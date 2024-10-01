資料外洩通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞比索

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud 是確保資料保護和 IT 安全合規性所需的唯一軟體。它將法律和 IT 專業知識與軟體結合，使您的所有合規管理自動化，並為您提供強制性文件輸出。您可以期待將更多的時間花在對您的業務重要的事情上，因為我們的平台可以為您節省高達 80% 的合規工作量。您可以隨時獲得 GDPR 和 NIS2 專家和專案經理的協助。這樣，您實現 GDPR 和 NIS2 合規性所需的一切都已包含在內，且易於實施、直觀且自動化。我們的軟體由歐盟資料保護律師和 IT 安全專家開發並保持最新狀態。與任何其他解決方案不同，ComplyCloud 將合規軟體與法律專業知識相結合，為您作為我們的客戶提供法律知識...