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最受歡迎 最近新增 客戶收入優化軟體 - 最受歡迎的應用程式

客戶收入優化 (CRO) 軟體使銷售組織能夠透過促進與其他面向客戶的職能（包括行銷和客戶服務）的協調來增加關鍵客戶的收入，從而創建一個擴展的收入團隊。該軟體利用整個企業的洞察力，了解客戶需求，並確保在每個接觸點交付滿足這些需求的結果。這種方法透過在整個客戶生命週期中培養積極且有意義的關係，最大限度地提高供應商對每個客戶的收入。