟體即服務平台上提供的解決方案。 Trustifi 憑藉最易於使用和部署的電子郵件安全產品引領市場，該產品由單一供應商提供入站和出站電子郵件安全。對於任何組織（除了員工之外）來說，最有價值的資產是電子郵件中包含的數據，Trustifi 的主要目標是保護客戶的數據、聲譽和品牌免受與電子郵件相關的所有威脅。透過 Trustifi 的入站防護、資料遺失防護、帳戶接管保護和電子郵件加密，客戶始終領先攻擊者一步。 www.trustifi.com