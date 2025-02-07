以資料為中心的安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以資料為中心的安全軟體強調保護資料本身，而不是用於儲存或存取資料的基礎設施或應用程式。這種方法與傳統網路或以外圍為中心的安全性形成鮮明對比，傳統網路或以外圍為中心的安全性著重於保護資料所在的位置，例如伺服器、網路、應用程式和裝置。 透過採用以資料為中心的安全性，企業可以實施零信任安全模型，確保資料在不同的 IT 環境（包括基於雲端的系統）中保持安全。該軟體旨在保護傳輸中、靜態或使用中的資料。
提議新的應用程式
Egnyte
egnyte.com
Egnyte 是用於內容安全和治理的安全多雲平台，使組織能夠更好地保護最有價值的內容並就其最有價值的內容進行協作。 Egnyte 成立於2008 年，已為超過17,000 個組織實現了雲端內容安全的民主化，幫助客戶提高資料安全性、保持合規性、預防和檢測勒索軟體威脅，並提高員工在任何應用程式、任何雲、任何地方的工作效率。 Egnyte 的簡單、交鑰匙解決方案可讓IT 領導者輕鬆管理和控制全方位的內容風險– 從意外資料刪除、資料外洩、監管合規性、正確的生命週期管理、隱私等等– 同時為業務用戶提供他們需要從任何雲端、任何裝置、任何地方更快、更聰明地工作的工具。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。
Sophos Central
sophos.com
使用 Sophos 自適應防禦和專業知識為您服務，保護您的組織免受網路攻擊。充滿信心地保護您企業的未來。
Virtru
virtru.com
Virtru使軍事級加密非常容易。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健實踐，Virtru可以幫助各種規模的組織使用靈活的，端到端的加密來控制其日常業務應用程序的數據。 Virtru軟件易於使用開放標準的受信任數據格式，並與Google Workspace/Gmail和Microsoft 365/Outlook，Google Drive和Enterprise應用程序無縫集成，以及Salesforce，Confluence，Confluence和Zendesk。顆粒狀訪問控件，自託管的密鑰管理選項，DLP和審計有助於我們的客戶甚至達到最嚴格的隱私和合規性要求，包括ITAR，CMMC 2.0，CJIS，CJIS，HIPAA和GLBA/FTC SAFEGEARDS 。 單擊一單擊加密敏感信息，而不會留下您現有的工作流，因為Virtru直接集成在您每天已經使用的應用程序中。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink 將本機的易用性與雲端的強大功能結合，讓您的團隊可以透過單一共用檔案空間隨時隨地即時、安全地協作和編輯檔案。 * 隨時隨地即時協作：隨時隨地協同工作。資產和項目變更保存在共享文件空間後即可存取。無論您身在何處，都能盡心盡力工作，利用全球人才並建立 24/7 協作工作流程。 * 即時存取共用檔案：即時處理項目，無需等待下載或同步。大文件？沒問題。您的媒體即時可用，因此您可以從隊友上次停下的地方繼續播放。 * 無與倫比的安全性：透過零知識加密、集中存取管理和 SSO 集成，您的檔案保持完全安全 – 僅對您允許存取的人可見。 * 無縫創意工作流程：LucidLink 可與您已經使用的創意應用程式搭配使用，因此無需學習任何新內容。從 Premiere Pro 和 Media Composer 到 DaVinci Resolve 和 After Effects，您可以使用您喜愛的工具輕鬆協作。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一個資料安全平台，可讓資料團隊幫助使用者快速處理數據，同時滿足安全性和合規性要求。這反過來又可以幫助公司透過數據取勝，並更快地為人工智慧做好準備。 Satori 不斷發現資料庫、湖泊和倉庫中的敏感數據，追蹤數據使用情況並動態應用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以透過單一控制台管理存取、權限、安全性和合規性策略。 Satori 不斷發現資料儲存中的敏感數據，並在應用相關安全策略的同時動態追蹤資料使用。 Satori 使資料團隊能夠在整個組織內擴展有效的資料使用，同時滿足所有資料安全和合規性要求。