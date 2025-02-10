客戶成功培訓提供商 - 最受歡迎的應用程式 - 索馬利亞

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客戶成功培訓提供者提供一系列旨在教育客戶成功代表和經理的服務。他們透過互動式面對面會議或數位研討會提供培訓，所有這些都旨在增強客戶成功的知識和技能發展。無論是客製化課程以滿足團隊的特定要求，還是提供特定主題的現成模組，這些提供者都能確保提供全面的學習體驗。此外，他們經常提供績效指標、認證和評估結果，以提供有關進度和熟練程度的寶貴見解。
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
我們幫助像您這樣的 CSM 和客戶成功團隊不僅了解推動客戶成功的最佳實踐，而且了解如何應用它們來解決客戶成功專業人員在與客戶合作時面臨的實際日常挑戰。透過 SuccessCOACHING 學習計劃，您可以訪問由經驗豐富的客戶成功專家設計的策劃學習路徑、幫助您了解如何應用所學知識的真實練習、不斷改進的課程以了解最新動態最佳實踐和經過認可、行業認可的認證，證明您對專業發展的承諾。我們總結了與 750 多家公司合作中獲得的見解，並創建了全面、易於遵循的客戶成功培訓計劃，受到全球領先公司的 CSM 的信賴。
ChurnRX
churnrx.com
常規方法產生常規結果。 ChurnRX 的專家培訓採用非常規方法和經過驗證的方法，可帶來驚人的結果。我們利用您的數據來客製化我們的技能培訓，以科學地實施正確的策略和技能，從而大規模地提高保留率。 ChurnRX 的世界級保留和成長專家團隊配備了經過實戰檢驗的方法，可以在整個組織中進行根本性的改進。 ChurnRX 成立於 2015 年，已培訓數百家領先科技公司，協助多家公司達到獨角獸估值水準。該公司以其透過簡單而獨特的做法大幅提高客戶保留率的能力而聞名。
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra 是一家精英銷售和客戶成功輔導公司，專注於為面向客戶的團隊提供完整的客戶旅程培訓。所有 Blind Zebra 培訓都建立在簡單而強大的 Think-Do-Say™ 方法的基礎上，該方法首先依賴我們「出現」時（與客戶、潛在客戶或其他任何人一起）時所攜帶的能量。由於面向客戶的團隊共同負責您的客戶旅程和收入目標，因此我們相信他們也應該擁有共同的語言和積極向上的團隊文化。斑馬盲人輔導創造共享的思想、行動和語言，以實現更無縫的客戶體驗和更好的 KPI 績效。 ChurnZero、Emarsys、Kronologic、Terminus 和 Salesforce 等 100 多家公司依靠 Blind Zebra 使用我們獨特的 Think-Do-Say™ 方法來支援其面向客戶的團隊。要了解更多信息，請訪問 https://blind-zebra.com。