暗網監控工具 - 最受歡迎的應用程式 - 聖多美普林西比

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
暗網監控工具旨在偵測深網和暗網論壇和市場上提及的組織，特別是那些涉及非法共享或出售的受損業務資料的組織。深網包括網路上的非索引頁面，而暗網則指非索引、非法網站和只能透過 Tor 和 I2P 等工具存取的私人通訊。該軟體採用自動掃描器、網路爬蟲和抓取技術來持續監控和分析洩露的敏感商業訊息，例如客戶資料、員工登入憑證、商業機密、專有技術和非法市場上的其他有價值的資料集。企業使用暗網監控來降低風險、及早發現資料外洩並保護其智慧財產權和品牌聲譽。通常，公司的 IT 或安全團隊管理這些工具，這些工具通常與票務系統集成，以便於向適當的各方分發即時警報以進行補救。
提議新的應用程式
1Password
1password.com
1Password 是由 AgileBits Inc. 開發的密碼管理器。預設情況下，這個加密的保管庫儲存在公司的伺服器上，按月付費。
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款免費加值密碼管理器，可在線上儲存加密密碼。 LastPass 的標準版本附帶一個網頁介面，但也包括適用於各種網頁瀏覽器和許多智慧型手機應用程式的插件。它還包括對小書籤的支援。 LogMeIn, Inc. 於 2015 年 10 月收購了 LastPass。
Webz.io
webz.io
Webz.io 是機器定義網路資料的領先供應商。它將來自開放網路和暗網的大量網路資料轉換為結構化網路資料來源，可供機器使用。使用 Webz.io 的數據，企業、開發人員和分析師現在可以釋放網路數據的原始潛力。
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra 的 PhishLabs 是一家網路威脅情報公司，透過策劃威脅情報和全面緩解來提供數位風險保護。 PhishLabs 為全球領先的品牌和公司提供品牌假冒、帳戶接管、資料外洩和社群媒體威脅防護的一套完整解決方案。欲了解更多信息，請訪問 https://www.phishlabs.com。 Fortra（幫助系統的新面貌）的關鍵部分 PhishLabs 很榮幸成為 Fortra 全面網路安全產品組合的一部分。 Fortra 透過將互補產品結合在一起以創新方式解決問題，簡化了當今複雜的網路安全環境。這些整合的、可擴展的解決方案可以解決您在保護組織時面臨的快速變化的挑戰。借助 PhishLabs 和其他機構的強大保護，Fortra 是您堅定的盟友，在您網路安全之旅的每一步中為您提供支持。
Progress
progress.com
Progress（納斯達克股票代碼：PRGS）提供的軟體使組織能夠開發和部署其關鍵任務應用程式和體驗，以及有效管理其資料平台、雲端和 IT 基礎設施。作為經驗豐富、值得信賴的提供者，我們讓技術專業人員的生活變得更加輕鬆。數十萬家企業超過 400 萬開發人員和技術人員依賴 Progress。 如需了解更多信息，請訪問 www.progress.com，並在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注我們。
Cyble
cyble.ai
Cyble 是成長最快的威脅情報提供者之一。 Cyble 提供針對對手、基礎設施、暴露、弱點和目標的最快、最全面的覆蓋。 Cyble 使政府和企業能夠及時提供關鍵情報，並透過其先進的數據分析、專家見解和自動化流程功能實現安全威脅的快速檢測、優先排序和補救，從而保護其公民和基礎設施。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款領先的統一網路安全解決方案，專為託管服務供應商(MSP) 設計，使他們能夠利用人工智慧和多層方法來打擊網路釣魚、勒索軟體攻擊、資料遺失和用戶風險，從而保護客戶免受不斷變化的數位威脅。我們的技術透過在單一管理平台中自動執行跨用戶資料、裝置、電子郵件和雲端目錄的偵測和回應流程來簡化網路安全。在 Guardz，我們致力於讓您安心並實現業務連續性。將頂級網路安全技術與深厚的保險專業知識相結合，確保您的安全措施持續監控、管理和最佳化。
Defendify
defendify.com
Defendify 成立於 2017 年，在提供持續指導和支援的專家的支持下，為安全需求不斷增長的組織開創了一體式網路安全 (All-In-One Cybersecurity®)。 Defendify 提供多層保護，提供了一個易於使用的一體化平台，旨在持續加強人員、流程和技術的網路安全。借助 Defendify，組織可以在一個全面且經濟高效的網路安全解決方案中簡化網路安全評估、測試、政策、培訓、檢測、回應和遏制。 3 層、13 個解決方案、1 個平台，包括： • 託管偵測與回應• 網路事件回應計畫• 網路安全威脅警報• 網路釣魚模擬• 網路安全意識訓練• 網路安全意識影片• 網路安全意識海報和圖形• 技術可接受使用政策• 網路安全風險評估 • 滲透測試 • 漏洞掃描 • 洩漏密碼掃描 • 網站安全掃描 請造訪 www.defendify.com 查看 Defendify 的實際情況。
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future 是全球最大的威脅情報公司。 Recorded Future 的情報雲提供跨對手、基礎設施和目標的端到端情報。 Recorded Future 透過開放網路、暗網和技術來源對網路進行索引，提供對不斷擴大的攻擊面和威脅態勢的即時可見性，使客戶能夠快速、自信地採取行動，以降低風險並安全地推動業務發展。 Recorded Future 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處和員工，與超過 75 個國家/地區的 1,800 多家企業和政府組織合作，提供即時、公正且可操作的情報。請造訪 Recordedfuture.com 以了解更多資訊。
usecure
usecure.io
usecure 讓企業能夠衡量員工針對不斷變化的網路威脅的安全態勢，減少人為錯誤引起的安全事件，並證明對核心安全標準的遵守情況為了管理人為網路風險，usecure 結合了用戶定制的安全意識培訓計劃、自訂網路釣魚模擬、持續暗黑攻擊網路監控、簡化的政策管理流程和持續的人類風險評分。
Flashpoint
flashpoint.io
借助及時、主動的情報，更快地聯繫、協作和補救風險。深入了解網路威脅、漏洞和實體安全的情報狀況。借助 Ignite，安全專家可以將數據和情報中的各個點連接起來，協調更明智、更有效的回應，並在一個地方全面了解風險。透過一個平台實現更多目標輕鬆獲取所需的信息，並在多個團隊之間無縫工作，以更快地推進資訊並糾正風險。為每個人提供可靠的情報透過了解深層網路和暗網、OSINT/表面網路、漏洞、違規數據或地理空間情報，我們的成品情報報告和原始集合觸手可及，因此您可以將時間花在最重要的事情上。縮小數據、情報和行動之間的差距快速評估所有產品的數據和情報結果，簡化工作流程，適應並採取果斷行動，以在不斷變化的威脅情況中保持領先地位。
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb 是一個很好的工具，可以保護您的企業免受暗網的威脅。該平台每週 7 天、每天 24 小時掃描網路最黑暗的地方，並在發現您的資訊時向您發出警報，以便您採取預防措施。該工具也是啟動您自己的暗網監控業務或幫助完成新交易的好方法。想像一下您掃描
Cybernod
cybernod.com
面向未來數位環境的開創性網路安全解決方案 歡迎來到 Cybernod，您在加強中小型企業 (SMB) 數位防禦方面的首要合作夥伴。在網路威脅以前所未有的速度發展的時代，Cybernod 站在提供尖端、人工智慧驅動的網路安全解決方案的最前沿，以應對中小企業面臨的獨特挑戰。我們的使命 在 Cybernod，我們相信為企業提供駕馭複雜的網路安全世界所需的工具、知識和支援。我們的使命很簡單：讓沒有大量 IT 資源的企業能夠存取、理解和管理先進的網路安全。我們致力於保護您的數位資產，確保您的業務在安全的線上環境中蓬勃發展。我們的解決方案 Cybernod 提供一整套網路安全服務，旨在解決數位威脅的多方面性質： 網站漏洞評估：利用先進的掃描技術，我們識別並糾正漏洞，保護您的線上狀態免受潛在攻擊。勒索軟體偵測和教育：透過主動監控和量身定制的教育計劃，我們幫助企業識別和防禦勒索軟體威脅。暗網監控：我們的專業服務擴展到監控暗網，提供有關潛在資料外洩或濫用您的業務資訊的警報。人工智慧驅動的安全分析：Cybernod 產品的核心是我們的人工智慧驅動的分析平台，它可以即時洞察您的安全狀況，從而實現數據驅動的決策。客製化安全框架：除了我們的核心服務之外，我們還專注於開發符合您業務的特定需求和監管要求的客製化安全框架。為什麼選擇賽博諾？專業知識：我們的團隊由經驗豐富的網路安全專業人士組成，在保護企業免受數位威脅方面擁有多年經驗。創新：我們利用最新的人工智慧技術和網路安全趨勢來提供不僅是反應性的而且是預測性的解決方案。承諾：Cybernod 致力於追求卓越，不懈地專注於客戶滿意度並不斷改進我們的服務。教育：我們透過教育為客戶提供維護安全數位環境所需的知識和工具。加入 Cybernod 大家庭 與 Cybernod 合作意味著選擇安心的網路安全。我們邀請您加入眾多透過我們最先進的安全解決方案強化其數位環境的企業。了解 Cybernod 如何轉變您的網路安全方法，保護您在數位世界中的未來。有關我們的服務以及我們如何定制解決方案以滿足您企業的獨特挑戰的更多信息，請訪問我們的網站或直接聯繫我們。歡迎來到更高水準的數位保護 – 歡迎來到 Cybernod。
Flare
flare.io
Flare 是組織導向的主動數位足跡監控解決方案。我們的人工智慧驅動技術不斷掃描網路世界，包括暗網、深網和明網，以發現未知事件、自動確定風險優先順序並提供可立即使用的可操作情報，以提高安全性。