資料外洩通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
資料外洩通知軟體在外洩事件期間為公司提供協助方面發揮著至關重要的作用。它有助於記錄違規行為、向監管機構強制報告以及通知受影響的個人。這些工具自動化並簡化了資料外洩通知流程，以確保遵守嚴格的資料揭露法律和截止日期（有時可能短至 72 小時）。透過遵守 GDPR 第 34 條等法規和加州資訊隱私立法等州法律，這些軟體解決方案使公司能夠有效履行其隱私義務。 資料外洩通知任務通常由法律團隊管理，也涉及 IT、安全和其他部門的貢獻，以充分掌握外洩的影響。這些工具中的工作流程功能支援部門代表之間的協作，而集中式儀表板則為監督整個通知流程的隱私官員或法律團隊提供了可見性。
提議新的應用程式
TrustArc
truste.com
TrustArc 彌合了隱私和資料之間的差距，以提供更深入的洞察、更廣泛的存取和持續的合規性。
DATEV
datev.de
歐洲最大的稅務諮詢和中型企業 IT 服務提供者之一。
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer 是一家瑞典公司，成立的目的是幫助像您這樣的隱私專業人士完成更多工作。無論您需要更好地組織隱私計劃、更快管理 RoPA 或更有效地提高意識，專業人員都可以在 DPOrganizer 中的整個隱私計劃生命週期中提高工作效率。
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud 是確保資料保護和 IT 安全合規性所需的唯一軟體。它將法律和 IT 專業知識與軟體結合，使您的所有合規管理自動化，並為您提供強制性文件輸出。您可以期待將更多的時間花在對您的業務重要的事情上，因為我們的平台可以為您節省高達 80% 的合規工作量。您可以隨時獲得 GDPR 和 NIS2 專家和專案經理的協助。這樣，您實現 GDPR 和 NIS2 合規性所需的一切都已包含在內，且易於實施、直觀且自動化。我們的軟體由歐盟資料保護律師和 IT 安全專家開發並保持最新狀態。與任何其他解決方案不同，ComplyCloud 將合規軟體與法律專業知識相結合，為您作為我們的客戶提供法律知識...
Keepabl
keepabl.com
Keepabl 屢獲殊榮的隱私管理軟體可以實施和維護世界一流的隱私框架，專注於 GDPR，直觀而簡單，具有易於使用和熟悉的工作流程，將智慧繁重的工作隱藏在幕後。 Keepabl 在 2021 年和 2022 年再次被評為著名的全球 RegTech100 100 家最具創新性的金融提供者之一，可立即為董事會、審計師和客戶等提供有關隱私治理的強大分析和見解。你不需要成為隱私專家，儘管他們也喜歡 Keepabl；它是許多顧問首選的隱私管理軟體，可為持續合規管理節省高達 70% 的費用。 Keepabl 引導您建立並維護您的隱私框架，從您的資料地圖開始，包括風險、違規、處理器等。當您使用時，我們的軟體...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine 是整個組織都會喜歡的資料隱私管理平台。其值得信賴的技術、經驗和專業知識的整合旨在簡化您的隱私計劃並證明合規性。 PrivacyEngine 是一款一體化資料隱私軟體和連接平台，可透過將資料管理、員工培訓和第三方管理連接到一個統一的解決方案來轉變您的資料隱私策略。自 2013 年以來，PrivacyEngine 已為 300 多家客戶實施了資料保護計畫。提供超越合規性的實用解決方案、策略和建議，以實現真正的業務價值。
PrivIQ
priviq.com
透過在 SAAS 模式下提供清晰、簡潔的資料隱私合規管理軟體，為我們的客戶及其利害關係人建立信任。智慧合規，簡單的全球隱私法律合規服務。設計：多語言。英語、荷蘭語、希臘語、葡萄牙語、巴西葡萄牙語多重立法通路合作夥伴協作白標適用於：中小型企業中型企業當前法規：歐盟/英國/美國/土耳其/南非/奈及利亞/巴西/泰國/加利福尼亞/肯亞不可變同意管理。 PCI DSS – 控制清單。 ISO27001 (2013) – 控制檢查表。 CIS 8.0 IG1、IG2、IG3 – 控制清單。 NIST 1.1 框架 – 控制清單。我們提供： 組織範圍內的資料隱私和保護可證明且適當的員工意識和理解治理政策隱私...
Seers
seersco.com
Seers 同意管理平台是世界領先的 Cookie 同意橫幅，受到英國 50,000 多家企業的信賴，並滿足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 義務。 Seers 同意管理平台為您的網站提供一體化解決方案。您可以掃描、封鎖和追蹤 cookie。該橫幅是高度可自訂的（可提供預先設計的主題、位置和佈局）。 Seers CMP 具有許多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、兒童同意管理、同意到期限制、同意日誌等。只需點擊幾下即可建立您的 cookie 策略。同意橫幅自動偵測地理位置並支援 30 多種語言翻譯，涵蓋德國、西班牙、義大利、法國和奧地利等所有歐盟國家。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是資料指揮中心的先驅，該中心是一個能夠安全使用資料和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多雲環境提供統一的資料智慧、控制和編排。全球大型企業依靠 Securiti 的資料指揮中心來實現資料安全、隱私、治理和合規性。 Securiti 榮獲許多行業和分析師獎項，包括RSA 授予的「最具創新性新創公司」、《福布斯》授予的「25 強機器學習新創公司」、CB Insights 授予的「最具創新性人工智慧公司」、 Gartner 授予的「資料安全領域最酷供應商」、以及 Forrester 的「隱私管理浪潮領導者」。