暗網監控工具 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
暗網監控工具旨在偵測深網和暗網論壇和市場上提及的組織，特別是那些涉及非法共享或出售的受損業務資料的組織。深網包括網路上的非索引頁面，而暗網則指非索引、非法網站和只能透過 Tor 和 I2P 等工具存取的私人通訊。該軟體採用自動掃描器、網路爬蟲和抓取技術來持續監控和分析洩露的敏感商業訊息，例如客戶資料、員工登入憑證、商業機密、專有技術和非法市場上的其他有價值的資料集。企業使用暗網監控來降低風險、及早發現資料外洩並保護其智慧財產權和品牌聲譽。通常，公司的 IT 或安全團隊管理這些工具，這些工具通常與票務系統集成，以便於向適當的各方分發即時警報以進行補救。
提議新的應用程式
1Password
1password.com
1Password是一款密碼管理工具，安全地存儲密碼及敏感信息，支持密碼生成、生物驗證和多種金庫管理功能。
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款密碼管理應用，安全存儲和管理數字憑據，支持多平台和設備，提供多種安全功能和恢復選項。
Webz.io
webz.io
Webz.io 是機器定義網路資料的領先供應商。它將來自開放網路和暗網的大量網路資料轉換為結構化網路資料來源，可供機器使用。使用 Webz.io 的數據，企業、開發人員和分析師現在可以釋放網路數據的原始潛力。
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs是一個數字風險管理平台，幫助組織透過監視和保護措施，防範網絡威脅與數據洩露。
Progress
progress.com
Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。
Cyble
cyble.ai
Cyble 是成長最快的威脅情報提供者之一。 Cyble 提供針對對手、基礎設施、暴露、弱點和目標的最快、最全面的覆蓋。 Cyble 使政府和企業能夠及時提供關鍵情報，並透過其先進的數據分析、專家見解和自動化流程功能實現安全威脅的快速檢測、優先排序和補救，從而保護其公民和基礎設施。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Recorded Future
recordedfuture.com
記錄的未來是一個威脅情報平台，提供實時風險評估、漏洞分析和威脅監控，幫助組織提升安全性。
usecure
usecure.io
usecure 讓企業能夠衡量員工針對不斷變化的網路威脅的安全態勢，減少人為錯誤引起的安全事件，並證明對核心安全標準的遵守情況為了管理人為網路風險，usecure 結合了用戶定制的安全意識培訓計劃、自訂網路釣魚模擬、持續暗黑攻擊網路監控、簡化的政策管理流程和持續的人類風險評分。
Flashpoint
flashpoint.io
通過及時有效的智能連接，協作和補救風險。跨網絡威脅，脆弱性和身體安全，吸引了情報景觀的可見性。借助IGNITE，安全專家可以將數據和智能之間的點連接起來，以協調一個更有信息，更有效的響應 - 在一個地方對風險的整體視圖。通過一個平台可以輕鬆獲取所需的信息，並在多個團隊中無縫工作，以向前推進信息並更快地補救風險。對每個人都可以看到深色網絡，OSINT/Surface Web，漏洞，漏洞數據或地理空間智能的每個人的可靠智能，我們的成品智能報告和原始收藏量正確，因此您可以將時間花在最重要的事情上。縮小數據，智能和行動之間的差距，迅速評估您在所有產品中的數據和情報結果，簡化工作流程，適應並採取決定性的行動，以保持在不斷變化的威脅格局領先地位。
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb 是一個很好的工具，可以保護您的企業免受暗網的威脅。該平台每週 7 天、每天 24 小時掃描網路最黑暗的地方，並在發現您的資訊時向您發出警報，以便您採取預防措施。該工具也是啟動您自己的暗網監控業務或幫助完成新交易的好方法。想像一下您掃描
Cybernod
cybernod.com
面向未來數位環境的開創性網路安全解決方案 歡迎來到 Cybernod，您在加強中小型企業 (SMB) 數位防禦方面的首要合作夥伴。在網路威脅以前所未有的速度發展的時代，Cybernod 站在提供尖端、人工智慧驅動的網路安全解決方案的最前沿，以應對中小企業面臨的獨特挑戰。我們的使命 在 Cybernod，我們相信為企業提供駕馭複雜的網路安全世界所需的工具、知識和支援。我們的使命很簡單：讓沒有大量 IT 資源的企業能夠存取、理解和管理先進的網路安全。我們致力於保護您的數位資產，確保您的業務在安全的線上環境中蓬勃發展。我們的解決方案 Cybernod 提供一整套網路安全服務，旨在解決數位威脅的多方面性質： 網站漏洞評估：利用先進的掃描技術，我們識別並糾正漏洞，保護您的線上狀態免受潛在攻擊。勒索軟體偵測和教育：透過主動監控和量身定制的教育計劃，我們幫助企業識別和防禦勒索軟體威脅。暗網監控：我們的專業服務擴展到監控暗網，提供有關潛在資料外洩或濫用您的業務資訊的警報。人工智慧驅動的安全分析：Cybernod 產品的核心是我們的人工智慧驅動的分析平台，它可以即時洞察您的安全狀況，從而實現數據驅動的決策。客製化安全框架：除了我們的核心服務之外，我們還專注於開發符合您業務的特定需求和監管要求的客製化安全框架。為什麼選擇賽博諾？專業知識：我們的團隊由經驗豐富的網路安全專業人士組成，在保護企業免受數位威脅方面擁有多年經驗。創新：我們利用最新的人工智慧技術和網路安全趨勢來提供不僅是反應性的而且是預測性的解決方案。承諾：Cybernod 致力於追求卓越，不懈地專注於客戶滿意度並不斷改進我們的服務。教育：我們透過教育為客戶提供維護安全數位環境所需的知識和工具。加入 Cybernod 大家庭 與 Cybernod 合作意味著選擇安心的網路安全。我們邀請您加入眾多透過我們最先進的安全解決方案強化其數位環境的企業。了解 Cybernod 如何轉變您的網路安全方法，保護您在數位世界中的未來。有關我們的服務以及我們如何定制解決方案以滿足您企業的獨特挑戰的更多信息，請訪問我們的網站或直接聯繫我們。歡迎來到更高水準的數位保護 – 歡迎來到 Cybernod。
Flare
flare.io
Flare 是組織導向的主動數位足跡監控解決方案。我們的人工智慧驅動技術不斷掃描網路世界，包括暗網、深網和明網，以發現未知事件、自動確定風險優先順序並提供可立即使用的可操作情報，以提高安全性。