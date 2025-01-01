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客戶對客戶 (C2C) 社群行銷軟體
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客戶對客戶 (C2C) 社群行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

C2C 社區行銷軟體使組織能夠建立和監督線上社區，客戶可以在其中與其他使用者聯繫並隨時了解社區活動。這些軟體解決方案提供了促進社區發展、促進會員入職、分發品牌材料、管理和推廣活動以及分析社區指標的功能。企業利用 C2C 社群行銷軟體來提高品牌忠誠度、促進客戶參與度並吸引新客戶。

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

Facebook 團體是一個平台，允許用戶與他人基於共同興趣進行交流、分享及合作，支持創建公共或私人小組。

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

Downtomeet是一個平台，用於組織、查找和參加團體活動，幫助用戶與當地人建立社交聯繫和友誼。

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity是一個社區為中心的社交活動平台，幫助用戶組織活動、與成員溝通並促進社區交流。

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

NationBuilder是一個社區參與平台，提供工具來管理支持者、籌款、組織活動和創建網站，幫助組織有效地動員社區。

Peatix

Peatix

peatix.com

Peatix是一個活動管理平台，幫助用戶創建、促銷和管理各類活動，包括票務和參與者追蹤。

Thonest

Thonest

thonest.com

Thonest是一個平台，可針對產品或服務進行互動討論，分享見解並促進合作。

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit 是一個 AI 驅動的配對平台，幫助組織進行定制的 1:1 或小組連接，並處理溝通、配對、排程及反饋收集等工作。

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