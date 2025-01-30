以資料為中心的安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 玻利維亞

LucidLink

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LucidLink 將本機的易用性與雲端的強大功能結合，讓您的團隊可以透過單一共用檔案空間隨時隨地即時、安全地協作和編輯檔案。 * 隨時隨地即時協作：隨時隨地協同工作。資產和項目變更保存在共享文件空間後即可存取。無論您身在何處，都能盡心盡力工作，利用全球人才並建立 24/7 協作工作流程。 * 即時存取共用檔案：即時處理項目，無需等待下載或同步。大文件？沒問題。您的媒體即時可用，因此您可以從隊友上次停下的地方繼續播放。 * 無與倫比的安全性：透過零知識加密、集中存取管理和 SSO 集成，您的檔案保持完全安全 – 僅對您允許存取的人可見。 * 無縫創意工作流程：LucidLink 可與您已經使用的創意應用程式搭配使用，因此無需學習任何新內容。從 Premiere Pro 和 Media Composer 到 DaVinci Resolve 和 After Effects，您可以使用您喜愛的工具輕鬆協作。