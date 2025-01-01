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資料外洩通知軟體 - 最受歡迎的應用程式

資料外洩通知軟體在外洩事件期間為公司提供協助方面發揮著至關重要的作用。它有助於記錄違規行為、向監管機構強制報告以及通知受影響的個人。這些工具自動化並簡化了資料外洩通知流程，以確保遵守嚴格的資料揭露法律和截止日期（有時可能短至 72 小時）。透過遵守 GDPR 第 34 條等法規和加州資訊隱私立法等州法律，這些軟體解決方案使公司能夠有效履行其隱私義務。 資料外洩通知任務通常由法律團隊管理，也涉及 IT、安全和其他部門的貢獻，以充分掌握外洩的影響。這些工具中的工作流程功能支援部門代表之間的協作，而集中式儀表板則為監督整個通知流程的隱私官員或法律團隊提供了可見性。

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DATEV

DATEV

datev.de

DATEV應用程序簡化會計和財務管理流程，支持電子發票處理及多系統集成，提升財務數據的準確性和合規性。

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine 是一款數據隱私管理應用，幫助組織遵循GDPR、CCPA和HIPAA等法規，管理隱私合規及數據保護程序。

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

TrustArc是一個隱私管理平台，幫助企業遵守數據隱私法規，提供工具以管理用戶同意和偏好，並自動化合規流程。

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti應用程式提供數據安全、隱私管理和合規性工具，幫助組織保護敏感信息並遵循數據隱私法規。

Keepabl

Keepabl

keepabl.com

Keepabl是一款數據隱私管理軟體，可幫助用戶簡化合規性管理，維護數據隱私框架，並有效監督數據保護義務。

PrivIQ

PrivIQ

priviq.com

Priviq是一款數據隱私合規管理軟體，幫助企業遵循全球隱私法規，支持多語言和合作功能，增強隱私操作和風險管理。

DPOrganizer

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer是一款瑞典的數據保護管理軟體，幫助組織有效記錄、管理和跟踪數據處理活動，提升合規性和透明度。

ComplyCloud

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud是一款合規管理平台，可自動化處理GDPR及其他法規的合規任務，簡化文檔管理並提高效率。

Seers

Seers

seersco.com

Seers是全球領先的隱私與同意管理平台，提供合規解決方案，幫助企業遵守數據隱私法規，如GDPR和CCPA。

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