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以資料為中心的安全軟體
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以資料為中心的安全軟體 - 最受歡迎的應用程式

以資料為中心的安全軟體強調保護資料本身，而不是用於儲存或存取資料的基礎設施或應用程式。這種方法與傳統網路或以外圍為中心的安全性形成鮮明對比，傳統網路或以外圍為中心的安全性著重於保護資料所在的位置，例如伺服器、網路、應用程式和裝置。 透過採用以資料為中心的安全性，企業可以實施零信任安全模型，確保資料在不同的 IT 環境（包括基於雲端的系統）中保持安全。該軟體旨在保護傳輸中、靜態或使用中的資料。

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Sophos Central

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sophos.com

Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。

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Egnyte是一個安全的多雲平台，提供內容保護和治理，幫助企業管理資料風險並促進協作，支持多種雲和設備。

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Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。

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imperva.com

Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。

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lucidlink.com

LucidLink是一個雲本地文件系統，讓團隊在任何地方安全即時地協作和編輯文件，並有效管理雲環境中的資源。

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Satori是一個數據安全平台，可幫助數據團隊管理數據訪問和保護敏感數據，確保符合安全和合規要求。

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