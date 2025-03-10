數據標籤軟體 - 最受歡迎的應用程式

Segments.ai

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用於機器人和自動駕駛的多感測器標籤平台。 Segments.ai 是一個快速、準確的多感測器資料標註數據標註平台。您可以透過圖像、視訊和 3D 點雲（雷射雷達和 RGBD）的直覺式標籤介面來取得分割標籤、向量標籤等。 Segments.ai 是一個自助平台，當您需要時，我們的核心工程師團隊會提供專門支援。 * 一個終於有意義的Python SDK * 文件使設定變得輕而易舉 * 僅當您遇到困難時才提供自助服務和支持，這樣我們就不會減慢您的速度 * 使用 webhooks 自動觸發操作 * 連接您的雲端供應商（AWS、Google Cloud、Azure） * 匯出到流行的機器學習框架（PyTorch、TensorFlow、Hugging Face） 加入您的勞動力或使用我們的勞動力合作夥伴之一。我們的管理工具可以輕鬆地一起標記和審查大型資料集。