資料中心基礎設施供應商 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

CoreSite

coresite.com

CoreSite 是一家 American Tower 公司(NYSE:AMT),提供混合 IT 解決方案,幫助企業、雲端、網路和 IT 服務供應商實現其數位業務的貨幣化和麵向未來的發展。我們高度互聯的資料中心園區提供具有直接雲端入口的原生數位供應鏈,使我們的客戶能夠建立客製化的混合 IT 基礎架構並加速數位轉型。 20 多年來,CoreSite 的技術專家團隊一直與客戶合作,優化營運、提升客戶體驗、動態擴展和利用數據以獲得競爭優勢。欲了解更多信息,請訪問 CoreSite.com 並在 LinkedIn 和 Twitter 上關注我們。