客戶對客戶 (C2C) 社群行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 莫三比克

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit 是一個由 AI 驅動的婚介 SaaS 平台，可為大規模的策劃介紹提供支援。組織可以無縫地邀請所選受眾選擇加入定期、個人化的一對一或同儕小組聯繫，Orbiit 負責處理所有溝通、配對、安排、回饋收集和分析。使用 Orbiit 報告 87 NPS 的領先公司和社群（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）為參與者帶來了切實的成果，並在這些聯繫上實現了強勁的投資回報率。