Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 以資料為中心的安全軟體 - 最受歡迎的應用程式

以資料為中心的安全軟體強調保護資料本身，而不是用於儲存或存取資料的基礎設施或應用程式。這種方法與傳統網路或以外圍為中心的安全性形成鮮明對比，傳統網路或以外圍為中心的安全性著重於保護資料所在的位置，例如伺服器、網路、應用程式和裝置。 透過採用以資料為中心的安全性，企業可以實施零信任安全模型，確保資料在不同的 IT 環境（包括基於雲端的系統）中保持安全。該軟體旨在保護傳輸中、靜態或使用中的資料。