資料外洩通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 突尼西亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料外洩通知軟體在外洩事件期間為公司提供協助方面發揮著至關重要的作用。它有助於記錄違規行為、向監管機構強制報告以及通知受影響的個人。這些工具自動化並簡化了資料外洩通知流程，以確保遵守嚴格的資料揭露法律和截止日期（有時可能短至 72 小時）。透過遵守 GDPR 第 34 條等法規和加州資訊隱私立法等州法律，這些軟體解決方案使公司能夠有效履行其隱私義務。 資料外洩通知任務通常由法律團隊管理，也涉及 IT、安全和其他部門的貢獻，以充分掌握外洩的影響。這些工具中的工作流程功能支援部門代表之間的協作，而集中式儀表板則為監督整個通知流程的隱私官員或法律團隊提供了可見性。
提議新的應用程式
TrustArc
trustarc.com
隨著全球各地推出新法律，資料隱私法規每天都在變化。對於任何想要避免罰款和失去消費者信任的組織來說，跟上這些變化並保持合規是必要的。 使用 TrustArc 隱私管理平台，隱私領導者可以簡化和自動化他們的隱私計畫。這種單一平台體驗是透過隱私框架、見解、情報、知識和營運的獨特組合來提供的。 只有 TrustArc 能夠提供深度的持續隱私情報，再加上用於端到端隱私管理的全自動平台，這對於駕馭當今不斷變化的數位世界至關重要。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是資料指揮中心的先驅，該中心是一個能夠安全使用資料和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多雲環境提供統一的資料智慧、控制和編排。全球大型企業依靠 Securiti 的資料指揮中心來實現資料安全、隱私、治理和合規性。 Securiti 榮獲許多行業和分析師獎項，包括RSA 授予的「最具創新性新創公司」、《福布斯》授予的「25 強機器學習新創公司」、CB Insights 授予的「最具創新性人工智慧公司」、 Gartner 授予的「資料安全領域最酷供應商」、以及 Forrester 的「隱私管理浪潮領導者」。
DATEV
datev.de
DATEV 一言以蔽之：稅務顧問、律師、審計師、中小企業、市政當局和創辦人使用 DATEV 軟體，滿足可靠性、時事性、資料保護和資料安全方面的所有高標準要求 肖像 DATEV 的歷史是一個持續擴張的故事：DATEV 於 1966 年在德國紐倫堡成立，不斷從全國性服務提供者發展成為遍布歐洲的服務提供者。隨著全球化的不斷發展，DATEV根據其章程履行任務，即支持其國內外會員。 DATEV 總部位於德國紐倫堡，在比利時布魯塞爾設有資訊辦公室，並在義大利、奧地利、波蘭、捷克共和國、匈牙利和斯洛伐克設有聯營公司。 DATEV 原理 每個審計師和稅務顧問都有自己的績效概況、不同的客戶、個人要求和個人工作實務。因此，DATEV 提供的是一種由軟體、服務和知識組成的靈活的模組化概念，對各種專業、辦公室規模和結構開放。 企業家和稅務顧問 DATEV 支援審計師和稅務顧問辦公室和公司的合作。單獨調整的工作流程分配和連鎖可發揮協同潛力；例如在會計領域。 DATEV 提供了理想的任務共享軟體。 DATEV 電腦中心可作為資料轉盤。
Seers
seersco.com
Seers 是領先的隱私和同意管理服務，為 100 多個國家/地區的公司提供服務。 Seers 是一家快速發展的公司，與 2019 年相比，2020 年客戶數量增加了 1040%。 它在其軟體即服務（SAAS）平台上開發並推出了10個基於人工智慧的數位解決方案，以解決企業的資料隱私合規問題。 這些解決方案使公司能夠以經濟高效的方式遵守全球資料隱私法規，包括GDPR、CCPA、PECR 和LGPD，並保護他們免受巨額罰款（最高1800 萬英鎊或年營業額的4% - 以較高者為準）監管機構的製裁，以及聲譽和業務的損失。 解決方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 資料主體請求管理 - 事件和違規管理平台 - 資料隱私影響評估 - 隱私權政策和範本包 - GDPR 員工電子培訓 - GDPR、PECR、網路安全審計與評估 - 隱私專家平台 Seers 市場領先的 GDPR 和 CCPA 合規解決方案備受好評，並且還可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等領先市場上使用。
PrivIQ
priviq.com
透過在 SAAS 模式下提供清晰、簡潔的資料隱私合規管理軟體，為我們的客戶及其利害關係人建立信任。 智慧合規，簡單的全球隱私法律合規服務。 設計： * 多語言。英語, 荷蘭語, 希臘語, 葡萄牙語, 巴西葡萄牙語 * 多項立法 * 協作 * 通路夥伴白標 為了： * 中小企業 * 中層 * 企業 現行規定： * 歐盟/英國/美國/土耳其/南非/奈及利亞/巴西/泰國/加州/肯亞 * 不可變的同意管理。 * PCI DSS – 控制清單。 * ISO27001 (2013) – 控制清單。 * CIS 8.0 IG1、IG2、IG3 – 控制清單。 * NIST 1.1 框架 – 控制清單。 PrivIQ 提供： * 組織範圍內的資料隱私與保護 * 可證明且相稱 * 員工意識和理解 * 治理政策 * 隱私權聲明 * 行銷、人力資源、IT 和安全、隱私設計等各領域的合規性 * 服務提供者和第三方協議 * 主題存取請求和違規管理 * 不可變的同意記錄 * 持續審查 – 每週/每季/每兩年/每年
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine 是資料保護和隱私管理軟體和解決方案的市場領導者，憑藉無與倫比的技術、專業知識和經驗組合，幫助企業和組織遵守 GDPR、CCPA 和 HIPAA 等隱私法規。 PrivacyEngine 是一個由技術人員和資料保護主題專家建構的軟體即服務(SaaS) 隱私管理平台，為管理資料保護計畫的各個方面（包括隱私合規性、員工管理和供應商管理）提供了完整的解決方案。 Sytorus 成立於2013 年，總部位於都柏林，在歐洲、中東和非洲、美洲和亞太地區開展全球業務，為中小企業和企業公司提供解決方案，這些解決方案不僅能向主要利益相關者和監管機構展示合規性，還能提供真正的商業價值、防止資料外洩、解決監管風險並加強聲譽管理。 旨在簡化您的隱私計劃並證明合規性！
Keepabl
keepabl.com
Keepabl 屢獲殊榮的隱私管理軟體可以實施和維護世界一流的隱私框架，專注於 GDPR，直觀而簡單，具有易於使用和熟悉的工作流程，將智慧繁重的工作隱藏在幕後。 Keepabl 在 2021 年和 2022 年再次被評為著名的全球 RegTech100 100 家最具創新性的金融提供者之一，可立即為董事會、審計師和客戶等提供有關隱私治理的強大分析和見解。你不需要成為隱私專家，儘管他們也喜歡 Keepabl；它是許多顧問首選的隱私管理軟體，可為持續合規管理節省高達 70% 的成本。 Keepabl 引導您建立並維護您的隱私框架，從您的資料地圖開始，包括風險、違規、處理器等。當您使用時，我們的軟體會自動建立和更新您的 GDPR KPI 和報告。如果您擔心從電子表格或其他提供者遷移記錄 – 沒問題！ Keepabl 的上傳工具可讓您傳輸所有工作，實現無縫傳輸。
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud 是確保資料保護和 IT 安全合規性所需的唯一軟體。它將法律和 IT 專業知識與軟體結合，使您的所有合規管理自動化，並為您提供強制性文件輸出。 您可以期待將更多的時間花在對您的業務重要的事情上，因為它的平台可以為您節省高達 80% 的合規工作量。 您可以隨時獲得 GDPR 和 NIS2 專家和專案經理的協助。這樣，您實現 GDPR 和 NIS2 合規性所需的一切都已包含在內，且易於實施、直觀且自動化。 其軟體由歐盟資料保護律師和 IT 安全專家開發並保持最新。與任何其他解決方案不同，ComplyCloud 將合規軟體與法律專業知識相結合，為您作為客戶提供法律知識、指導和支援。 所有這些都是其共同爭取隱私權的結果。它希望建立一個易於實現合規、對所有人公平且透明的世界。這就是為什麼它旨在幫助組織以經濟高效的方式保護個人資料和基礎設施。這不僅有利於組織，也有利於社會和民主。
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer 是一家瑞典公司，成立的目的是幫助像您這樣的隱私專業人士完成更多工作。無論您需要更好地組織隱私計劃、更快地管理 RoPA 或更有效地提高意識，專業人員都可以在 DPOrganizer 中的整個隱私計劃生命週期中提高工作效率。 DPOrganizer 的使命是幫助隱私專業人士成為隱私英雄。 DPOrganizer 是一款隱私管理軟體 - 強大的軟體即服務 - 注重易用性、簡單性和靈活性。 DPOrganizer 協助企業和組織繪製、視覺化和報告個人資料處理情況。 DPOrganizer 認為，負責任的資料處理不僅是合規問題，而且是在日益數位化和隱私意識日益增強的世界中競爭的必要條件。