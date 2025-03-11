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最受歡迎 最近新增 資料中心基礎設施供應商 - 最受歡迎的應用程式

資料中心基礎設施供應商為需要實體資料中心但不願意建造自己的設施的企業提供協助。這些提供者提供各種解決方案，包括私人資料中心租賃、託管服務（公司在共享空間中租用伺服器）或兩者的組合。此外，一些供應商還擴展其產品範圍，包括客製化中心和環保電源選項等專業服務。