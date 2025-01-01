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最受歡迎 最近新增 暗網監控工具 - 最受歡迎的應用程式

暗網監控工具旨在偵測深網和暗網論壇和市場上提及的組織，特別是那些涉及非法共享或出售的受損業務資料的組織。深網包括網路上的非索引頁面，而暗網則指非索引、非法網站和只能透過 Tor 和 I2P 等工具存取的私人通訊。該軟體採用自動掃描器、網路爬蟲和抓取技術來持續監控和分析洩露的敏感商業訊息，例如客戶資料、員工登入憑證、商業機密、專有技術和非法市場上的其他有價值的資料集。企業使用暗網監控來降低風險、及早發現資料外洩並保護其智慧財產權和品牌聲譽。通常，公司的 IT 或安全團隊管理這些工具，這些工具通常與票務系統集成，以便於向適當的各方分發即時警報以進行補救。