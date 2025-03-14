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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以資料為中心的安全軟體強調保護資料本身，而不是用於儲存或存取資料的基礎設施或應用程式。這種方法與傳統網路或以外圍為中心的安全性形成鮮明對比，傳統網路或以外圍為中心的安全性著重於保護資料所在的位置，例如伺服器、網路、應用程式和裝置。 透過採用以資料為中心的安全性，企業可以實施零信任安全模型，確保資料在不同的 IT 環境（包括基於雲端的系統）中保持安全。該軟體旨在保護傳輸中、靜態或使用中的資料。
提議新的應用程式
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一個安全的多雲平台，提供內容保護和治理，幫助企業管理資料風險並促進協作，支持多種雲和設備。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink是一個雲本地文件系統，讓團隊在任何地方安全即時地協作和編輯文件，並有效管理雲環境中的資源。
Satori
satoricyber.com
Satori是一個數據安全平台，可幫助數據團隊管理數據訪問和保護敏感數據，確保符合安全和合規要求。
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