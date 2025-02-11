以資料為中心的安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蘇利南

Virtru

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Virtru使軍事級加密非常容易。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健實踐，Virtru可以幫助各種規模的組織使用靈活的，端到端的加密來控制其日常業務應用程序的數據。 Virtru軟件易於使用開放標準的受信任數據格式，並與Google Workspace/Gmail和Microsoft 365/Outlook，Google Drive和Enterprise應用程序無縫集成，以及Salesforce，Confluence，Confluence和Zendesk。顆粒狀訪問控件，自託管的密鑰管理選項，DLP和審計有助於我們的客戶甚至達到最嚴格的隱私和合規性要求，包括ITAR，CMMC 2.0，CJIS，CJIS，HIPAA和GLBA/FTC SAFEGEARDS 。 單擊一單擊加密敏感信息，而不會留下您現有的工作流，因為Virtru直接集成在您每天已經使用的應用程序中。