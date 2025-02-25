數據標籤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 東帝汶

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資料標記軟體，也稱為訓練資料、資料註釋或資料標記軟體，在將未標記資料轉換為標記資料方面發揮關鍵作用，這對於開發準確的人工智慧演算法至關重要。這些工具提供了一系列功能，包括機器學習輔助標記、人工任務組參與或用戶驅動的標記。一些平台甚至允許結合使用這些方法，從而根據成本、品質和速度等因素靈活選擇標籤方法。 這些工具對不同資料類型的支援各不相同，例如圖像、視訊、音訊和文本，包括衛星圖像和雷射雷達等子集。註釋類型也有所不同，包括影像分割、物件檢測、命名實體辨識 (NER)、情緒分析、轉錄和情緒辨識等任務。 為了確保標籤質量，大多數軟體都採用共識和基本事實等指標。這種品質保證對於監督學習至關重要，監督學習是一種基礎機器學習方法，需要標記資料才能進行準確預測。 與資料科學和機器學習平台的整合很常見，有助於從標籤到模型訓練的無縫資料傳輸。為了符合資料標籤類別的資格，產品通常整合受管理的勞動力或資料標籤服務，確保標籤的準確性和一致性，提供用於監控標籤準確性和速度的分析，並允許與資料科學和機器學習平台無縫整合。
提議新的應用程式
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI 是一家領先的電腦視覺平台和專業服務供應商，提供企業級、端對端 MLOps 和 DataOps 工作流程，以加速以資料為中心的 AI 的採用和開發。透過基於人工智慧的自動化的實際應用，Superb AI 幫助團隊更有效地管理整個機器學習生命週期，從資料註釋到管理、模型訓練和部署，同時確保最佳的資料準確性和一致性。 Superb AI 由三星、LG、現代、Kakao 和新日鐵等頂級 ML 從業者所使用，其使命是透過大幅減少從概念驗證到驗證所需的時間、成本和精力來實現人工智慧的民主化。生產。
LinkedAI
linkedai.co
更快地建立更好的人工智慧數據！ LinkedAI 是一個完整的解決方案，用於控制您的訓練數據，具有快速標記工具、人力、數據管理和自動化功能。 人工智慧模型的好壞取決於其訓練資料。我們提供端到端的圖像註釋解決方案，包括快速標籤工具、合成資料生成、資料管理、自動化功能和按需註釋服務以及整合工具，以加速和完成電腦視覺專案。我們的網站是最好的起點，因為它擁有豐富的信息，應該能夠回答您的大部分問題。但是，如果您需要進一步的協助，請隨時直接與我們聯繫。
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI 文字註解工具是一款人工智慧工具，旨在使自然語言處理 (NLP) 和機器學習 (ML) 解決方案更易於使用且價格實惠。 它提供AI Builder，這是一個人工智慧引擎，允許用戶建立智慧文件應用程式。該工具提供各種功能，包括文件分類、自動標記、多語言註釋、命名實體識別 (NER) 和 OCR 註釋。 它還支援團隊協作，有助於提高資料品質和工作流程效率。 它因其 OCR 註釋功能而受到特別好評，使用戶能夠從掃描的文件和圖像中提取資料。此功能可顯著降低與從此類來源解鎖資料相關的成本和操作障礙。 它還提供了在帶有註釋的資料集上訓練最先進的深度學習模型的能力，允許用戶微調他們的機器學習模型並加速訓練過程。和績效衡量。 該工具支援多種語言和多種格式的註釋，包括手寫、掃描和數位文件。 其功能可以幫助簡化針對每個行業需求的資料註釋和培訓流程，從語義分析到詐欺檢測，並縮短診斷和治療時間。脫穎而出。
Segments.ai
segments.ai
用於機器人和自動駕駛的多感測器標籤平台。 Segments.ai 是一個快速、準確的多感測器資料標註數據標註平台。您可以透過圖像、視訊和 3D 點雲（雷射雷達和 RGBD）的直覺式標籤介面來取得分割標籤、向量標籤等。 Segments.ai 是一個自助平台，當您需要時，我們的核心工程師團隊會提供專門支援。 * 一個終於有意義的Python SDK * 文件使設定變得輕而易舉 * 僅當您遇到困難時才提供自助服務和支持，這樣我們就不會減慢您的速度 * 使用 webhooks 自動觸發操作 * 連接您的雲端供應商（AWS、Google Cloud、Azure） * 匯出到流行的機器學習框架（PyTorch、TensorFlow、Hugging Face） 加入您的勞動力或使用我們的勞動力合作夥伴之一。我們的管理工具可以輕鬆地一起標記和審查大型資料集。
super.AI
super.ai
使用 super.AI 智慧型文件處理 (IDP) 實現端到端業務流程自動化，並保證結果。
Jaxon.ai
jaxon.ai
實際使用人工智慧解決「現實世界」的問題是很困難的，需要專家結合領域知識來設計正確的資料/模型組合。像 GPT-4 這樣的大型語言模型非常適合通用任務，但在特定領域的用例上表現不佳，尤其是涉及專有資料時。工程師正被捲入人工智慧競賽，需要護欄。 Jaxon 是一個人工智慧平台，可引導資料科學團隊完成研究-設計-建置流程。它將形式推理與法學碩士驅動的代理相結合，以確保數據科學團隊遵循最佳實踐。 Jaxon 使用模擬來探索權衡，以快速找出最適合每個用例的方法。 使用 Jaxon，使用者可以積極參與開發過程並迭代驗證效能，但無需成為博士即可有效。 Jaxon 的專有框架表現為值得信賴的技術顧問，可協助資料科學團隊快速設計最先進的人工智慧系統，避免潛在的陷阱和錯誤資訊。 Jaxon 透過自我分析使用者專案並融入有關什麼有效、何時有效的新知識，不斷提高其效能。
TrainingData.io
trainingdata.io
模型輔助影像和視訊訓練數據標記，用於放射學、病理學和其他形式的醫療數據，用於建立機器學習模型。 受到醫療公司、研究科學家和技術人員信賴的排名第一的工具。
iMerit
imerit.net
iMerit 是一家領先的人工智慧數據解決方案公司，提供跨電腦視覺、自然語言處理和內容服務的高品質數據，為大型企業的機器學習和人工智慧應用提供動力。 iMerit 為農業人工智慧、自動駕駛汽車、商業、地理空間、政府、金融服務、醫療人工智慧和技術等眾多行業的財富 500 強公司提供端到端資料標籤技術和解決方案。 iMerit 總部位於美國，在印度、美國、不丹和歐洲擁有大型 CV 和 NLP 團隊。 iMerit 的投資者包括 Omidyar Network、Dell.org、Khosla Ventures 和英國國際投資公司。
SUPA
supa.so
利用人類知識、直覺和學習的經驗來建構以使用者為中心的人工智慧。自動化資料標記工作流程、人工智慧輔助註釋、整個東南亞的綜合勞動力、大規模資料標記。
M47.AI
m47.ai
使用我們的智慧資料標籤平台訓練您的機器學習模型，該平台提供文字註釋工具並可以存取我們的國際員工隊伍，以便您可以用任何語言進行註釋
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud 是一個免費的訓練資料平台，具有強大的多模式功能和人工智慧驅動的註釋工具，支援： - 3D點雲（單幀和幀系列）、2D和3D感測器融合、影像和視訊（連續影像）資料的自動註釋和物件追蹤 - 3D點雲資料自動分割 - 流暢的註釋團隊合作，包括工作流程、表演角色和權限的管理等。 - 對一個點雲資料中 300 幀中多達 1.5 億個點以及一個 2D 資料中的 1,000 個影像進行無滯後標註 自 2023 年 6 月起，每個新用戶將擁有 50 個席位、100GB 儲存空間和 1,000 個模型呼叫（用於自動註釋、物件追蹤和自動分割）。
Alegion
alegion.com
Alegion 擁有市場上最強大、最靈活的訓練資料註釋平台。它加速了最複雜和主觀用例的模型開發。它使用整合的機器學習，並具有條件邏輯、迭代任務、多階段和工作流程等獨特功能，這些功能對於大規模高品質至關重要。 整個流程可選擇由我們經驗豐富的諮詢團隊進行管理，該團隊在我們的產品中設計和執行解決方案，以滿足您的業務需求。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一個基於網路的平台，可用於影像標記和開發基於人工智慧的影像辨識應用程式。它有兩個主要目標：第一個是使圖像標註任務盡可能方便和高效，即使對於有很多人從事圖像標註的大型項目也是如此；第二是為訓練和訓練提供一個流暢且用戶友好的介面。部署深度神經網路模型。在同一平台上執行這兩項任務的能力提供了能夠標記圖像然後以迭代方式訓練和改進模型的優勢。 SentiSight.ai 提供強大的功能，例如： * 圖像標籤。 * 智慧標籤工具。 * 共享標籤項目和時間追蹤。 * 分類模型訓練。 * 物體偵測模型訓練。 * 線上和離線模式（提供 30 天免費試用）。 * 預訓練模型。 * 影像相似度搜尋。
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI 的使命是實現視覺 AI 民主化，並透過自動化關鍵視覺工作流程來釋放數十億美元的企業價值。透過將人類和電腦視覺的最佳技術結合在一起，我們使各種規模的公司能夠釋放隱藏在不斷增長的圖像和影片數量中的價值。我們的人工智慧生命週期平台使任何用戶都能夠利用尖端的視覺人工智慧，只需點擊幾下即可從原始像素到產生業務影響。與其他為一小群高技術專家構建的平台不同，CrowdAI 平台是為具有所有技術能力的領域專家和操作員構建的，使整個企業利用尖端人工智慧的能力民主化，實現真正的跨職能協作，並將制度化分散式領域專業知識。 CrowdAI 已被世界領先機構用來撲滅大規模野火、協調颶風應對工作、抓獲毒品和麻醉品販運，並實現品質、生產和安全效率。客戶使用我們的單一平台來匯集和組織所有形式的媒體，使資料為人工智慧做好準備，訓練尖端模型架構，部署深度學習模型，並隨著時間的推移監控效能。 在每一次合作中，CrowdAI 致力於提供真正的業務影響仍然是一個基本指導原則，確保 AI 專案快速超越研發和創新實驗室，實現真正的業務價值。
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs 是一家醫療保健 AI 公司，提供最先進的軟體、語言模型和數據，幫助醫療保健和生命科學組織更快地建置、部署和營運 AI、LLM 和 NLP 專案。
CVAT.ai
cvat.ai
電腦視覺標註工具（CVAT），設計供專業數據標註團隊使用，為電腦視覺演算法標註數據
Universal Data Tool
universaldatatool.com
通用資料工具是一個 Web/桌面應用程序，用於編輯和註釋圖像、文字、音訊、文檔，以及查看和編輯可擴展 .udt.json 和 .udt.csv 標準中定義的任何資料。與其他人即時協作，輕鬆培訓貼標機，整合到您的應用程式中。執行影像分割、影像分類、音訊轉錄、命名實體辨識 (NER) 和命名實體連結 (NEL)。使用 docker 運行，與 Tensorflow、Keras 或 Fast.ai 一起使用。
Avala
avala.ai
Avala 以最少的設置和培訓時間，更快地提供更準確標記的 AI 數據。 Avala 的綜合開放平台可滿足整個 AI Ops 工作流程的需求，將資料集整理和管理、世界一流的資料標記和人工回饋專業知識以及模型訓練、驗證和部署相結合。 * 整理、標記和部署資料集和模型的速度提高 10 倍。 * 透過直覺的資料視覺化和管理輕鬆審核模型 * 拖放註釋項目產生器以及內建培訓材料 Avala 在不犧牲品質或安全性的情況下提供道德和公平的資料標籤。開創了一種完全不同的道德人工智慧部署方法，透過產品和服務生態系統中的資料集、標籤和模型的協作市場，徹底改變人們為人工智慧做出貢獻、開發和受益的方式，直接解決人工智能協調的挑戰。 Avala 提供獨特的「製造流程」標籤方法： * 將貼標任務分成更小、更簡單的部分，使貼標人員更快成為每項任務的專家。 * 為機器學習工程師節省數百個小時的時間來開發每個標籤項目的培訓材料。 * 提供最快、最準確的數據標記，減少演算法偏差並提高數據質量
Picterra
picterra.ch
Picterra 是一個企業軟體平台，用於培訓、部署和管理為地理空間應用程式和業務服務提供支援的機器學習模型。 Picterra 使組織能夠利用地理空間 MLOps 平台建立可擴展的地理空間產品。完全雲端原生的平台允許使用者在一個地方管理所有數據，在協作環境中創建、訓練和改進模型，並將其投入生產，而無需 IT 提供額外資源。 Picterra 是衛星、無人機和航空影像供應商的原始資料與向客戶提供地理空間服務和諮詢的領域專家之間的連結力量。
Xelex
xelex.ai
Xelex AI 是一家資料管理服務供應商，專注於大型語言模型創建和細化的資料。我們的客戶通常是科技公司的資料科學團隊，為客戶建立和完善自己的模型或模型。我們從事的垂直行業主要是醫療保健、聯絡中心應用程式的商業智慧以及消費者體驗應用程式。我們的領域專業知識是醫療保健，是透過我們的 WebChartMD 品牌獲得的，該平台在過去 17 年中被 uh 使用或已被超過 40,000 家醫療保健提供者用於管理臨床文件工作流程。
Datasaur NLP
datasaur.ai
透過更好的數據標記，將 NLP 和 LLM 專案的效率提高 9.6 倍。 資料標記佔 NLP 和 LLM 專案 65% 的時間。透過最好的數據標籤平台提高速度和準確性，使工程師能夠專注於創建一流的模型。
Kili Technology
kili-technology.com
快速建立高品質資料集。 企業相信我們能夠簡化他們的資料標記操作，並為其自訂模型、生成式人工智慧和法學碩士建立最佳資料集 ___ 為什麼選擇奇力科技？ 你可能不知道這一點，但： MNIST 的資料集錯誤率為 3.4%，仍被超過 38,000 篇論文引用。 ImageNet 資料集及其眾包標籤的錯誤率為 6%。該資料集可以說是 Google 和 Facebook 開發的最受歡迎的圖像識別系統的基礎。這些資料集中的系統錯誤會產生現實後果。在包含錯誤的資料上訓練的模型被迫學習這些錯誤，從而導致錯誤的預測或需要對不斷增加的資料進行重新訓練以「消除」錯誤。 每個產業都開始了解人工智慧的變革潛力並進行投資。但機器學習轉換器的革命和對機器學習模型優化的不懈關注正在達到收益遞減的地步。還有什麼？
Labelbox
labelbox.com
Labelbox 是一個以資料為中心的人工智慧平台，可讓使用者建立和利用人工智慧應用程式。該平台提供了訓練和微調模型的能力，以及使用 LLM（Labelbox 機器學習模型）自動執行任務的能力。 在功能方面，Labelbox 利用 cookie 來增強使用者體驗、分析網站流量、協助行銷工作以及了解使用者如何與平台互動。 必要的 cookie 用於基本功能，例如頁面導航和存取安全區域。首選項 cookie 使平台能夠記住使用者特定的訊息，例如首選語言或區域。 Labelbox 還採用統計 cookie，幫助網站所有者收集有關訪客如何與平台互動的資訊。這些統計數據是匿名收集和報告的。 此外，Labelbox 使用各個提供者的 cookie 來優化特定的功能和功能。這些提供者包括 Intercom、LinkedIn、YouTube、ZoomInfo、Cloudflare、Bizible、Cookiebot 和 Heap Analytics。 每個提供者的 cookie 都有不同的用途，例如識別訪客、管理支援通知、負載平衡以及允許訪客透過第三方應用程式登入。 總體而言，Labelbox 的 AI 平台為使用者提供了建立 AI 應用、訓練和微調模型以及使用法學碩士自動化任務的能力。該平台利用 cookie 和統計資料來增強用戶體驗並了解訪客的互動。 各種第三方提供者 cookie 的整合確保了平台不同方面的功能最佳化。
Prolific
prolific.com
Prolific 是一個平台，使研究人員能夠從大量經過審查的研究參與者和任務執行者中大規模收集高品質的人力資料。使用 Prolific 平台，研究人員可以定位、聯繫和管理 Prolific 多樣化、經過審查和公平對待的研究參與者，以提供改變世界的研究和下一代人工智慧。
Scale AI
scale.com
用最好的數據製作最好的模型。 Scale Data Engine 為幾乎所有主要基礎模型提供支持，並透過 Scale GenAI Platform，利用您的企業資料來釋放 AI 的價值。 Scale 受到世界一流公司的信賴，為自動駕駛汽車、地圖、AR/VR、機器人等人工智慧應用提供高品質的訓練資料。
Surge AI
surgehq.ai
利用人類語言的豐富性來訓練人工智慧。使用 Surge AI 的全球資料標記人員和平台建立強大的 NLP 資料集。
Sama AI
sama.com
Sama 是全球公認的為需要最高精度的企業 AI 模型提供資料註釋解決方案的領導者。 我們是唯一一家擁有內部專家團隊並使用自己的企業級平台的電腦視覺解決方案公司。我們的使命是透過提供最準確、可擴展且符合道德的數據管道來加速和推進電腦視覺人工智慧的開發。道德人工智慧是負責任的人工智慧，作為一家經過認證的共益企業，我們開創了一種影響力模型，利用市場的力量造福於社會，並已被證明可以有效地改善那些在正規管道上面臨最大障礙的人的就業和收入結果。截至目前，已幫助6萬多人脫貧。
Appen
appen.com
透過澳鵬解鎖生成式人工智慧。 憑藉我們領先業界的產品、深厚的專業知識和無與倫比的全球人工智慧培訓專家團隊，打造卓越的客戶體驗。我們是您值得信賴的數據合作夥伴，幫助最具創新力的公司執行世界級的人工智慧計畫。
Supervisely
supervisely.com
監督平台涵蓋電腦視覺的整個研發生命週期。 它允許從圖像註釋到神經網路訓練的互動速度提高 10 倍： * 在單一平台內大規模組織影像註解/資料管理/操作 * 整合來自 Model Zoo 的自訂神經網路或使用者預訓練模型，執行/追蹤/重現大量實驗 * 使用開箱即用的資料科學工作流程：上傳新資料並不斷提高神經網路的準確性 * 將不同的神經網路組合成具有後處理階段的單一管道，並將這些管道部署為 API * 利用神經網路加速影像標註過程：平台具有可訓練的SmartTool，支援主動學習和人機交互
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate 是領先的平台，可利用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。借助先進的註釋和 QA 工具、資料管理、自動化功能、本機整合和資料治理，我們使企業能夠建立資料集和成功的 ML 管道。與 SuperAnnotate 的專家和專業管理的註釋團隊合作，可以幫助您快速提供高品質的數據，以建立最佳效能的模型。
Humanloop
humanloop.com
用於開發和評估 LLM 應用程式的企業平台。 AmexGBT、Duolingo 和 Gusto 等公司使用 Humanloop 平台開發強大的人工智慧應用程序，並對它們進行評估和微調。 在一個統一平台上進行 NLP 註釋、培訓和監控的一體化平台，由主動學習提供支援。非常簡單，速度提高 10 倍。 Humanloop 由領先的人工智慧專家創立，他們曾在Google、微軟和亞馬遜從事一些最大的人工智慧開發工作。公司在倫敦和舊金山設有辦事處
V7
v7labs.com
V7 是一款專為電腦視覺和生成式人工智慧應用而設計的人工智慧資料引擎。該平台為企業培訓資料提供基礎設施，包括標籤、工作流程、資料集，並具有人機互動培訓功能。 它提供多種註釋屬性來提高人工智慧模型的資料品質。憑藉自動註釋、醫學成像 DICOM 註釋、資料集管理和模型管理等功能，V7 可以自動化並簡化各種任務。 其影像和視訊標註工具旨在提高資料標註的精度。此外，它還支援自訂資料管道的建置和自動化，並具有用於自動化光學字元辨識 (OCR) 和智慧型文件處理 (IDP) 工作流程的工具。 它可用於農業、汽車、建築、能源、食品飲料、醫療保健等各個行業。它提供即時團隊註釋的協作功能，並提供貼標機和模型效能分析。 憑藉其增強的自動註釋功能，它加快了註釋的速度和準確性。該平台與 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支援視訊、圖像和文字資料等一系列資料類型。
Swivl
swivl.com
Swivl 透過支持課堂管理技能發展的工具奠定了教育基礎。現在，我們擴展了我們的解決方案，以幫助教育界的每個人達到他們所需的更高水平，以實現人工智慧的最佳未來。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一個尖端的人工智慧開發平台，它正在改變組織建立人工智慧應用程式的方式。 Dataloop 的平台經過精心設計，旨在滿足處於 AI 開發流程核心的開發人員的需求，使資料和 AI 模型的使用更加簡單、直觀。 Dataloop 的綜合解決方案涵蓋整個人工智慧開發生命週期，提供簡化資料管理、註解、模型選擇和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以協作為重點，允許開發人員、資料科學家和工程師無縫協作，打破傳統孤島並促進創新。 主要功能包括用於建立資料管道的直覺拖放介面、龐大的預先建置 AI 元素和模型庫以及強大的資料管理和註釋功能。這些功能旨在幫助開發人員快速建立原型、迭代和部署人工智慧解決方案，跟上市場快速變化的需求。 Dataloop 致力於透過提供以開發人員為中心的平台來解決人工智慧和資料管理的複雜性和挑戰，從而推動人工智慧開發。 Dataloop 的願景是將人工智慧開發民主化，使每個組織都能利用人工智慧的力量並推動其創新解決方案。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家獨立的人工智慧公司，專注於電腦視覺、自然語言處理和音訊辨識。 Clarifai 成立於 2013 年，是最早成立的深度學習平台之一，為非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料提供人工智慧平台。其平台支援整個人工智慧生命週期，包括圖像、視訊、文字和音訊資料的資料探索、資料標記、模型訓練、評估和推理。 Clarifai 總部位於華盛頓特區，利用機器學習和深度神經網路自動識別和分析圖像、視訊、文字和音訊。 Clarifai 使用戶能夠透過 API、行動 SDK 和/或本地解決方案將人工智慧技術應用到他們的產品中。
Encord
encord.com
Encord 是從資料中解鎖人工智慧的端到端平台。大規模安全地開發、測試和部署預測性和生成式人工智慧系統，以釋放機器學習的價值。創建高品質的訓練資料、利用主動學習管道、評估模型品質、微調模型等等，全部集中在一個易於使用的平台上。 * 註釋 - 透過可自訂的工作流程和品質控制工具，有效地標記任何視覺模式並管理大規模註釋團隊。 * 主動 - 測試、驗證和評估您的模型，並展示、整理和優先考慮最有價值的數據進行標記，以增強模型性能。 * Apollo - 大規模訓練、微調和管理專有模型和基礎模型，用於生產人工智慧應用。 * 加速 - 按需、專業的標籤服務可協助您擴大規模。 Encord 受到 RapidAI、Tractable、Stanford Medicine、Memorial、倫敦國王學院、NHS、UHN、皇家海軍、Veo 和許多其他跨國公司的先鋒 AI 團隊的信賴。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智慧回饋循環的訓練資料平台。我們的技術幫助人工智慧優先的組織開發電腦視覺人工智慧，以在其資料管道中實現自動化。我們的 saas 平台為 ML 科學家解決了挑戰，他們需要以安全的方式更快、更方便、迭代地存取訓練數據，以訓練他們的電腦視覺/非結構化數據 AI 模型。我們努力以「實現它」的態度提供服務。 我們的重點產業包括醫療保健、自動駕駛汽車、智慧城市、零售和製造業。
Datature
datature.io
Datature 是一款一體化視覺人工智慧平台，旨在簡化管理資料集、註釋、訓練和部署電腦視覺模型所涉及的流程。 該工具適合企業、高成長公司、早期新創公司、研究人員和學術界，不需要編碼技能。 Datature 支援客製化整合並提供高級安全措施。 其「Nexus」允許在單一平台上協作、註釋、訓練和部署多個電腦視覺模型。 「IntelliBrush」等功能簡化了創建註解的過程，而「Portal」則有助於電腦視覺模型的可視化。 該平台與所有模型格式相容，並無縫插入“Nexus”，還有一個額外的好處是擁有豐富的開源社群支援它。 Datature 展示了經過行業測試的演算法和經過市場驗證的見解，提供了一系列適用於製藥和醫療保健、零售和電子商務、智慧城市、公用事業和能源、農業以及製造和建築等行業的解決方案。 它的資源部分提供了各種材料，從術語表和文件到強調人工智慧最佳行業實踐和趨勢發展的教程和文章。
Shaip
shaip.com
Shaip 為希望建立無偏見和高品質 AI/ML 模型的公司提供跨多種資料類型（文字、音訊、圖像和視訊）的高品質資料。 Shaip 為醫療保健、對話式人工智慧、電腦視覺和生成式人工智慧/法學碩士用例授權、收集和註釋資料。 除了數據之外，Shaip 還提供了完整的 Responsible LLM 工具包，用於使用來自人類回饋的強化學習 (RLHF) 來調整、評估和增強大型語言模型。 我們的全球團隊總部位於肯塔基州，在矽谷和印度設有辦事處，將資料科學專業知識與深厚的產業知識融為一體。我們使合作夥伴能夠部署他們可以信任的人工智慧，這反映了其影響的人群的多樣性。