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資料中心基礎設施供應商為需要實體資料中心但不願意建造自己的設施的企業提供協助。這些提供者提供各種解決方案，包括私人資料中心租賃、託管服務（公司在共享空間中租用伺服器）或兩者的組合。此外，一些供應商還擴展其產品範圍，包括客製化中心和環保電源選項等專業服務。
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TierPoint
tierpoint.com
TierPoint是一個數據中心管理平台，提供雲服務監控、優化運營效率和網絡安全解決方案，幫助企業簡化資源管理。
DataPlugs
dataplugs.com
DataPlugs 提供專業的網站託管、專用伺服器及共置服務，致力於為全球各類型企業提供企業級的託管解決方案。
Flexential
flexential.com
Flexential是一款提供靈活的數據中心託管解決方案的應用，旨在滿足企業的IT基礎設施需求，支持安全、可靠的數據管理和災難恢復。
CoreSite
coresite.com
CoreSite應用程序簡化數據中心和雲連接服務管理，提供用戶友好的平台以監控和管理混合IT基礎架構。
Cologix
cologix.com
Cologix應用程序協助用戶管理數據中心，提供網絡中立平台，連接多個雲服務提供商和網絡，增強操作效率和資源管理。
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