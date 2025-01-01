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客戶收入優化軟體 - 最受歡迎的應用程式

客戶收入優化 (CRO) 軟體使銷售組織能夠透過促進與其他面向客戶的職能（包括行銷和客戶服務）的協調來增加關鍵客戶的收入，從而創建一個擴展的收入團隊。該軟體利用整個企業的洞察力，了解客戶需求，並確保在每個接觸點交付滿足這些需求的結果。這種方法透過在整個客戶生命週期中培養積極且有意義的關係，最大限度地提高供應商對每個客戶的收入。

提議新的應用程式


Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax 是一個銷售參與平台，幫助團隊自動化任務、追蹤電子郵件及管理客戶互動，提升銷售效率和客戶參與度。

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

補丁客戶保留應用程序幫助企業透過自動化工具和分析，改善客戶關係和留存率，提高客戶滿意度與忠誠度。

Clari

Clari

clari.com

Clari是一個銷售預測和管道管理平台，幫助用戶整合數據、獲取見解，簡化銷售流程，提升效率與準確性。

Vitally

Vitally

vitally.io

Vitally是一個客戶成功平台，提供實時數據整合、健康分數分析和自動化流程，幫助團隊提高客戶滿意度和運營效率。

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai 是一個企業收入情報平台，透過 AI 技術整合到 CRM 系統，幫助銷售團隊提升銷售效率及管理管道。

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst 是一個提升客戶增長的平台，提供整合客戶數據、管理客戶旅程和增強客戶體驗的工具。

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped 讓團隊能夠與客戶直接合作，管理銷售過程中的試用和上線，並分配任務、截止日期及自動提醒。

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso AI 是一個集成的收入平台，幫助銷售團隊通過預測分析和智能工具提高交易成功率和收入增長。

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen是一款幫助企業領導者提升團隊自主性與效率的應用，整合數據與工作流程以加速決策與人力資源管理。

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay 是一個團隊銷售平台，幫助企業簡化複雜交易，整合內部資源，提升銷售效率，減少延遲與盲點。

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics是一款銷售自動化軟體，幫助遠程及內部銷售團隊自動化銷售流程，提升會議預約和成交效率。

Totango

Totango

totango.com

Totango是一個幫助企業管理客戶成功的平台，提供工具來監測客戶健康、提高滿意度和促進增長。

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

Zomentum 是一款專為科技夥伴設計的銷售加速應用，旨在自動化銷售任務，幫助管理客戶關係並提高收入。

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter是一個先進的客戶成功及收入平台，提供自動化流程、數據管理和客戶旅程分析，旨在提升收入團隊的效率和業務成果。

PreSkale

PreSkale

preskale.com

PreSkale 是一款協助預售團隊整合 CRM 和產品生態系統的應用，旨在簡化評估流程並追蹤市場洞察，以提升技術成功。

Kapta

Kapta

kapta.com

Kapta是一款關鍵客戶管理軟體，幫助用戶辨識客戶狀況，制定行動計劃，並衡量與客戶的價值溝通。

Coho AI

Coho AI

coho.ai

Coho 是一款客戶收入優化平台，幫助企業利用產品、銷售和客戶成功數據，提升現有客戶的收入並減少流失率。

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

ClientSuccess 是一個針對B2B SaaS公司設計的客戶管理平台，提供客戶健康評分、自動化劇本及數據分析，以提高客戶留存和滿意度。

Nektar

Nektar

nektar.io

Nektar是一個移動數據收集與管理平台，旨在提高CRM數據準確性，簡化銷售流程，並提供管道監控與關係智能功能。

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsight.com

Gainsight CS是一個客戶成功平台，提供客戶數據統一視圖，幫助企業管理客戶關係，跟踪指標並簡化客戶成功流程。

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero 是一個客戶成功平台，幫助訂閱業務減少流失、增加收入，並提供專業的客戶管理工具和人工智慧分析。

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge是一款客戶體驗管理平台，自動收集帳戶反饋並分析收入數據，幫助企業改善客戶關係及降低流失率。

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.ai幫助聯絡中心通過AI分析提高收入和客戶保持率，提供客戶對話監控、績效評估和個性化訓練。

Brainbase

Brainbase

brainbase.com

Brainbase 是一個現代科技平台，幫助授權團隊優化合約到收入的夥伴關係，統一授權操作，並改善交易管理、版稅報告與產品審批。

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

Boxxstep 是一款專為複雜及企業銷售團隊設計的買方互動與啟發平台，幫助專注於購買決策的買方，提供關係映射、計劃及績效反饋功能。

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