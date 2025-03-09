數據標籤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Crowd AI

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CrowdAI 的使命是實現視覺 AI 民主化，並透過自動化關鍵視覺工作流程來釋放數十億美元的企業價值。透過將人類和電腦視覺的最佳技術結合在一起，我們使各種規模的公司能夠釋放隱藏在不斷增長的圖像和影片數量中的價值。我們的人工智慧生命週期平台使任何用戶都能夠利用尖端的視覺人工智慧，只需點擊幾下即可從原始像素到產生業務影響。與其他為一小群高技術專家構建的平台不同，CrowdAI 平台是為具有所有技術能力的領域專家和操作員構建的，使整個企業利用尖端人工智慧的能力民主化，實現真正的跨職能協作，並將制度化分散式領域專業知識。 CrowdAI 已被世界領先機構用來撲滅大規模野火、協調颶風應對工作、抓獲毒品和麻醉品販運，並實現品質、生產和安全效率。客戶使用我們的單一平台來匯集和組織所有形式的媒體，使資料為人工智慧做好準備，訓練尖端模型架構，部署深度學習模型，並隨著時間的推移監控效能。 在每一次合作中，CrowdAI 致力於提供真正的業務影響仍然是一個基本指導原則，確保 AI 專案快速超越研發和創新實驗室，實現真正的業務價值。