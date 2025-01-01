數據標籤軟體 - 最受歡迎的應用程式

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資料標記軟體，也稱為訓練資料、資料註釋或資料標記軟體，在將未標記資料轉換為標記資料方面發揮關鍵作用，這對於開發準確的人工智慧演算法至關重要。這些工具提供了一系列功能，包括機器學習輔助標記、人工任務組參與或用戶驅動的標記。一些平台甚至允許結合使用這些方法，從而根據成本、品質和速度等因素靈活選擇標籤方法。 這些工具對不同資料類型的支援各不相同，例如圖像、視訊、音訊和文本，包括衛星圖像和雷射雷達等子集。註釋類型也有所不同，包括影像分割、物件檢測、命名實體辨識 (NER)、情緒分析、轉錄和情緒辨識等任務。 為了確保標籤質量，大多數軟體都採用共識和基本事實等指標。這種品質保證對於監督學習至關重要，監督學習是一種基礎機器學習方法，需要標記資料才能進行準確預測。 與資料科學和機器學習平台的整合很常見，有助於從標籤到模型訓練的無縫資料傳輸。為了符合資料標籤類別的資格，產品通常整合受管理的勞動力或資料標籤服務，確保標籤的準確性和一致性，提供用於監控標籤準確性和速度的分析，並允許與資料科學和機器學習平台無縫整合。
提議新的應用程式
Appen
appen.com
Appen是一個提供高質量訓練數據的平臺，專注於數據註釋和語音數據收集，以提升人工智能的理解與識別能力。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
Labelbox
labelbox.com
Labelbox是一個數據中心的AI平台，用於構建和訓練AI應用，支持數據註釋和團隊協作，提升數據質量。
Avala
avala.ai
Avala是一個提供快速且準確標記AI數據的平台，支持數據集管理、標記和模型訓練，並提高數據的質量和安全性。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
Prolific
prolific.com
多產是一個平台，幫助研究人員從經過篩選的參與者中高效收集數據，支援學術及市場研究。
Scale AI
scale.com
Scale AI是一個平台，提供數據標記和模型評估服務，支持人工智能應用的開發和部署，包括自動駕駛和國防領域。
Surge AI
surgehq.ai
Surge AI 是一個平台，透過眾包數據標註和收集服務，幫助開發人員建立自然語言處理和計算機視覺的高質量數據集。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 應用程式簡化資料標註流程，幫助企業快速建立高質量的自訂模型、生成式 AI 和大型語言模型的數據集。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate是一個數據註釋平台，提供高質量的註釋和數據管理工具，幫助用戶準備機器學習模型所需的數據集。
Supervisely
supervisely.com
Supervisely是一個集成平台，用於圖像註釋、數據管理和神經網絡訓練，支持團隊協作和數據科學工作流。
CVAT.ai
cvat.ai
CVAT.AI是一個開源工具，專為數據註釋而設計，支持圖像、視頻和3D點雲的標註，適合數據團隊和機器學習工程師使用。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr是一個圖像標註平台，提供協作註釋工作流和質量監測，旨在提高計算機視覺模型的準確性與效率。
super.AI
super.ai
super.AI 應用程式透過智慧文件處理技術，實現企業流程的全自動化，並提供有保證的結果。
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI 是一款文本標註工具，支持文件分類、自動標註和多語言註釋，適用於各種行業的自然語言處理與機器學習應用。
Encord
encord.com
Encord是一個端到端平台，用於高效註釋數據，開發與部署AI系統，以支持機器學習模型的訓練與管理。
SUPA
supa.so
SUPA 應用程式利用人工智慧及人類知識自動化數據標記工作流程，支援東南亞的數據標記和註釋。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是AI開發平台，簡化數據管理和模型部署，支持多種數據類型，幫助開發者和數據科學家共同創建AI應用。
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool 是一款用於編輯和標註圖像、文本、音頻及文件的應用程式，支持實時協作和數據訓練。
Humanloop
humanloop.com
Humanloop是一個企業平台，用於開發和評估大型語言模型（LLM）應用，並通過人類反饋改進模型性能。
Shaip
shaip.com
Shaip提供多種類型的高質量數據，幫助企業構建無偏見的AI模型，並提供負責任的LLM工具包以提升大型語言模型。
TrainingData.io
trainingdata.io
TrainingData.io 是一款協助放射學、病理學及其他醫療數據進行標註的應用，為機器學習模型提供訓練數據。
LinkedAI
linkedai.co
LinkedAI 提供完整的訓練數據管理解決方案，包括快速標記工具、數據管理與自動化功能，幫助加快電腦視覺專案的進展。
Sama AI
sama.com
Sama AI 是一個專注於數據標註解決方案的應用，利用專業團隊提供準確且道德的計算機視覺 AI 數據管道。
Picterra
picterra.ch
Picterra 是一個雲端平台，專注於地理空間數據的機器學習模型訓練和管理，幫助監控森林砍伐風險以確保合規性。
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI 是一個視覺 AI 平台，幫助各種規模的公司自動化影像和視頻的工作流程，從而提高業務效益。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一個網路平台，用於影像標註及開發基於 AI 的影像識別應用，提供便捷的標註工具和模型訓練功能。
Alegion
alegion.com
Alegion是一個數據註釋平台，幫助組織有效收集和標記數據，以支持AI和機器學習模型的開發。
Jaxon.ai
jaxon.ai
Jaxon.ai 是一個 AI 平台，幫助數據科學團隊在研究設計過程中遵循最佳實踐，以便有效地開發 AI 系統。
M47.AI
m47.ai
M47.AI是一個智能數據標註平台，提供文本標註工具和國際勞動力，支援多語言模型訓練。
Datasaur NLP
datasaur.ai
Datasaur NLP是一個基於Web的數據標記平台，旨在提高自然語言處理和大語言模型項目的效率和準確性。
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud是一個免費的訓練數據平台，提供多模態特徵及AI自動標註工具，支持3D點雲、2D影像及視頻的標註與管理。
Xelex
xelex.ai
Xelex AI 提供數據策劃服務，專注於大型語言模型的創建和精煉，主要服務科技公司的數據科學團隊，涉及醫療和商業智能等領域。
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs 提供先進的自然語言處理工具，幫助醫療保健組織快速分析和理解醫學數據，並支持自定義模型和管道。
Swivl
swivl.com
Swivl應用程式專為教育設計，提供工具以協助發展課堂管理技能，並支持教育工作者提升其教學能力。
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI是一個計算機視覺平台，提供數據標註、自動化和無代碼解決方案，幫助用戶管理機器學習工作流程。
Datature
datature.io
Datature是一個全方位的視覺AI平台，簡化數據集管理、註釋、培訓和部署計算機視覺模型的過程，適用於各類型機構。
iMerit
imerit.net
iMerit提供AI數據解決方案，包括數據註釋技術，支持多種行業的機器學習和人工智能應用。
Segments.ai
segments.ai
Segments.ai是一個多感測器標註平台，專為機器人及自動駕駛設計，提供快速準確的數據標註服務，包括圖像、視頻及3D點雲。