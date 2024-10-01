以資料為中心的安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬來西亞

Satori

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Satori 是一個資料安全平台 (DSP)，支援自助資料和分析。與傳統的手動資料存取流程不同，Satori 為使用者提供了一個個人資料門戶，他們可以在其中查看所有可用的資料集並立即存取它們。 Satori 的 DSP 動態會應用適當的安全性和存取策略，使用者可以在幾秒鐘而不是幾週內獲得安全的資料存取。 Satori 的全面 DSP 可以透過單一控制台管理存取、權限、安全性和合規性策略。 Satori 不斷發現資料儲存中的敏感數據，並在應用相關安全策略的同時動態追蹤資料使用。 Satori 使資料團隊能夠在整個組織內擴展有效的資料使用，同時滿足所有資料安全和合規性要求。