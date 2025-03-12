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暗網監控工具 - 最受歡迎的應用程式

暗網監控工具旨在偵測深網和暗網論壇和市場上提及的組織，特別是那些涉及非法共享或出售的受損業務資料的組織。深網包括網路上的非索引頁面，而暗網則指非索引、非法網站和只能透過 Tor 和 I2P 等工具存取的私人通訊。該軟體採用自動掃描器、網路爬蟲和抓取技術來持續監控和分析洩露的敏感商業訊息，例如客戶資料、員工登入憑證、商業機密、專有技術和非法市場上的其他有價值的資料集。企業使用暗網監控來降低風險、及早發現資料外洩並保護其智慧財產權和品牌聲譽。通常，公司的 IT 或安全團隊管理這些工具，這些工具通常與票務系統集成，以便於向適當的各方分發即時警報以進行補救。

提議新的應用程式


LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass 是一款密碼管理應用，安全存儲和管理數字憑據，支持多平台和設備，提供多種安全功能和恢復選項。

1Password

1Password

1password.com

1Password是一款密碼管理工具，安全地存儲密碼及敏感信息，支持密碼生成、生物驗證和多種金庫管理功能。

InsecureWeb

InsecureWeb

insecureweb.com

InsecureWeb 是一款掃描暗網的工具，24小時監控並提醒用戶其資訊是否被發現，幫助用戶採取預防措施。

Webz.io

Webz.io

webz.io

Webz.io 是一款將開放網路及暗網數據轉換為結構化數據流的應用程式，幫助企業、開發者及分析師利用網路數據。

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs是一個數字風險管理平台，幫助組織透過監視和保護措施，防範網絡威脅與數據洩露。

Flare

Flare

flare.io

Flare 是一款主動監測數位足跡的解決方案，持續掃描網路以發現未知事件，優先排定風險並提供即時可用的安全情報。

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。

Progress

Progress

progress.com

Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。

Flashpoint

Flashpoint

flashpoint.io

Flashpoint 應用程式提供即時的安全情報，協助用戶快速評估風險並加強跨團隊合作，以便提升資訊共享和危機應對能力。

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

記錄的未來是一個威脅情報平台，提供實時風險評估、漏洞分析和威脅監控，幫助組織提升安全性。

Cybernod

Cybernod

cybernod.com

Cybernod 提供量身訂製的網絡安全解決方案，協助中小型企業防範數碼威脅，包括網站漏洞評估、勒索軟件偵測及黑暗網監控等服務。

usecure

usecure

usecure.io

usecure是一個自動化平台，幫助企業評估和減少員工的網絡安全風險，提供量身定制的安全意識培訓和持續風險評估。

Cyble

Cyble

cyble.ai

Cyble是一個網絡安全平台，提供即時威脅情報和高級監控，幫助組織識別和回應網絡威脅，保障基礎設施安全。

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