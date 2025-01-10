數據標籤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

UBIAI

ubiai.tools

UBIAI 文字註解工具是一款人工智慧工具，旨在使自然語言處理 (NLP) 和機器學習 (ML) 解決方案更易於使用且價格實惠。 它提供AI Builder，這是一個人工智慧引擎，允許用戶建立智慧文件應用程式。該工具提供各種功能，包括文件分類、自動標記、多語言註釋、命名實體識別 (NER) 和 OCR 註釋。 它還支援團隊協作，有助於提高資料品質和工作流程效率。 它因其 OCR 註釋功能而受到特別好評，使用戶能夠從掃描的文件和圖像中提取資料。此功能可顯著降低與從此類來源解鎖資料相關的成本和操作障礙。 它還提供了在帶有註釋的資料集上訓練最先進的深度學習模型的能力，允許用戶微調他們的機器學習模型並加速訓練過程。和績效衡量。 該工具支援多種語言和多種格式的註釋，包括手寫、掃描和數位文件。 其功能可以幫助簡化針對每個行業需求的資料註釋和培訓流程，從語義分析到詐欺檢測，並縮短診斷和治療時間。脫穎而出。