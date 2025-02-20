資料中心基礎設施供應商 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料中心基礎設施供應商為需要實體資料中心但不願意建造自己的設施的企業提供協助。這些提供者提供各種解決方案，包括私人資料中心租賃、託管服務（公司在共享空間中租用伺服器）或兩者的組合。此外，一些供應商還擴展其產品範圍，包括客製化中心和環保電源選項等專業服務。
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CoreSite
coresite.com
CoreSite 是一家 American Tower 公司（NYSE：AMT），提供混合 IT 解決方案，幫助企業、雲端、網路和 IT 服務供應商實現其數位業務的貨幣化和麵向未來的發展。我們高度互聯的資料中心園區提供具有直接雲端入口的原生數位供應鏈，使我們的客戶能夠建立客製化的混合 IT 基礎架構並加速數位轉型。 20 多年來，CoreSite 的技術專家團隊一直與客戶合作，優化營運、提升客戶體驗、動態擴展和利用數據以獲得競爭優勢。欲了解更多信息，請訪問 CoreSite.com 並在 LinkedIn 和 Twitter 上關注我們。
Cologix
cologix.com
Cologix 提供託管服務、雲端、媒體、內容、金融服務，企業客戶信任 Cologix 來支援其關鍵業務基礎設施並將其與客戶、供應商和合作夥伴連接起來。
DataPlugs
dataplugs.com
Dataplugs 在虛擬主機、專用伺服器和主機代管方面擁有 10 年的專業經驗。 Dataplugs 為全球各種規模的企業提供企業級託管服務。我們透過創新產品和解決方案創造卓越價值，專注並支持客戶的成功。我們兌現承諾，贏得客戶的信任與忠誠。
Flexential
flexential.com
強大的資料中心設施組合位於您今天的業務需求所在以及您未來希望發展的地方。從單機櫃到多兆瓦部署，Flexential 提供靈活的託管選項，可擴充以滿足您的業務需求。利用 Flexential 覆蓋全國的地理優勢來滿足生產應用程式託管、災難復原和冗餘要求，同時減少在此過程中的資本支出 (CapEx)。將您的 IT 基礎架構遷移到託管資料中心，提供多種空間選項、託管服務和邊緣功能供您使用。
TierPoint
tierpoint.com
在 TierPoint，我們透過安全領先、與雲端無關並始終為業務成果提供解決方案來滿足客戶在數位化和 IT 轉型道路上的需求。 TierPoint 利用全面的服務組合，從公有雲到私有雲再到多租戶雲，從主機託管到災難復原、安全性等。