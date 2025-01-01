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最受歡迎 最近新增 資料外洩通知軟體 - 最受歡迎的應用程式

資料外洩通知軟體在外洩事件期間為公司提供協助方面發揮著至關重要的作用。它有助於記錄違規行為、向監管機構強制報告以及通知受影響的個人。這些工具自動化並簡化了資料外洩通知流程，以確保遵守嚴格的資料揭露法律和截止日期（有時可能短至 72 小時）。透過遵守 GDPR 第 34 條等法規和加州資訊隱私立法等州法律，這些軟體解決方案使公司能夠有效履行其隱私義務。 資料外洩通知任務通常由法律團隊管理，也涉及 IT、安全和其他部門的貢獻，以充分掌握外洩的影響。這些工具中的工作流程功能支援部門代表之間的協作，而集中式儀表板則為監督整個通知流程的隱私官員或法律團隊提供了可見性。