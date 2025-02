資料外洩通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud 是確保資料保護和 IT 安全合規性所需的唯一軟體。它將法律和 IT 專業知識與軟體結合,使您的所有合規管理自動化,並為您提供強制性文件輸出。 您可以期待將更多的時間花在對您的業務重要的事情上,因為它的平台可以為您節省高達 80% 的合規工作量。 您可以隨時獲得 GDPR 和 NIS2 專家和專案經理的協助。這樣,您實現 GDPR 和 NIS2 合規性所需的一切都已包含在內,且易於實施、直觀且自動化。 其軟體由歐盟資料保護律師和 IT 安全專家開發並保持最新。與任何其他解決方案不同,ComplyCloud 將合規軟體與法律專業知識相結合,為您作為客戶提供法律知識、指導和支援。 所有這些都是其共同爭取隱私權的結果。它希望建立一個易於實現合規、對所有人公平且透明的世界。這就是為什麼它旨在幫助組織以經濟高效的方式保護個人資料和基礎設施。這不僅有利於組織,也有利於社會和民主。