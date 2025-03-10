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C2C 社區行銷軟體使組織能夠建立和監督線上社區，客戶可以在其中與其他使用者聯繫並隨時了解社區活動。這些軟體解決方案提供了促進社區發展、促進會員入職、分發品牌材料、管理和推廣活動以及分析社區指標的功能。企業利用 C2C 社群行銷軟體來提高品牌忠誠度、促進客戶參與度並吸引新客戶。
提議新的應用程式
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。
Facebook Groups
facebook.com
Facebook 團體是一個平台，允許用戶與他人基於共同興趣進行交流、分享及合作，支持創建公共或私人小組。
DownToMeet
downtomeet.com
Downtomeet是一個平台，用於組織、查找和參加團體活動，幫助用戶與當地人建立社交聯繫和友誼。
Kommunity
kommunity.com
Kommunity是一個社區為中心的社交活動平台，幫助用戶組織活動、與成員溝通並促進社區交流。
NationBuilder
nationbuilder.com
NationBuilder是一個社區參與平台，提供工具來管理支持者、籌款、組織活動和創建網站，幫助組織有效地動員社區。
Peatix
peatix.com
Peatix是一個活動管理平台，幫助用戶創建、促銷和管理各類活動，包括票務和參與者追蹤。
Thonest
thonest.com
Thonest是一個平台，可針對產品或服務進行互動討論，分享見解並促進合作。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一個 AI 驅動的配對平台，幫助組織進行定制的 1:1 或小組連接，並處理溝通、配對、排程及反饋收集等工作。
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