Satori

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Satori 是一個資料安全平台，可讓資料團隊幫助使用者快速處理數據，同時滿足安全性和合規性要求。這反過來又可以幫助公司透過數據取勝，並更快地為人工智慧做好準備。 Satori 不斷發現資料庫、湖泊和倉庫中的敏感數據，追蹤數據使用情況並動態應用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以透過單一控制台管理存取、權限、安全性和合規性策略。 Satori 不斷發現資料儲存中的敏感數據，並在應用相關安全策略的同時動態追蹤資料使用。 Satori 使資料團隊能夠在整個組織內擴展有效的資料使用，同時滿足所有資料安全和合規性要求。