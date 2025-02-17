數據標籤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

Labelbox

labelbox.com

Labelbox 是一個以資料為中心的人工智慧平台，可讓使用者建立和利用人工智慧應用程式。該平台提供了訓練和微調模型的能力，以及使用 LLM（Labelbox 機器學習模型）自動執行任務的能力。 在功能方面，Labelbox 利用 cookie 來增強使用者體驗、分析網站流量、協助行銷工作以及了解使用者如何與平台互動。 必要的 cookie 用於基本功能，例如頁面導航和存取安全區域。首選項 cookie 使平台能夠記住使用者特定的訊息，例如首選語言或區域。 Labelbox 還採用統計 cookie，幫助網站所有者收集有關訪客如何與平台互動的資訊。這些統計數據是匿名收集和報告的。 此外，Labelbox 使用各個提供者的 cookie 來優化特定的功能和功能。這些提供者包括 Intercom、LinkedIn、YouTube、ZoomInfo、Cloudflare、Bizible、Cookiebot 和 Heap Analytics。 每個提供者的 cookie 都有不同的用途，例如識別訪客、管理支援通知、負載平衡以及允許訪客透過第三方應用程式登入。 總體而言，Labelbox 的 AI 平台為使用者提供了建立 AI 應用、訓練和微調模型以及使用法學碩士自動化任務的能力。該平台利用 cookie 和統計資料來增強用戶體驗並了解訪客的互動。 各種第三方提供者 cookie 的整合確保了平台不同方面的功能最佳化。