數據標籤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

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資料標記軟體，也稱為訓練資料、資料註釋或資料標記軟體，在將未標記資料轉換為標記資料方面發揮關鍵作用，這對於開發準確的人工智慧演算法至關重要。這些工具提供了一系列功能，包括機器學習輔助標記、人工任務組參與或用戶驅動的標記。一些平台甚至允許結合使用這些方法，從而根據成本、品質和速度等因素靈活選擇標籤方法。 這些工具對不同資料類型（例如圖像、視訊、音訊和文字）的支援各不相同，包括衛星圖像和雷射雷達等子集。註釋類型也有所不同，包括影像分割、物件檢測、命名實體辨識 (NER)、情緒分析、轉錄和情緒辨識等任務。 為了確保標籤質量，大多數軟體都採用共識和基本事實等指標。這種品質保證對於監督學習至關重要，監督學習是一種基礎機器學習方法，需要標記資料才能進行準確預測。 與資料科學和機器學習平台的整合很常見，有助於從標籤到模型訓練的無縫資料傳輸。為了符合資料標籤類別的資格，產品通常整合受管理的勞動力或資料標籤服務，確保標籤的準確性和一致性，提供用於監控標籤準確性和速度的分析，並允許與資料科學和機器學習平台無縫整合。
提議新的應用程式
Appen
appen.com
透過澳鵬解鎖生成式人工智慧。 憑藉我們領先業界的產品、深厚的專業知識和無與倫比的全球人工智慧培訓專家團隊，打造卓越的客戶體驗。我們是您值得信賴的數據合作夥伴，幫助最具創新力的公司執行世界級的人工智慧計畫。
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信賴，為自動駕駛汽車、地圖、AR/VR、機器人等人工智慧應用提供高品質的訓練資料。
Surge AI
surgehq.ai
利用人類語言的豐富性來訓練人工智慧。使用 Surge AI 的全球資料標記人員和平台建立強大的 NLP 資料集。
Labelbox
labelbox.com
人工智慧的數據引擎。 資料管理、人工智慧輔助標籤、模型訓練和診斷以及標籤服務全部集中在一個平台上，以非常快的速度建立更好的人工智慧產品。
Prolific
prolific.com
按需、自助資料收集。 Prolific 幫助您招募高品質的研究參與者來參與您的研究、調查或實驗。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Supervisely
supervisely.com
對影像、視訊、LiDAR 和 DICOM 資料集進行註釋，與世界一流的 AI 生態系統合作和訓練神經網絡
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
Avala
avala.ai
Avala 以最短的設定和訓練時間，更快提供更準確的標記 AI 資料。 Avala 的綜合開放平台可滿足整個 AI Ops 工作流程的需求，將資料集整理和管理、世界一流的資料標記和人工回饋專業知識以及模型訓練、驗證和部署相結合。 * 整理、標記和部署資料集和模型的速度提高 10 倍。 * 透過直覺的資料視覺化和管理輕鬆審核模型 * 拖放註釋項目建構器以及內建培訓材料 Avala 在不犧牲品質或安全性的情況下提供道德和公平的資料標籤。開創了一種完全不同的道德人工智慧部署方法，透過產品和服務生態系統中的資料集、標籤和模型的協作市場，徹底改變人們為人工智慧做出貢獻、開發和受益的方式，直接解決人工智...
Humanloop
humanloop.com
在一個統一平台上進行 NLP 註釋、培訓和監控的一體化平台，由主動學習提供支援。非常簡單，速度提高 10 倍。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智慧回饋循環的訓練資料平台。我們的技術幫助人工智慧優先的組織開發電腦視覺人工智慧，以在其資料管道中實現自動化。我們的 saas 平台為 ML 科學家解決了挑戰，他們需要以安全的方式更快、更方便、迭代地存取訓練數據，以訓練他們的電腦視覺/非結構化數據 AI 模型。我們努力以「實現它」的態度提供服務。 我們的重點產業包括醫療保健、自動駕駛汽車、智慧城市、零售和製造業。
Sama AI
sama.com
透過業界領先的數據品質釋放模型的潛力。 Sama 的整合 ML 支援的資料註釋平台具有人機互動驗證，可簡化 AI 開發，從而更快實現準確性和上市時間。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Shaip
shaip.com
Shaip 為希望建立無偏見和高品質 AI/ML 模型的公司提供跨多種資料類型（文字、音訊、圖像和視訊）的高品質資料。 Shaip 為醫療保健、對話式人工智慧、電腦視覺和生成式人工智慧/法學碩士用例授權、收集和註釋資料。 除了數據之外，Shaip 還提供了完整的 Responsible LLM 工具包，用於使用來自人類回饋的強化學習 (RLHF) 來調整、評估和增強大型語言模型。 我們的全球團隊總部位於肯塔基州，在矽谷和印度設有辦事處，將資料科學專業知識與深厚的產業知識融為一體。我們使合作夥伴能夠部署他們可以信任的人工智慧，這反映了其影響的人群的多樣性。
Universal Data Tool
universaldatatool.com
通用資料工具是一個 Web/桌面應用程序，用於編輯和註釋圖像、文字、音訊、文檔，以及查看和編輯可擴展 .udt.json 和 .udt.csv 標準中定義的任何資料。與其他人即時協作，輕鬆培訓貼標機，整合到您的應用程式中。執行影像分割、影像分類、音訊轉錄、命名實體辨識 (NER) 和命名實體連結 (NEL)。使用 docker 運行，與 Tensorflow、Keras 或 Fast.ai 一起使用。
CVAT.ai
cvat.ai
電腦視覺標註工具（CVAT），設計供專業數據標註團隊使用，為電腦視覺演算法標註數據
TrainingData.io
trainingdata.io
模型輔助影像和視訊訓練數據標記，用於放射學、病理學和其他形式的醫療數據，用於建立機器學習模型。 受到醫療公司、研究科學家和技術人員信賴的排名第一的工具。
Jaxon.ai
jaxon.ai
實際使用人工智慧解決「現實世界」的問題是很困難的，需要專家結合領域知識來設計正確的資料/模型組合。像 GPT-4 這樣的大型語言模型非常適合通用任務，但在特定領域的用例上表現不佳，尤其是涉及專有資料時。工程師正被捲入人工智慧競賽，需要護欄。 Jaxon 是一個人工智慧平台，可引導資料科學團隊完成研究-設計-建置流程。它將形式推理與法學碩士驅動的代理相結合，以確保數據科學團隊遵循最佳實踐。 Jaxon 使用模擬來探索權衡，以快速找出最適合每個用例的方法。 使用 Jaxon，使用者可以積極參與開發過程並迭代驗證效能，但無需成為博士即可有效。 Jaxon 的專有框架表現為值得信賴的技術顧問，可協...
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
Datasaur NLP
datasaur.ai
Datasaur 是領先的 NLP 資料標籤平台，可將專案時間縮短 10 倍，並將模型效能提高 2 倍。
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI 的使命是實現視覺 AI 民主化，並透過自動化關鍵視覺工作流程來釋放數十億美元的企業價值。透過將人類和電腦視覺的最佳技術結合在一起，我們使各種規模的公司能夠釋放隱藏在不斷增長的圖像和影片數量中的價值。我們的人工智慧生命週期平台使任何用戶都能夠利用尖端的視覺人工智慧，只需點擊幾下即可從原始像素到產生業務影響。與其他為一小群高技術專家構建的平台不同，CrowdAI 平台是為具有所有技術能力的領域專家和操作員構建的，使整個企業利用尖端人工智慧的能力民主化，實現真正的跨職能協作，並將制度化分散式領域專業知識。 CrowdAI 已被世界領先機構用來撲滅大規模野火、協調颶風應對工作、抓獲毒...
Alegion
alegion.com
Alegion 擁有市場上最強大、最靈活的訓練資料註釋平台。它加速了最複雜和主觀用例的模型開發。它使用整合的機器學習，並具有條件邏輯、迭代任務、多階段和工作流程等獨特功能，這些功能對於大規模高品質至關重要。 整個流程可選擇由我們經驗豐富的諮詢團隊進行管理，該團隊在我們的產品中設計和執行解決方案，以滿足您的業務需求。
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud 是一個免費的訓練資料平台，具有強大的多模式功能和人工智慧驅動的註釋工具，支援： - 3D點雲（單幀和幀系列）、2D和3D感測器融合、影像和視訊（連續影像）資料的自動註釋和物件追蹤 - 3D點雲資料自動分割 - 流暢的註釋團隊合作，包括工作流程、表演角色和權限的管理等。 - 對一個點雲資料中 300 幀中多達 1.5 億個點以及一個 2D 資料中的 1,000 個影像進行無滯後標註 自 2023 年 6 月起，每個新用戶將擁有 50 個席位、100GB 儲存空間和 1,000 個模型呼叫（用於自動註釋、物件追蹤和自動分割）。
Datature
datature.io
Datature 簡化了人們建構深度學習能力的方式。使用我們的端到端 #nocode mlops 平台 Nexus，我們讓每個人都能創造自己的人工智慧突破。
Swivl
swivl.com
Swivl Teams 現在是 Reflectivity。 將反思社會化的工具，可以幫助所有老師提升適應力。
Xelex
xelex.ai
Xelex AI 是一家資料管理服務供應商，專注於大型語言模型創建和細化的資料。我們的客戶通常是科技公司的資料科學團隊，為客戶建立和完善自己的模型或模型。我們從事的垂直行業主要是醫療保健、聯絡中心應用程式的商業智慧以及消費者體驗應用程式。我們的領域專業知識是醫療保健，是透過我們的 WebChartMD 品牌獲得的，該平台在過去 17 年中被 uh 使用或已被超過 40,000 家醫療保健提供者用於管理臨床文件工作流程。
Picterra
picterra.ch
Picterra 是一個企業軟體平台，用於培訓、部署和管理為地理空間應用程式和業務服務提供支援的機器學習模型。 Picterra 使組織能夠利用地理空間 MLOps 平台建立可擴展的地理空間產品。完全雲端原生的平台允許使用者在一個地方管理所有數據，在協作環境中創建、訓練和改進模型，並將其投入生產，而無需 IT 提供額外資源。 Picterra 是衛星、無人機和航空影像供應商的原始資料與向客戶提供地理空間服務和諮詢的領域專家之間的連結力量。
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs 是一家醫療保健 AI 公司，提供最先進的軟體、語言模型和數據，幫助醫療保健和生命科學組織更快地建置、部署和營運 AI、LLM 和 NLP 專案。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一個基於網路的平台，可用於影像標記和開發基於人工智慧的影像辨識應用程式。它有兩個主要目標：第一個是使圖像標註任務盡可能方便和高效，即使對於有很多人從事圖像標註的大型項目也是如此；第二是為訓練和訓練提供一個流暢且用戶友好的介面。部署深度神經網路模型。在同一平台上執行這兩項任務的能力提供了能夠標記圖像然後以迭代方式訓練和改進模型的優勢。 SentiSight.ai 提供強大的功能，例如： * 圖像標籤。 * 智慧標籤工具。 * 共享標籤項目和時間追蹤。 * 分類模型訓練。 * 物體偵測模型訓練。 * 線上和離線模式（提供 30 天免費試用）。 * 預訓練模型。 * ...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI 是一家領先的電腦視覺平台和專業服務供應商，提供企業級、端對端 MLOps 和 DataOps 工作流程，以加速以資料為中心的 AI 的採用和開發。透過基於人工智慧的自動化的實際應用，Superb AI 幫助團隊更有效地管理整個機器學習生命週期，從資料註釋到管理、模型訓練和部署，同時確保最佳的資料準確性和一致性。 Superb AI 由三星、LG、現代、Kakao 和新日鐵等頂級 ML 從業者所使用，其使命是透過大幅減少從概念驗證到驗證所需的時間、成本和精力，實現人工智慧的民主化。生產。
M47.AI
m47.ai
使用我們的智慧資料標籤平台訓練您的機器學習模型，該平台提供文字註釋工具並可以存取我們的國際員工隊伍，以便您可以用任何語言進行註釋
SUPA
supa.so
利用人類知識、直覺和學習的經驗來建構以使用者為中心的人工智慧。自動化資料標記工作流程、人工智慧輔助註釋、整個東南亞的綜合勞動力、大規模資料標記。
iMerit
imerit.net
iMerit 是一家領先的人工智慧數據解決方案公司，提供跨電腦視覺、自然語言處理和內容服務的高品質數據，為大型企業的機器學習和人工智慧應用提供動力。 iMerit 為農業人工智慧、自動駕駛汽車、商業、地理空間、政府、金融服務、醫療人工智慧和技術等眾多行業的財富 500 強公司提供端到端資料標籤技術和解決方案。 iMerit 總部位於美國，在印度、美國、不丹和歐洲擁有大型 CV 和 NLP 團隊。 iMerit 的投資者包括 Omidyar Network、Dell.org、Khosla Ventures 和英國國際投資公司。
super.AI
super.ai
使用 super.AI 智慧型文件處理 (IDP) 實現端到端業務流程自動化，並保證結果。
Segments.ai
segments.ai
用於機器人和自動駕駛的多感測器標籤平台。 Segments.ai 是一個快速、準確的多感測器資料標註數據標註平台。您可以透過圖像、視訊和 3D 點雲（雷射雷達和 RGBD）的直覺式標籤介面來取得分割標籤、向量標籤等。 Segments.ai 是一個自助服務平台，當您需要時，我們的核心工程師團隊會提供專門支援。 * 一個終於有意義的Python SDK * 文件使設定變得輕而易舉 * 僅當您遇到困難時才提供自助服務和支持，這樣我們就不會減慢您的速度 * 使用 webhooks 自動觸發操作 * 連接您的雲端供應商（AWS、Google Cloud、Azure） * 匯出到流行的機器學習框架（P...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI 提供易於使用的 NLP 工具，幫助公司分析非結構化資料並從中提取可操作的見解。
LinkedAI
linkedai.co
更快地建立更好的人工智慧數據！ LinkedAI 是一個完整的解決方案，用於控制您的訓練數據，具有快速標記工具、人力、數據管理和自動化功能。 人工智慧模型的好壞取決於其訓練資料。我們提供端到端的圖像註釋解決方案，包括快速標籤工具、合成資料生成、資料管理、自動化功能和按需註釋服務以及整合工具，以加速和完成電腦視覺專案。我們的網站是最好的起點，因為它擁有豐富的信息，應該能夠回答您的大部分問題。但是，如果您需要進一步的協助，請隨時直接與我們聯繫。